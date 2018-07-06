Британская пресса: почему Меган и Гарри больше не держатся за руки?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фанаты беспокоятся, что Гарри избегает держать за руку Меган

Темы обзора британской прессы 6 июля:

Что делать Британии после инцидента с "Новичком?"

Путин прячет "настоящую Россию"

Надувной Трамп в Лондоне

Почему Гарри и Меган меньше держатся за руки?

Что делать Британии после инцидента с "Новичком?"

После обвинений в адрес России относительно повторного применения "Новичка" участие сборной Англии в Чемпионате мира выглядит "странно".

Такое мнение высказывает британская Daily Telegraph в редакционной статье об отравлении двух жителей города Эймсбери в графстве Уилтшир тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте отравились бывший российский шпион Сергей Скрипач и его дочь.

Российского лидера наделяют международным авторитетом, которого он не заслуживает Daily Telegraph

Издание с возмущением пишет об "ужасной безнаказанности" преступления против Скрипалей и заявляет, что речь идет уже не только о попытке убийства конкретного человека, но и о "вопросе общественной безопасности".

По мнению газеты, британские власти должны откровенно рассказать о том, что именно произошло со Скрипалями.

"Если бы Скрипали могли свободно говорить, они, возможно, подсказали бы жителям Солсбери, как произошел второй инцидент. К тому же, мы не знаем, как сюда попал "Новичок", - отмечает газета.

Но если ответственность за появление вещества в стране действительно несет Россия, возникает несколько вопросов.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Чемпионат мира по футболу стал для президента Владимира Путина "потемкинской деревней", заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в комментарии The Times

"После того, как мы обвинили Россию во ввозе химического оружия в Британию, участие сборной Англии в Чемпионате мира выглядит странно. Возможно даже, что команда на следующей неделе сыграет в полуфинале со сборной России. К тому же Дональд Трамп скоро проведет переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки. На фоне того, что происходит в Уилтшире, российского лидера наделяют международным авторитетом, которого он не заслуживает", - резюмирует Daily Telegraph.

Путин прячет "настоящую Россию"

Чемпионат мира по футболу стал для президента Владимира Путина "потемкинской деревней", за которой спряталась "настоящая Россия". Об этом заявляет российский оппозиционер Гарри Каспаров в комментарии британской The Times.

Каспаров не согласен с теми, кто считает, что футбол надо рассматривать отдельно от политики. По его мнению, "диктаторы овладели искусством превращения спортивных соревнований в мягкую силу, которую они непременно используют, чтобы усилить свою жесткую власть".

У диктатуры не может быть полумер Гарри Каспаров, российский оппозиционер

Газета признает, что во время чемпионата Россия демонстрирует "безупречное поведение" и показывает свое "лучшее лицо" - безопасные и чистые улицы, гостеприимных фанатов и даже приветливых таксистов. По словам автора, это радует фанатов, но только подтверждает теорию оппозиционера о "потемкинской деревне".

Сам Каспаров говорит, что радоваться победам своей сборной не сможет.

"У диктатуры не может быть полумер. Если благодаря Чемпионату мира Путин укрепит авторитет, а потенциальных вызовов его власти будет меньше, это будет плохо для россиян, сколько пиара бы ни было", - цитирует The Times оппозиционера.

Надувной Трамп в Лондоне

Копірайт зображення Reuters Image caption Вот такой надувной Дональд Трамп будет летать над Лондоном на следующей неделе

Дональда Трампа в Лондоне "приветствуют" огромным воздушным шаром в форме американского президента в образе младенца в подгузниках.

Разрешение на такое проявление протеста против визита главы Белого дома в британскую столицу дали власти города, рассказывает Independent.

Ожидается, что "надувной Трамп" будет летать над площадью перед британским парламентом в течение двух часов в следующую пятницу, 13 июля. Президент, как ожидается, прилетит в страну за день до того. В его программе - переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и встреча с королевой Елизаветой в Виндзоре.

Несмотря на то, что мэр Лондона Садик Хан неоднократно вступал в словесные баталии с Трампом, мэрия сначала отказывалась разрешить активистам запуск шара из-за сомнений относительно правомерности такого протеста.

"Но после огромной поддержки, которую наш план получил от общества, мэрия, кажется, снова нашла в себе чувство юмора", - цитирует газета активиста Лео Мюррея, который поблагодарил 10 тысяч людей, подписавших петицию с просьбой разрешить акцию.

"Мы просто небольшая группа друзей, которые решили включить юмор, чтобы выступить против распространения расистской и фашистской политики и в Великобритании, и в США", - приводит Independent слова еще одного инициатора протеста.

Почему Гарри и Меган реже держатся за руки?

Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы перестали держаться за руки во время официальных событий, но беспокоиться сторонникам королевской пары не стоит.

Эксперт по этикету Уильям Хенсон пояснил Daily Mail, что молодожены стараются выглядеть "профессионально". К тому же, герцогиня Сассекская уже получила достаточно уверенности в своей новой роли, а потому не нуждается "тактильной" поддержке со стороны Гарри.

Как напоминает газета, до свадьбы герцог и герцогиня держались за руки постоянно. Особенно заметно это было во время их официального интервью по случаю помолвки. Поэтому сторонники пары несколько забеспокоились после появления фотографий с приема молодых лидеров в Букингемском дворце, на которых видно, что Гарри избегает контакта с рукой Меган. Некоторые даже предположили, что против подобных проявлений нежности на публике выступила королевская семья.

Но по словам Хенсона, в королевском протоколе нет никаких запретов тактильных контактов.

"Впрочем, мы не видели подобных проявлений у королевы или принца Уэльского и их избранников. Подозреваю, что принц Гарри и герцогиня Сассекская поняли, что после женитьбы работа и статус выходят на первый план", - цитирует Daily Mail эксперта.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram