Культобзор: альбом Jay Z и Бейонсе - хэппи-энд трилогии любви

Копірайт зображення Getty Images Image caption Jay Z и Бейонсе во время совместного тура On the Run II

В обзоре:

Первый совместный альбом Jay Z и Beyonce

Запрет на флирт в Netflix

Аудиокниги против фильмов

Everything Is Love - первый совместный альбом Jay Z и Бейонсе

"Радостное просветление" как финальный аккорд величайшей трилогии в истории современной музыки - так Esquire описывает совместный альбом Jay Z и Beyonce, вышедшего на прошлых выходных.

16 июня, во время своего мирового турне звездные супруги выпустили пластинку под названием Everything Is Love. О релизе альбома не сообщалось заранее, поэтому для фанов он стал абсолютной неожиданностью.

Предыдущие сольные студийные альбомы пары (Lemonade от Queen Bey и 4:44 от Jay Z) пролили свет на сложности в отношениях супругов, и Everything Is Love стал своего рода хэппи-эндом в этой истории, пишет Esquire.

"Это не альбом двух конкурирующих эго или суперзвезд. Everything Is Love - это союз великолепия Jay Z и Beyonce", - пишет издание.

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Альбом состоит из девяти треков. Видео к одному из них, APES ** T, снимали в Лувре.

Первая совместная пластинка супругов - символ надежды, который открывающий новую главу в жизни их союза, резюмирует Esquire.

Запрет на флирт

Копірайт зображення Reuters Image caption Движение против сексуального насилия под лозунгом #MeToo набрало достаточные масштабы для внесения кардинальных перемен в индустрию американского кино

Медиа-компания Netflix запретила участникам своих съемочных групп смотреть друг на друга дольше пяти секунд, чтобы избежать обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает The Sun.

Компания ввела новые правила после того, как Голливуд в буквальном смысле захлестнуло движение против сексуального насилия под хэштегом #MeToo. Обвинения в адрес Кевина Спейси - исполнителя главной роли в сериале "Карточный дом" - отразились на съемочном процессе, добавляет издание.

Помимо запрета на длительный зрительный контакт, Netflix также запретила коллегами по съемочной площадке и другим сотрудникам обниматься, флиртовать и спрашивать номера телефонов.

"Со всеми провели беседы в отношении #MeToo", - цитирует издание одного из представителей съемочной группы сериала "Черное зеркало".

В комментарии изданию Independent Netflix заявила, что гордится своей политикой, направленной на предотвращение сексуальных домогательств.

Аудиокниги против фильмов

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Аудиокниги имеют большее эмоциональное воздействие на человеческий мозг, чем фильмы. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, сообщает Guardian.

В ходе совместного исследования британского университета и компании Audible было обнаружено, что реакции мозга на одни и те же сцены в аудио и видеоформатах в первом случае были гораздо сильнее.

Несмотря на то, что во время опроса участники эксперимента говорили, что видео им показалось "более увлекательным", чем аудиокнига, показатели их психофизической динамики демонстрировали совершенно другую картину. Во время прослушивания литературных отрывков температура их тела повышалась, а пульс учащался.

"Мы предполагали, что прослушивание аудиокниг требует большей умственной деятельности, а как слушатель вы в большей степени задействованы в создание истории и активизируете свое воображение. Вы слушаете историю, но всю остальную работу проводите самостоятельно, в то время как при просмотре ее на экране, это - скорее пассивный опыт", - цитирует издание главу исследовательской группы проекта Джозефа Девлина.

Эти показатели - актуальны для текстов разных жанров и публики всех возрастных категорий, подчеркивает Guardian.

Подготовила Татьяна Кирилюк, Мониторинг ВВС.

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