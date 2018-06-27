Independent: Россия готовит кибератаку на Украину в День Конституции
27 июня иностранная пресса пишет о следующем:
- Россия планирует "масштабную кибератаку" в День Конституции Украины
- Между мужским и женским мозгом нет никакой разницы
- Как стриптиз может помешать выспаться английским футболистам?
Украина под киберугрозой
Independent пишет о планах России провести "масштабные кибератаки" на украинские компании.
По словам главы украинской киберполиции Сергея Демидюка, "российские хакеры пытаются получить доступ к компьютерам по всей Украине для того, чтобы инфицировать их вредоносными программами накануне массивной, координированной атаки".
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По его словам, хакеры преимущественно пытаются пробить защиту компьютерных сетей банков и энергетических компаний для одновременной активации вируса.
По мнению главы киберполиции, атака может начаться в День Конституции - 28 июня. Ее масштабы можно будет сравнить с вирусом "неПетя", который нанес большой вред Украине в июне прошлого года.
Демидюк добавил, что проведение такой большой и синхронизированной атаки было бы невозможным без поддержки правительства Российской Федерации.
"Из всего, что мы видим, что мы перехватили за этот период, 99% следов ведут в Россию", - говорит Демидюк. В то же время он отмечает, что Украина уже лучше готова к таким атакам, благодаря сотрудничеству с США, Британией и НАТО.
Издание отмечает, что "правоохранительные органы и специализированные фирмы по всему миру внимательно следят за киберугрозами в Украине, где начинались одни из деструктивных хакерских атак в истории".
"Тот факт, что украинское правительство решило сделать публичное заявление, показывает, что они боятся, что атака может иметь большое влияние, и хотят, чтобы люди об этом знали", - цитирует эксперта по кибербезопасности Джейми Бласко Independent.
По его мнению, последствия кибератаки трудно удержать в пределах одной страны, поэтому она представляет глобальную угрозу.
"Бесполый орган"
Между мужским и женским мозгом "нет никакой разницы", пишет Daily Mail. Несмотря на то, что "серой жидкости" в голове мужчин на 10% больше, чем у женщин, функционально они не отличаются.
"Говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, но мозг - бесполый орган. Мы одинаковые структуры. Не существует абсолютно никакой разницы между мужским и женским мозгом", - говорит доктор Лайза Элиот из Чикагского медицинского колледжа.
По словам Элиот, несмотря на все попытки, нейрофизиологи еще не нашли никаких доказательств различий, а разное поведение или реакция на одни и те же события объясняется окружающей средой, а не ДНК.
"Женские и мужские мозги отличаются друг от друга не более, чем женские и мужские сердца или почки", - утверждает эксперт.
Своими выводами госпожа Элиот бросает вызов большому количеству предыдущих исследований, отмечает издание.
В частности, в прошлом году ученые Университета Цюриха провели исследование и установили, что женский мозг "вознаграждает дружеское и полезное поведение, в то время как мужской мозг имеет тенденцию к поощрению нарциссических действий", пишет Daily Mail.
Выспятся ли англичане?
Сборную Англии ожидает бессонница, предупреждает Daily Mirror. Дело в том, что ночь накануне матча с Бельгией англичане проведут в гостинице Калининграда, расположенной рядом со стрип-клубом, в которой будут развлекаться шумные болельщики "Трех львов".
По информации издания, менеджеры заведения уже "дополнительно трудоустроили семь стриптизерш, чтобы справиться с избыточным спросом английских фанов".
Впрочем, на этом причины для бессонницы не заканчиваются. Оказывается, что отель расположен рядом с улицей с активным трафиком и трамвайной линией.
Кроме того, непосредственно перед отелем расположена главная площадь города, где "фанаты собираются пить до утра" накануне матча.
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"Не могу поверить, что футбольная команда решила остановиться в этом отеле перед игрой. Здесь будет много людей и шум до самого утра. Площадь Победы очевидно будет местом собрания и пьянства фанов до восхода солнца. Стрип-клуб открылся недавно и стал очень популярным. Окна многих номеров отеля выходят на него", - цитирует местного бизнесмена издание.
Впрочем, у сборной Англии вряд ли был особый выбор, ведь ФИФА определила только две калининградские гостиницы как возможные места для остановки, отмечает Daily Mirror.
Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС