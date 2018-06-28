"Наибольшее унижение" ЧМ-2018 - СМИ о проигрыше Германии

Копірайт зображення AFP Image caption "Чемпионат мира только начинается по-настоящему, а Германия уже едет домой. Эта возможность казалась настолько невероятной, что некоторые не могут поверить в это даже после того, как это произошло на самом деле", Frankfurter Allgemeine

Отчаяние и шок доминируют в немецкой прессе после "позорного" вылета триумфаторов прошлого чемпионата мира из нынешнего мундиаля.

"Без слов"

"Какой позор!" - в отчаянии восклицает популярный таблоид Bild.

"Четыре года назад, после исторической победы 7-1 над Бразилией мы, онемевшие от восторга, вышли под заголовком "Без слов". На этот раз заголовок также "Без слов". Но сейчас мы онемели потому, что впервые в истории немецкого футбола мы не прошли стадию группового этапа на чемпионате мира", - пишет издание.

Die Welt назвал невыход немецкой сборной в следующий раунд "горьким, горьким днем для всех футбольных фанов Германии".

"Немецкая сборная потерпела крупнейшее унижение на Чемпионате мира", - замечает издание.

Suedeutsche Zeitung полностью раскритиковала "11 туристов без цели".

"Тони Кроос не удосужился на еще один удар гения, Матс Хуммельс выбрал не ту часть тела для своего прощального гола, а Марко Ройс заблудился в лабиринте", - в частности, пишет издание.

"Чемпионат мира только начинается по-настоящему, а Германия уже едет домой. Эта возможность казалась настолько невероятной, что некоторые не могут поверить в это даже после того, как это произошло на самом деле", - пишетFrankfurter Allgemeine в статье под названием "Публичное паталогоанатомическое исследование".

Встреча Трампа-Путина - угроза для НАТО?

Копірайт зображення AFP Image caption "Трампа могут убедить уменьшить количество американских военных обязательств перед Европой, что поставит под угрозу оборону стран НАТО против российской агрессии" - предполагает Times

Великобритания обеспокоена, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут заключить "мирное соглашение" во время своей встречи, что негативно скажется на позициях НАТО на мировой арене, пишет Times.

Накануне Белый дом подтвердил информацию о том, что президенты США и России встретятся в середине июля.

"Министры в британском правительстве обеспокоены тем, что Трампа могут убедить уменьшить количество американских военных обязательств перед Европой, что поставит под угрозу оборону стран НАТО против российской агрессии", - пишет издание.

Газета цитирует одного из представителей правительства, говорит, что больше всего беспокоит то, что эта встреча может завершиться фразой: "Зачем нам все это тяжелое вооружение в Европе?" И тогда будет отдан приказ вывести всю технику.

В комментариях Times британские чиновники и эксперты также выразили обеспокоенность по следующим возможным сценариям развития событий:

• Владимир Путин убедит Дональда Трампа в том, что США не стоит принимать участие в военных учениях в Норвегии осенью;

• США разместит военную базу в Польше вне НАТО,

• Дональд Трамп согласится с аннексией Крыма и изменением санкционной политики.

Такие действия могут вызвать "экзистенциальный кризис" в альянсе, пишет Times.

Готовиться к самому худшему

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трансатлантические связи и единство Запада "находятся под огромным давлением" из-за политики американского президента - написал глава Европейского Совета перед саммитом ЕС

Европа должна готовиться к "худшему сценарию развития событий" ввиду того, что отношения с США во время пребывания Дональда Трампа у власти ухудшились, цитирует Independent письмо Председателя Европейского совета Дональда Туска к странам-членам ЕС.

В приглашении на саммит ЕС, который стартует сегодня в Брюсселе, он сказал, что трансатлантические связи и единство Запада "находятся под огромным давлением" из-за политики американского президента.

По мнению чиновников ЕС, действия Вашингтона свидетельствуют о начале новой американской доктрины, что вызывает беспокойство. По их словам, "торговая война" с Европой является лишь одной из ее составляющих и может иметь гораздо более глубокие последствия для всего мира, пишет издание.

Independent цитирует одного из европейских чиновников, который говорит, что Брюссель должен был задать "много вопросов" к президентству Дональда Трампа с самого начала.

"С тех пор мы получили много ответов - отрицательных ответов в контексте Парижского соглашения (по изменению климата - Ред.), контексте торговли и вопросов безопасности", - цитирует издание политика, имя которого не называет.

И такая политика Белого дома начинает превращаться в тенденцию доктрины, в которой нет ни друзей, ни врагов, подводит итог издание словами европейского чиновника.

Млечный путь с процентом жирности

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Млечном пути "полно жира"?

Кроме пустоты, темноты и холода, в космосе полно "жира". Такое открытие сделала команда австралийских и турецких ученых, которые исследовали Млечный путь, сообщает Guardian.

В частности, ученые выяснили, что в галактике содержится 10 млрд триллионов вязких веществ.

Участник исследовательской группы профессор Тим Шмидт говорит, что если бы к Млечному пути запустили космический корабль, он бы вернулся липким и покрытым толстым слоем жирной субстанции извне.

"Среди других субстанций, через которые ему пришлось бы пробираться, - космическая пыль, которая частично состоит из жира, частично из копоти, и частично - из силикатов вроде песка", - цитирует издание ученого.

Обзор подготовили Татьяна Кирилюк и Илья Глущенков, ВВС Мониторинг

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