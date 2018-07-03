СМИ: как в Сеуле борются с подглядыванием, а в Шотландии - с ожирением?

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Во вторник, 3 июля, иностранная пресса пишет о нижеследующем:

"Эпидемия" вуайеризма в Южной Корее

Как правительство Шотландии будет бороться с ожирением

Действительно ли кофе продлевает жизнь

Шесть самых популярных сексуальных фантазий

"Укоренившийся сексизм"

В Южной Корее вынуждены бороться с "эпидемией" вуайеризма, пишет Guardian.

Особенность южнокорейского варианта этого сексуального отклонения, известного как "молка", заключается в том, что фото некоторых частей тела получают с помощью шпионских камер, размещенных, например, в общественной уборной.

Кроме того, видео снимают с помощью на первый взгляд обычных вещей - авторучек, часов или ботинок, а зона использования такого оборудования не ограничивается туалетами.

В последние несколько лет полиция арестовала более 16 тыс. человек за подобную ​​"шпионскую деятельность". 98% из них были мужчинами, а 84% из 26 тыс. зарегистрированных жертв были женщинами.

Возмущение "молкой" приобрело широкую огласку. Президент страны призвал более жесткие меры наказания в отношении злоумышленников, которые сейчас платят достаточно "скромные штрафы".

"Были случаи, когда правоохранители не открывали дело в отношении подозреваемого, так как на видео были видны только женские ноги или прикрытые ягодицы", - говорит правозащитница Ви Юн-Джин.

Впрочем большое количество женщин не согласны с подобным отношением. 400 тыс. местных жительниц подписали петицию к лидеру страны с требованием заставить полицию более тщательно расследовать все заявления по факту вуайеризма. А несколько тысяч вышли на митинг в Сеуле с требованием защитить их от "молки".

"Глубоко укоренившийся сексизм является причиной огромного количества случаев "молки", - говорит одна из организаторов мероприятия. Она и ее коллеги требуют, чтобы власти решили эту проблему, ведь тысячи женщин "живут в постоянном страхе", пишет Guardian.

Похудеют ли шотландцы?

Для борьбы с ожирением правительство Шотландии будет контролировать вес подростков от рождения до юношеских лет, пишет Times.

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Власти пошли на такой шаг после того, как, "несмотря на серию резонансных и разнообразных кампаний", количество людей с лишним весом практически не изменилось за последние 10 лет.

Сейчас почти 30% взрослых страдают от ожирения, а 29% детей имеют нескольких лишних килограммов.

"Отсутствие прогресса убедило министров в необходимости радикальных действий. Стимулом для них является не только альтруизм, они также очень хорошо знают, каким финансовым бременем для здравоохранения и экономики является ожирение, высасывающее деньги, которые можно было бы расходовать другим способом", - пишет издание, добавляя, что общая сумма расходов, связанных с этой проблемой превышает 5 млрд фунтов в год.

В числе мероприятий, запланированных правительством Шотландии, - ввести ограничения выгодных предложений на покупку нездоровой пищи в супермаркетах, а также на ​​использование дисконтных ваучеров на такие продукты, как торты, печенье и конфеты. А вот включение в этот список мороженого будет обсуждаться осенью.

Политику правительства поддержали организации, пропагандирующие здоровый образ жизни, и даже оппозиция. В то же время производители и супермаркеты раскритиковали инициативу, назвав ее "наказанием бизнеса" и выразив сомнение в эффективности такого плана действий, пишет Times.

Полезен ли кофе?

Шесть чашек кофе в день снижают риск преждевременной смерти на 16%, пишет Daily Mail.

К такому выводу пришли исследователи из Национального института рака, которые наблюдали за 500 тысячами британцев в возрасте от 38 до 73 лет в течение 10 лет.

Научные выкладки они опубликовали на сайте Журнала Американской медицинской ассоциации.

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Ученые выяснили, что уменьшение риска ранней смерти напрямую зависит от количества выпитого кофе. И самый лучший результат зафиксировали у тех, кто выпивал по 6-7 чашек кофе в день.

Кроме того, важно отметить, что эффект не зависел от того, какой кофе пил человек.

Ученые полагают, что на основе их выводов напиток достоин того, чтобы его внесли в рацион продуктов для здорового питания.

"Революционное" исследование

Daily Mirror пишет о шести самых популярных сексуальных фантазиях. Издание ссылается на результаты "революционного исследования" доктора Джастина Лемиллера, который опросил более 4 тыс. человек на предмет их сексуальных желаний.

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Итак, возглавляет рейтинг фантазия о половой близости с несколькими партнерами. Интересно, что в идеале опрошенные хотели, чтобы один из участников был бы их мужем или женой.

По словам Лемиллера, большинство опрошенных также хотят испытать на себе БДСМ, при этом женские фантазии с элементами садизма "немного превышают норму".

Следующей наиболее распространенной фантазией является смена кровати в спальне на "что-то новенькое". Интересно, что как женщины, так и мужчины мечтают о сексе в публичном месте - офисе, лифте или парке.

Отрадно, что менее 1% опрошенных мечтают о смене партнера.

"Но это не значит, что они не фантазируют о сексе с кем-то другим. Люди, которые находятся в отношениях, на самом деле стремятся к полигамному сексу, но только при условии, что получат на это согласие партнера", - пишет издание.

По словам доктора Лемиллера, 79% мужчин и 62% женщин мечтают о свободных отношениях.

Еще одна фантазия, которую разделяют большинство женщин и мужчин, - "содержательный" секс. 70% опрошенных не заинтересованы в безэмоциональных отношениях, а хотят чувствовать себя "желанными, важными и любимыми".

И, наконец, замыкает шестерку самых распространенных сексуальных фантазий однополый секс. Получить такой опыт хотели бы 59% женщин и 26% мужчин, пишет Daily Mirror.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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