НАТО "застрянет" в Европе, если будет война с Россией - Washington Post

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американские танки могут обвалить "ржавые" европейские мосты, пишет Washington Post

"Уязвимые места" НАТО

Если НАТО придется дать отпор России в военном конфликте, ее силы могут "застрять в заторах" в Европе, предупреждают американские военачальники.

Смутный период, предшествующий военным действиям, может стать большой проблемой Washington Post

Washington Post публикует статью, в которой военные США рассказывают, что европейская инфраструктура не соответствует стандартам, необходимым для прохождения американской техники.

"Американские танки могут обвалить ржавые мосты, слабоватые для их веса. Войска могут задержать чиновники на паспортном контроле и упрямые железнодорожные компании", - пишет издание.

"Хотя в случае объявления войны много барьеров будут устранены, смутный период, предшествующий военным действиям, может стать большой проблемой", - говорится в статье.

Газета цитирует бывшего посла США в НАТО, американского военного в отставке Дугласа Люте, который говорит, что транспортный вопрос сигнализирует о проблеме крупного масштаба.

По его словам, российские военные иногда лучше проинформированы о европейских объектах инфраструктуры и уязвимых местах стран-союзниц по НАТО.

Особенно уязвимым местом американские военные считают Балтийский регион. Согласно результатам исследования американского центра RAND Corporation 2016 года, для того, чтобы войти в Ригу, российским войскам понадобится менее 60 часов.

Новые вызовы для Эрдогана

Новая победа на выборах вряд ли поможет лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану преодолеть трудности и вызовы, стоящие перед страной. Такое мнение высказывает редактор Financial Times Дэвид Гарднер в своей колонке.

В это воскресенье президент Турции выиграл новый пятилетний срок в первом туре выборов.

Турецкий лидер также получил большинство в парламенте, что гарантирует ему следующие 15 лет у власти, отмечает журналист.

Роль премьер-министра в новом "президентском режиме", созданном по модели российского, фактически отсутствует, добавляет он. То есть, г-н Эрдоган получит "неограниченную" власть, поскольку будет иметь контроль над всеми ее ветвями: исполнительной, законодательной и судебной.

Даже могущественные президенты требуют громоотводов, вроде премьер-министра Дэвид Гарднер, Financial Times

Но это не гарантирует ему успеха в преодолении вызовов, перед которыми стоит Турция. Среди них Гарднер выделяет следующие: уязвимая и перегретая экономика, повышение инфляции и слабая национальная валюта, плохие отношения с традиционными союзниками в ЕС и НАТО и "рискованное" вмешательство в конфликты в Сирии и Ираке.

"Когда имеешь дело с проблемами таких масштабов, даже такие могущественные президенты требуют громоотводов, вроде премьер-министра", - заключает редактор Financial Times.

Впервые за руль

В это воскресенье женщины в Саудовской Аравии впервые сели за руль. Праздничную атмосферу, охватившую страну, описывает в своем репортаже Guardian.

Правоохранители раздавали женщинам цветы, родители благословляли, а кто-то и подшучивал, пишет издание.

"Это замечательный день. И он изменит ход вещей. Саудовская Аравия больше не будет такой, как раньше", - цитирует газета местную жительницу Фадью Басма.

До этого водительское удостоверение в стране могли получить только мужчины.

И пока многие женщины радуются тому, что наконец могут самостоятельно управлять авто, другие выражают скептицизм. Guardian цитирует сотрудника службы такси Uber, который выступает против инициативы, потому что считает женщин "не лучшими водителями".

Государственные СМИ идею поддерживают, акцентируя внимание на том, что отныне женщины станут более самостоятельными, особенно это может понадобиться, когда их мужья на работе или болеют.

Роботы, которые готовят фастфуд

Копірайт зображення Corbis Image caption Эксперты уже давно предсказывают, что искусственный интеллект придет на смену работе человека в сфере общественного питания

Столкнувшись с проблемой нехватки персонала, американские заведения быстрого питания начинают обустраивать кухни роботами, которые помогают шефам в приготовлении пищи, пишет The Wall Street Journal.

И хотя эксперты в области современных технологий давно предупреждали о том, что совсем скоро искусственный интеллект придет на смену работе человека в сфере общественного питания, насчет причины они ошиблись. Сейчас индустрия активно привлекает роботов для выполнения таких простых задач, как мытье полов в залах или наполнение стаканов напитками, чтобы освободить персонал от рутинной работы.

Сейчас в США рекордно низкий уровень безработицы, поэтому ресторанам сложно найти желающих работать на низкооплачиваемой и непрестижной работе, пишет издание.

Согласно исследованию ОБСЕ, среди 88 секторов экономики всеобщая автоматизация угрожает именно сектору общественного питания, заключает издание.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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