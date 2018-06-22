СМИ о ЧМ-2018: "унижение" Аргентины и подозрительные достижения России

В обзоре иностранных СМИ за 22 июня:

Станет ли поражение от Хорватии концом эры Аргентины?

Почему возникают вопросы к победному шествию команды России?

Чего хочет Британия, "как Украина"?

Почему горячая ванна лучше, чем душ?

"Такси для Месси!"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для команды Лионеля Месси матч с хорватами превратился в ужасный

Статью с таким заголовком, в котором говорится о "жестоком унижении" со счетом 0: 3 команды Аргентины в поединке с Хорватией, публикует Daily Mail.

Британская газета считает, что сенсационный проигрыш команды Лионеля Месси, который, вероятно, завершит выступление на Чемпионате мира в России на стадии группового турнира, стал "проявлением ее тактической и технической некомпетентности".

Daily Mail пишет, что такого вопиющего поражения Аргентина не испытывала с 1958 года. Тогда команда проиграла Чехословакии со счетом 6: 1.

Газета возлагает ответственность за этот результат на тренера команды, Хорхе Сампаоли.

Издание считает, что тактика защиты с привлечением трех игроков оказалась абсолютно провальной. Именно поэтому защита южноамериканской команды оказалась совершенно неприемлемой, такой, которая "открыла много дыр" на поле, чем успешно и воспользовались хорваты. Daily Mail пишет, что игра аргентинцев скорее напоминала "слепую панику", с которой так и не справились ни капитан Месси, ни его команда.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хорватские болельщики не сдерживали радости во время матча Хорватии с Аргентиной

В то же время газета хвалит команду Хорватии. "В этой выдающейся победе Хорватии было много героев, но Лука Модрич и Иван Ракитич были лучшими, ведь именно они спокойно и уверенно делали свое дело", - отмечает Daily Mail.

В результате, заключает газета, мир увидел "экстаз Хорватии и проигрыш Аргентины, который может означать конец эры для побежденной команды". Следовательно, пожалуй, пора вызывать "такси для Месси".

Победы России - снова есть вопросы?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российские футболисты победили игроков Саудовской Аравии и Египта

На фоне сенсационных провалов фаворитов Чемпионата мира обозреватели пытаются разгадать тайну довольно успешных выступлений тех, кого считали аутсайдерами турнира, как например, России. Daily Telegraph пишет, что на фоне "удивительной" игры россиян все чаще раздаются голоса о проверке на допинг-тесты хозяев Чемпионата мира.

Газета отмечает, что еще до начала мундиаля на ФИФА оказывали немалое давление, чтобы избежать повторения "худшего допингового скандала", потрясщего спортивный мир после зимних Олимпийских игр в Сочи. Однако главная футбольная организация мира пока отказывается сообщить, сдавали ли допинг-пробы россияне после их неожиданных побед над командами Саудовской Аравии и Египта, которые "впервые с момента распада Советского Союза" практически вывели подчиненных Станислава Черчесова в следующую фазу Чемпионата мира.

Аналитики уже установили, что "игроки сборной России покрыли на поле большие расстояния, чем любая другая команда", добавляет Daily Telegraph. Трэвис Тигарт, председатель антидопингового агентства США, считает, что пора бить тревогу. "Чрезвычайные достижения требуют дополнительных тестов", - убежден он.

Господин Тигарт считает, что "было бы наивным" верить в то, что Россия не будет нарушать антидопинговые правила во время Чемпионата мира 2018. Но ФИФА, которая неоднократно называла Россию "одной из самых проверенных команд", отказывается сообщать, такие тесты имели место .

В то же время, отмечает газета, можно найти много объяснений успехов российской сборной. Это и то, что они играют дома, и адреналин, который побуждает их доказывать прежде всего своим болельщикам, что они способны выигрывать. Соглашается с этим и Тигарт: "Действительно, несправедливо делать выводы об отдельных лицах или команде исключительно на основании их выступления".

Однако он ставит вопрос - почему нельзя об этом сказать открыто? "Мол, смотрите, мы придерживаемся самых высоких стандартов", - говорит он. Именно отсутствие прозрачности в этом вопросе со стороны спортивных чиновников России и порождает подозрение, подчеркнул глава антидопингового агентства США.

Британия пойдет по пути Украины?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британия определяет будущее своих отношений с ЕС после брексита и все больше смотрит на пример Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

Правительство Великобритании рассматривает возможность заключения соглашения об ассоциации с ЕС, как это сделала Украина, рассказывает Indepenedent со ссылкой на высокопоставленные источники на Даунинг Стрит.

Издание пишет, что после "брексита" правительство страны, могло бы подписать соглашение об ассоциации по примеру Киева. Такое соглашение включало бы договоренности о свободной торговле, соблюдении европейской регуляторной политики и сотрудничестве в области безопасности и иностранных дел.

Indepenedent перечисляет преимущества такого формата договора: "он поможет избежать сложной сети двусторонних соглашений, вроде тех, которые регулируют отношения между ЕС и Швейцарией". "Подход, рекомендованный Европарламентом, не включает членство в общем рынке или таможенном союзе, но может открыть двери для более широкого сотрудничества, чем базовый договор о свободной торговле", - отмечает издание.

Indepenedent обращает внимания на то, что соглашения об ассоциации могут быть разными "по наполнению". Однако именно то, которое заключено с Украиной, больше всего подходит Великобритании, ведь предполагает "тесный уровень экономического сотрудничества".

Принимайте ванны, они очень полезны

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Британские ученые установили, что принимать горячие ванны полезнее, чем душ, ведь это может предотвратить сердечные заболевания, сообщает Daily Mail. "Горячие ванны пять и более раз в неделю могут помочь избежать инфаркта или инсульта", - убеждает газета.

Исследования показали, что регулярное погружение в ванну при температуре 41 ° С хорошо для сердца и уменьшает шансы образования тромбов в артериях, ведь горячая вода усиливает кровоток и снижает артериальное давление.

Ученые изучали реакцию 873 мужчин и женщин, которые принимали ванны в среднем по 12 минут в день, и обнаружили благоприятный эффект от купания для сердечно-сосудистой системы.

Daily Mail цитирует профессора Джереми Пирсона из Британского Фонда Сердца, который сказал: "Мы все знаем о преимуществах горячей ванны, когда речь идет об облегчении мышечной боли в конечностях и эмоциональном утомлении. Однако можно найти и объяснение тому, почему длительная ванна может быть полезной для сердца человека".

Одно из таких объяснений состоит в том, что люди, которые регулярно принимают горячие ванны, меньше подвержены стрессу. Следовательно, призывает Daily Mail, открывайте горячую воду, добавляйте к ней ароматную пену, запускайте резиновую уточку и - погружайтесь.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС