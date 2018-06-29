Трамп и Путин проведут "встречу родственных душ" - NYT

29 июня иностранная пресса пишет о следующем:

В США с тревогой ожидают встречи Трампа с Путиным

Англичане называют свой матч против Колумбии "главной игрой десятилетия"

Риск смерти уменьшается после 105 лет

12-летний парень стал самым молодым спортсменом, который пересек Ла-Манш на паруснике

"Встреча родственных душ"

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Официальное объявление о встрече президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в июле вызвало большое беспокойство у журналистов New York Times.

В редакционной статье газета отмечает, что американским лидерам полезно встречаться с "врагами", ведь это помогает обсудить спорные вопросы и разрешить конфликты. Но на этот раз переговоры станут "встречей родственных душ", и в этом заключается большая опасность для США.

По мнению газеты, на встрече Трамп должен поднять вопрос об аннексии Крыма, действиях Москвы на востоке Украины и ее вероятном вмешательстве в выборы в США.

Но ожидать этого не стоит - хозяин Белого Дома скорее снова поздравит Путина с переизбранием на должность и порадует кремлевского лидера рассказами о спорах с союзниками, считает New York Times.

"Главные советники Трампа по нацбезопасности смотрят на угрозу со стороны России более трезво, чем Трамп, так же как и республиканцы, контролирующие Сенат. Именно на них теперь лежит наибольшая ответственность за то, чтобы убедить Трампа, что во время переговоров с Путиным на карту будет поставлена ​​безопасность страны. Поэтому он хорошо подготовится ко встрече ", - резюмирует New York Times.

Главный матч десятилетия

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Матч 1/8 финала Чемпионата мира против Колумбии станет для сборной Англии "главной игрой десятилетия". Об этом заявил тренер команды Гарет Саутгейт после неожиданного поражения своих подопечных от Бельгии, сообщает Daily Mail.

По словам газеты, на матч англичане выходили уже с мыслью о следующем поединке. Даже состав команды не имел ничего общего с тем, который выходил на матчи против Туниса и Панамы - в стартовом составе вышли восемь новых игроков.

"Мы хотим выигрывать, поэтому мы не удовлетворены поражением. Но мы не знаем, что это будет означать для следующего раунда. Матч плей-офф будет для нас главной игрой десятилетия, и мы должны сохранить лучших игроков", - объясняет тренер.

Впрочем, не все согласны с такой позицией. Бывший футболист, а ныне футбольный обозреватель Гари Линекер не понял, зачем было делать столько изменений. Однако другие комментаторы встали на защиту Саутгейта.

"Ему надо думать о дальнейших матче, об уровне готовности игроков, о футболистах, которым надо было дать игровое время. Его бы распяли, если бы несколько игроков получили травмы. Поэтому в этой ситуации нет правильного ответа", - цитирует Daily Mail бывшего защитника сборной Англии Ли Диксона.

105 - решающий возраст

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Дожили до 105 лет? Хорошая новость: в этом возрасте ваш риск умереть уменьшается - как бы парадоксально это ни звучало.

Как рассказывает Daily Telegraph, к такому выводу пришла группа исследователей из Италии, Дании, США и Германии.

"Исследование показало, что уровень смертности экспоненциально увеличивается с возрастом, но начинает замедляться после 80 лет, выравнивается после 105, а потом начинает немного уменьшаться", - отмечает газета.

По мнению ученых, это означает, что человечество еще не достигло предела долговечности.

Пока, как напоминает издание, дольше всех за всю историю человечества прожила француженка Джеанн Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Сейчас в Британии живут более 14 900 людей в возрасте более ста лет. А за последние 30 лет количество таких долгожителей увеличилось в четыре раза, констатирует Daily Telegraph.

Рекордсмен на паруснике

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12-летний парень установил мировой рекорд, став самым молодым спортсменом, которому удалось пересечь пролив Ла-Манш на паруснике. По крайней мере, так заявляет его семья.

Как рассказывает The Times, французу Тому Жорону понадобилось 14 часов и 21 минута, чтобы добраться от британского острова Уайт до французского Шербура. Скорее всего, это рекордное достижение, хотя есть данные о британце Себе Кловера, который якобы пересек пролив в возрасте 11 лет.

По словам отца Тома, парню переход дался тяжело. "Его тошнило, он блевал 10 раз, он засыпал за рулем, у него болело все тело из-за стояния в одном положении. Мы сказали, что дадим ему 10 минут, чтобы подумать, и он нашел в себе силы продолжать", - говорит Николя Жорон.

К таким достижениям прибегают молодые спортсмены не впервой. В 2007 году парень из Британии пересек Атлантический океан в возрасте 14 лет, а в 2010-м 16-летняя голландка Лаура Деккер в одиночку совершила кругосветное путешествие на паруснике, напоминает The Times.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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