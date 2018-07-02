СМИ о ЧМ-2018: трагедия Испании и травля российских фанаток

В обзоре иностранных СМИ 2 июля:

Как в Испании объясняют поражение "Красной фурии" на мундиале

Почему российские футбольные фанатки стали мишенью для хулиганов

Как трансгендер устроил революцию в конкурсах красоты

Почему закон о согласии на секс в корне изменит определение сексуального насилия

Испанские СМИ о мундиале: "чемпионат для слез"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игрок испанской сборной Серхио Рамос не смог сдержать эмоций после поражения на мундиале

"Безумие", "странный матч", "чемпионат для слез" - так отреагировала испанская пресса на поражение "Красной фурии" в 1/8 финала ЧМ по футболу в игре против сборной России.

"Испания проиграла в русскую рулетку", - прокомментировала испанская газета El Mundo проигрыш национальной сборной в серии пенальти.

"Национальная сборная может забыть о своем прошлом. Она должна им гордиться, но должна забыть, потому что оно осталось позади и не вернется. По крайней мере, в ближайшее время", - пишет издание.

В своей статье, опубликованной в El Mundo, испанский футбольный тренер Хоакин Капаррос написал, что игра команды была "медленной и предсказуемой", а сами игроки были недостаточно подвижными.

El Pais написала, что вчерашний матч, "полон абсурда", который отбросил "Красную фурию" на десять лет назад.

La Razon обратила внимание на замену тренера национальной сборной Испании перед самым началом мундиаля, отметив, что командный дух покинул ее вместе с бывшим тренером Юленом Лопетеги.

"Чемпионат по травле"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые российские мужчины используют соцсети для травли и угроз в адрес девушек, которые фотографируются с иностранными болельщиками

Некоторые российские пользователи соцсетей объявили охоту на девушек, которые общаются с болельщиками-иностранцами, пишет "Новая газета" в статье под заголовком "Чемпионат по травле".

Издание делится историями женщин, которые в течение двух недель ЧМ по футболу получают угрозы из-за фотографий в сети, на которых они появляются рядом с футбольными фанатами из других стран.

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Комментарии в их адрес, не отличающиеся толерантностью, быстро распространяются в российских сетях. Вот лишь некоторые из них: "Sex 12$ natasha", "русая тварь", "хорошо, что не с фанатом из Нигерии сфотографировалась".

"Чемпионат мира поднял в России волну кибербуллинга", - пишет газета.

Администрация сети ВКонтакте вынесла предупреждение администраторам групп, в которых распространяются комментарии, разжигающие ненависть.

ЛГБТ-триумф на Мисс Испания

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анхела Понсе, которая сменила пол в 2014 году, будет представлять Испанию на конкурсе Мисс Вселенная

Впервые в истории Испании страну на конкурсе Мисс Вселенная будет представлять трансгендер. 26-летняя Анхела Понсе вошла в историю, как первая женщина-победительница конкурса Мисс Испания-Вселенная, прошедшая процедуру по смене пола, сообщает La Vanguardia.

Блондинка с голубыми глазами наделена "убийственными параметрами", пишет издание: 90-61-90 и рост 177 см.

Операцию по смене пола г-жа Понсе перенесла в 2014 году.

"Я очень довольна тем, какое все это имеет значение. Хочу, чтобы мир усвоил урок толерантности и уважения к себе и окружающим", - цитирует ее издание.

Конкурсантка говорит, что сейчас она чувствует себя счастливой, и это для нее главное.

Три года назад г-же Понсе присвоили титул "Мисс Кадис" и еще она участвовала в конкурсе Мисс Мира-Испания.

Согласие на секс стало законом

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Швеция усилила законодательство в отношении сексуальных преступлений. 1 июля в стране вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за секс без согласия, сообщает местное издание The Local Sweden.

Теперь оба партнера должны дать устное согласие или "дать понять, что они готовы к действиям сексуального характера". Отмечается, что пассивное согласие не может рассматриваться как знак добровольного участия в половом акте.

"Секс считаться преступлением, если для какой-либо из сторон он не добровольный, независимо от того, применялось к ней насилие или угрозы", - поясняет издание.

Наказание за преступление предусматривает тюремное заключение до четырех лет, а в особо тяжелых случаях или за изнасилование несовершеннолетних - пять лет.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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