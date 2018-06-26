Обзор СМИ: обменяет ли Трамп санкции на обещания Путина по Украине?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протестующий с плакатом с лицами Трампа и Путина

В обзоре:

О чем будут говорить Путин и Трамп?

Чем опасно для мира переизбрания Эрдогана?

Почему в Нидерландах пустеют тюремные нары?

Корм для собак - "экологическая катастрофа"?

О чем будут договариваться Трамп и Путин

Белый дом и Кремль активно готовятся ко встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, несмотря на невысокие ожидания от этого рандеву, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что уже в эту среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится в Москве с Сергеем Лавровым и Путиным, чтобы обсудить повестку дня встречи.

Она может состояться после визита Трампа в Великобританию, который запланирован на 13 июля, цитирует Financial Times свои источники в России.

Двусторонние отношения, разрушенные после аннексии Крыма Москвой и раздувания конфликта на востоке Украины, достигли новых глубин Financial Times

Согласно предварительным договоренностям, местом встречи будет не Австрия, как ожидалось, а другая - "более удобная в логистическом смысле" - страна.

"Но ожидания прорыва в отношениях невысокие как в Москве, так и в Вашингтоне. Двусторонние отношения, разрушенные после аннексии Крыма Москвой и раздувания конфликта на востоке Украины, достигли новых глубин, когда в апреле Вашингтон ввел более жесткие, чем раньше, санкции против России из-за вредоносной, по его словам, деятельности Москвы во всем мире, в том числе, в Украине, Сирии, киберсреде, а также из-за попытки подорвать западные демократии", - пишет газета.

Financial Times цитирует неназванного российского чиновника, по словам которого, сам факт встречи Путина и Трампа уже будет означать прогресс. А договоренность хотя бы по одному вопросу на повестке дня будет считаться победой, добавил он.

По словам Дэниэла Фрида, бывшего чиновника Госдепартамента США, Трамп "может пойти на искусственную крупную сделку".

Она может предусматривать получение "размытых обещаний Путина" по Украине в обмен на односторонний отказ от санкций или "целенаправленный саботаж саммита НАТО", считает Фрид.

"Плохие новости" для Турции

Переизбрание Реджепа Эрдогана президентом Турции - "плохие новости" для страны и для тех, кому не безразлична свобода прессы, пишет Independent.

"Во время правления Эрдогана Турция стала крупнейшим тюремщиком журналистов в мире", - пишет издание.

Independent отмечает, что для турецкого лидера любое несогласие с действиями власти приравнивается к нападению на турецкие национальные интересы.

Эрдоган "постепенно уничтожает систему сдержек и противовесов", на которую опирается демократия, а его победа на выборах в это воскресенье сконцентрирует в его руках еще больше власти, пишет издание.

Авторы статьи считают политику Эрдогана частью более значительной тенденции, которая тянется от Владимира Путина до Дональда Трампа.

"Эти политики - как и многие другие, в том числе здесь в Британии - поняли, что потенциальная сила медиа может быть нивелирована не только прямыми действиями против отдельных лиц (например, путем ареста журналистов), но и громкими неоднократными заявлениями о том, что журналисты - как сами по себе, так и в отдельных публикациях - не говорят правду", - пишет Independent.

Демократия работает нормально только тогда, когда на власть проливают свет Independent

Издание подчеркивает, что политики вроде Трампа возвели разговоры о фейковых новостях в соцсетях до теории заговора. Трамп хоть и не сажал репортеров, но сделал их объектом атак, пишет Independent.

"Демократия работает нормально только тогда, когда на власть проливают свет", - отмечают авторы статьи. И добавляют: отношение Эрдогана к журналистам заслуживает внимания и осуждения, но он не единственный, из-за кого стоит беспокоиться.

Пустые нары

В отличие от европейских стран вроде Бельгии или Франции, в Нидерландах на протяжении многих лет снижается загруженность тюрем.

Как пишет французская газета Echos, это привело к тому, что власти решили закрыть четыре пенитенциарных центра.

"Финансирование пустых тюрем стоит миллионы евро в год, которые платят налогоплательщики", - аргументировал решение министр по защите правового государства Сандер Деккер.

Сейчас нидерландские пенитенциарные учреждения могут вместить более 13 000 заключенных. Однако только около 10 000 камер будут загружены в 2023 году, поэтому почти 4000, вероятно, будут оставаться пустыми.

Закрывая некоторые из тюрем, правительство принимает во внимание и возможный всплеск уголовных преступлений в будущем, пишет Echos. Издание отмечает, что даже после такого шага останется пространство для маневра, ведь обслуживать прекратят всего полторы тысячи камер.

Газета также обращает внимание на то, что к снижению количества заключенных в Нидерландах привело не только общее улучшение криминальной ситуации, но и прогрессивный подход судей к наказанию.

Все больше осужденных отбывают свой срок с электронным браслетом, находясь на свободе, а не в тюрьме.

Как прокормить хвостатого любимца и не навредить планете?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коты - прирожденные хищники, поэтому настроить для них вегетарианскую диету еще сложнее, чем для собак

Не пришло ли время изменить принципы кормления домашних животных? С такого вопроса начинает статью для Guardian Эми Флеминг.

Журналистка называет современную пищу для домашних любимцев "экологической катастрофой", ведь на ее долю приходится четверть последствий для окружающей среды от производства мяса. Речь идет об использовании сельскохозяйственных земель, воды, полезных ископаемых, фосфатов и пестицидов.

Окружающая среда страдает из-за того, что все больше хозяев хотят кормить своих четвероногих друзей мясом, пригодным для потребления человеком.

По словам Райана Бетанкура, который руководит компанией по производству веганских продуктов для животных, глобальный рынок еды для домашних любимцев уже достиг отметки в 94 миллиарда долларов.

Поскольку в Китае только зарождается культура владения домашними животными, этот рынок, вероятно, будет расти бешеными темпами, считает он. Сотни миллионов кошек и собак будут жить дома у людей в дополнение к уже имеющимся, прогнозирует Бетанкур.

По его мнению, этих животных можно будет кормить иначе чем сейчас. Альтернативными источниками питательных веществ могут стать изделия на основе плесневых грибов кодзи, а также произведенное в лаборатории мясо. Это позволит не убивать животных для кормления четвероногих жителей квартир.

Впрочем, до массового появления такой пищи еще далеко, пишет газета. Собаки способны переваривать крахмал, поэтому, по словам главы ассоциации британских ветеринаров, "теоретически, их можно посадить на вегетарианскую диету".

Но такое питание не навредит только в случае надзора диетолога.

С котами все сложнее, ведь они по природе мясоеды, добавляет Guardian, ссылаясь на микробиолога Холли Ханц.

Кроме того, даже в случае нахождения оптимального состава пищи нужно еще сделать так, чтобы котам еда понравилась, ведь эти животные очень разборчивы, говорится в статье.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC