Почему Путин выйдет победителем из встречи с Трампом - обзор СМИ

4 июля иностранная пресса пишет о нижеследующем:

"Единственный победитель" на встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Как хладнокровие помогло англичанам победить

Ветер перемен над Германией

"Новая эра", в которой важны рейтинги

Трамп, Путин и "фальшивые уступки"

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Колумнист Guardian Натали Нугеред объясняет, почему Владимир Путин станет "единственным победителем" на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки.

По ее мнению, саммит двух лидеров станет "скверной вехой" в истории, ведь это будет первая встреча на высшем уровне, где и США, и Россию будут представлять "националисты-популисты".

Оба разрушают мировой порядок, считает Нугеред.

"Трамп чихать хотел на альянсы и мультилатерализм, над которыми с 1945 года работали его предшественники. А Путин, быстро аннексировав Крым в 2014 году, в одностороннем порядке перекроил границы с помощью военной силы, что стало первым подобным случаем в Европе со времен Второй мировой войны", - пишет автор статьи.

Неудивительно, что теперь европейские союзники США готовятся к очередному наступлению на собственные поствоенные достижения, среди которых либеральная демократия, политика безопасности целого континента и Евросоюз.

Как пишет Нугеред, на встрече с Путиным американский президент сможет "найти утешение" в общении с "сильным лидером, который мыслит схожими категориями".

"Подход Трампа к вопросам глобального значения под названием "Америка превыше всего", является, пожалуй, самым политическим подарком, который Путин получал с того момента, как в 1999 году окружение Бориса Ельцина сообщило ему, что он скоро займет место слабеющего кремлевского лидера", - пишет Нугеред.

Она утверждает, что отдаление США от Европы - давняя цель еще Советского Союза, которая, по мнению Путина, может быть достигнута в ближайшем будущем.

Нугеред уверена, что в Хельсинки Путин применит "инструментарий КГБ".

"Для Путина не будет проблемой умело воспользоваться невежеством, тщеславием и самодовольством Трампа. Он также получит удовольствие от того, что в Хельсинки Трамп будет столь же непредсказуемым для своих советников, насколько он для союзников США в целом", - отмечает автор.

Она вспоминает, что советники не рекомендовали Трампу поздравлять Путина после его переизбрания в марте, и он, "конечно, не мог этого не сделать".

По мнению Нугеред, российский президент попытается "переиграть" Трампа с помощью "фальшивых уступок наподобие пустых обещаний ограничить нарастающее региональное влияние Ирана".

Как "лед в венах" помог англичанам

Independent не жалеет комплиментов для лидера английской сборной по футболу Гарри Кейну после выхода команды в четвертьфинал мундиаля в России.

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Издание называет Кейна "королем хладнокровия", который, даже пребывая не в самой лучшей форме, смог "сохранить хладнокровие и забить гол в тот момент, когда его команда больше всего в этом нуждалась".

Independent отмечает, что именно холодная и рассудительная голова была нужна "в момент неистовой игры".

"Этот момент не был решающим, но стал показательным", - описывает Кейна издание.

По мнению Independent, он сохранил самоконтроль и во время послематчевых пенальти, которые в итоге принесли англичанам победу.

Ветер перемен над Германией

New York Times предполагает, что новый политический кризис в Германии, вызванный проблемой мигрантов, может стать "началом конца европейского эксперимента" и эры открытости Запада к беженцам.

Газета напоминает, что ставки в этой игре значительно выросли после того, как Ангела Меркель не смогла договориться с союзником по коалиции Хорстом Зеехофером в отношении мигрантов, которые попадают в ЕС через Италию или Грецию, затем путешествуют из одной страны ЕС в другую и в конце концов оказываясь в Германии.

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Так же, как и Меркель, Зеехофер является главой одной из руководящих партий, поэтому имеет значительное влияние, поясняет издание.

Несмотря на то, что его партия является консервативной, а в Баварию, где она доминирует, прибывает больше мигрантов, чем в другие регионы страны из-за ее территориальной близости к Австрии, партия Зеехофера взволнована тем, что избиратели могут отвернуться от них и поддержать правых.

В этот понедельник Меркель сообщила, что они пришли к компромиссу с Зеехофером в отношении миграционной политики.

Германия планирует обустроить лагеря на границе с Австрией, чтобы разместить там мигрантов на время рассмотрения их прошений о предоставлении убежища.

"Поможет ли это решить спор в отношении мигрантов? Возможно, но, скорее всего, нет", - считает издание. И добавляет, что для выполнения договоренностей, Германии, возможно, придется возобновить проверки на границе.

По мнению газеты, решение Меркель и Зеехофера может привести к эффекту домино в Европе.

"Многие европейские лидеры не имеют столь сильных политических позиций у себя дома, как Меркель в Германии, и поэтому вынуждены справляться с еще большим посягательством со стороны правых националистических групп. Они держат границу открытой, потому что вынуждены это делать. Если Меркель откажется от открытой границы, она тем самым откроет путь для других", - пишет издание.

Кроме того, здесь также присутствует эффект символизма. Как пишет издание, Германия при Меркель - своего рода "идеологический якорь европейского эксперимента, а возможно, и всего либерального западного порядка".

Если Берлин восстановит границы, это поставит страну в один ряд с такими государствами, как Венгрия, считает New York Times.

Не слишком ли низкий у вас рейтинг на Uber?

Редактор Financial Times Ребекка Роуз пишет о своем опыте пользования сервисом Uber и задумывается на серьезными изменениями в восприятии рейтингов.

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Толчком к этому стала ее поездка с водителем, который удивился ее якобы слишком низкому рейтингу в сервисе. Он спросил, не было ли случаев, когда ее стошнило в авто, не ругалась ли она с водителями после употребления алкоголя.

Как оказалось, средняя оценка Роуз в сервисе была 4,2 из максимально возможных пяти.

До этого случая Роуз не знала свой рейтинг и не особо задумывалась об этом.

"Насколько я помню, я ни разу не отменяла поездку и всегда здороваюсь с водителем", - пишет она. И добавляет, что даже начала обращаться к водителям "сэр" из соображений вежливости.

После разговора с водителем она начала расспрашивать друзей и коллег об их рейтинге в сервисе Uber и обнаружила, что у все он выше, чем у нее.

Теперь Роуз задумывается над рейтингованием и его влиянием на общество.

"Не входим ли мы в новую тревожную эпоху, когда наши социальные контакты все больше оцениваются?" - спрашивает автор статьи.

Она пишет, что все больше популярных сервисов ставят оценки клиентам. Среди них Ebay и Amazon.

"Когда-то клиент всегда был прав. Теперь, кажется, нужно всегда быть осторожным. Мое желание поднять свой Uber рейтинг до 4,5 привело к большему количеству необязательных поездок и чрезмерной вежливости. С удовольствием могу сообщить, что теперь мой рейтинг 4, 23, и это не предел", - не без иронии добавляет Роуз.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко

Служба мониторинга BBC

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