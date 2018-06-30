Культобзор: в Англии обновили "Камасутру" для миллениалов

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В культобзоре на этой неделе:

Как соединились элегантность и чувственность в новом издании "Камасутры"?

"Пятьдесят оттенков серого" для всех возрастов

Где в Англии нашлась "рука Бога"?

Майкл Джексон в Национальной портретной галерее Лондона

Обновленная "Камасутра"

Копірайт зображення CHARUKESI RAMADURAI Image caption Откровенные эротические сцены на стенах индийского храма в городе Кхаджурахо

В Англии переиздали древний индийский эротический трактат "Камасутра", сообщила британская газета Daily Mail. Особенностью издания является то, что древние иллюстрации этого "старого учебника по сексу" впервые творчески обработала женщина - известная художница из Лос-Анджелеса Викто Нгай.

Книга выпущена ограниченным тиражом в 750 экземпляров и стоимость ее немалая - 350 фунтов.

Нгай рассказала газете, что "Камасутру" перевипустили "специально для поколения миллениалов". Целью ее работы было "сохранить эротическую сторону книги, но одновременно добавить ощущение элегантности" процессу, о котором она рассказывает.

"По своей сути "Камасутра" - путеводитель по достижению хорошей кармы - любви, чувственного удовольствия, - объяснила она. - Секс играет большую роль в этом произведении, но, кроме этого, в нем говорится о многих других вещах, не только о позициях в сексе, как это часто подается в поп-культуре".

"Поэтому вместо того, чтобы воспроизводить откровенно сексуальные иллюстрации, я пыталась создать что-то несколько более элегантное, но такое, что вызывает возбуждение", - цитирует Викто Нгай Daily Mail.

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К тому же, рассказала художница, она посмотрела на древние иллюстрации глазами женщины и воспроизвела их с точки зрения получения удовольствия от секса женщиной.

Как известно, "Камасутра" - это древнее произведение о чувственном наслаждении, написанное на санскрите врачом Ватсьяяной по мотивам скульптурных изображений храма "Черная пагода". Ученые считают, что книга увидела свет между 400 г. до н. и 200 г. н. э

Название трактата происходит от двух слов: "кама" - наслаждение и "сутра" - сборник. "Камасутра" называет секс "божественным единением». Ватьсьяяна считал, что в сексе нет ничего предосудительного, но заниматься им легкомысленно - это грех. Следовательно, он рассказал о 64 сексуальных позициях, которые назвал "искусствами". Считалось, что есть восемь способов заниматься любовью, по восемь позиций в каждом способе.

Однако сексуальным практикам посвящена примерно только пятая часть книги, а собственно позам в сексе - три главы длиной не более сотни сутр.

В других разделах говорится о том, как быть хорошим гражданином, а также предлагаются размышления об отношениях мужчины и женщины.

"Пятьдесят оттенков" секса в элегантном возрасте

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Что случится, если четыре состоятельные женщины, которые сделали карьеры, вырастили детей, выпестовали внуков и проживают оставшуюся жизнь, не заботясь проблемами, внимательно прочитают роман "Пятьдесят оттенков серого"?

Конечно же, воспримут его как пособие для раздувания потухшего пламени в сексуальной жизни. Что из этого получилось - расскажет комедия "Клуб" Пятьдесят оттенков серого ", который выходит в украинский прокат в июле.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе, где четыре подруги в исполнении звездного квартета - Джейн Фонды, Дайан Китон, Кэндис Берген и Мэри Стинберген - выбирают для обсуждения в читательском клубе эротический роман. А что же еще делать владелице отеля, федеральному судье, вдове и рестораторше на склоне лет?

Но приключения Анастейши и молодого миллионера Кристиана Грея настолько поражают этих достойных дам, что они решают по-новому взглянуть на свою частную жизнь.

Поэтому героиня Джейн Фонды решает дать последний шанс своей бывшей любви (которую, кстати, играет Дон Джонсон). Вдова в исполнении Дайан Китон находит счастье с супербогатым авиатором. Федеральный судья, которую играет Кэндис Берген, овладевает соцсетями и находит себе компанию в одной из них, а владелица ресторана в исполнении Мэри Стинберген переживает фейерверки в спальне после того, как тайком подсыпает таблетки от импотенции в напиток мужу.

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Американское издание Rolling Stone называет комедию "новой сказкой о Золушке". Что ж, если это действительно так, то уже скоро зрители увидят довольно привлекательных Золушек элегантного возраста, которые находят своих принцев, хотя те уже и не в состоянии усесться на белого коня.

"Руку Бога" нашли в Англии

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Нет, это не та рука, с которой Диего Марадона навечно вошел в историю спорта. Речь идет о руке Юпитера, найденной несколько дней назад в английском графстве Нортумберленд, сообщает британское издание Independent.

Археологи нашли при раскопках ладонь, отлитую из чистой бронзы, которая весит почти два с половиной килограмма. Они считают, что этот артефакт имеет отношение к едва ли не самой кровавой странице в истории Великобритании.

Руку Юпитера, рассказывает Independent, подарили римским военачальникам после тяжелой победы над шотландцами в 209-210 годах н.э.

Чтобы обуздать мятежные племена, Рим отправил в Британию огромное пятидесятитысячное войско во главе с самим императором Септимием. Разъяренные мятежом римляне стремились уничтожить не только бунтарей, но и, как свидетельствуют древние хроники, жен и матерей и нерожденных детей. Кровавая бойня унесла жизни тысяч солдат римского войска.

Считалось, что ладонь Юпитера имеет магическое воздействие на врагов Римской Империи. Именно поэтому один из римских военачальников закопал ее в землю покоренных племен, живших на территории нынешней Шотландии, объясняет Independent.

Юпитер считался покровителем римского войска. Его бронзовую руку часто насаживали на копья, чтобы раздавать благословения тем, кто отправлялся на войну. Отныне "руку бога" можно будет увидеть в музее форта Виндоланда в Англии, добавляет Independent.

48 изображений Джексона

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Необычная выставка, посвященная очередной годовщине смерти поп-исполнителя Майкла Джексона, открылась в Национальной портретной галерее Лондона, пишет британская газета Guardian. На ней можно увидеть 48 изображений американского певца в исполнении самых знаменитых художников, от Энди Уорхола до Дэвида Хаммонса.

Газета отмечает, что со времени смерти исполнителя в июне 2009 года интерес к его персоне не утихает. Поэтому один из самых престижных музеев британской столицы ожидает большого наплыва посетителей.

"Здесь есть большие Майклы, маленькие Майклы и даже плохо нарисованные Майклы", - пишет Guardian. "Есть здесь и работа Дэвида Хаммонса, на которой Джексон изображен у микрофона в компании с боксером Майком Тайсоном и баскетболистом Майклом Джорданом, которая называется "Каким Майком хотели бы быть вы?"- продолжает газета.

Трудно не заметить огромное полотно Кехинде Вайли, который взял за основу работу Рубенса "Портрет короля Филиппа Второго" и вместо него посадил на коня короля поп-музыки. На выставке также можно увидеть исполнителя хита "Билли Джин" в образе Архангела Михаила, который побеждает дьявола.

"Но несмотря на все эти усилия понять его, Джексон остается неуловимым и необъятным, полотном, на которое проектировались надежды и фобии, темнота и свет, разврат и удовольствия. Поэтому неудивительно, что его личность настолько притягивала внимание художников", - пишет Guardian.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

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