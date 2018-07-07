Культобзор: "Новый Папа" вместо "Молодого Папы"

В обзоре культурных событий уходящей недели читайте о нижеследующем:

Каким будет продолжение сериала "Молодой Папа"

Почему свадьба Ванессы Паради стала неожиданностью

В чем секрет популярности фильмов о звездных женщинах с трагической судьбой

Что должно быть в отдельной гримерке шестилетней дочери Бейонсе и Джей-Зи

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хорошая новость для тех, кому понравился сериал Паоло Соррентино "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли

"Новый Папа" вместо "Молодого Папы"

Хорошая новость для тех, кому понравился сериал Паоло Соррентино "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли.

Телеканалы HBO и Sky уже работают над продолжением истории, и в этот раз компанию знаменитому английскому актеру составит Джон Малкович. Сериал будет называться "Новый папа", сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Правда, уже подтверждено, что это не будет второй сезон "Молодого папы", поэтому сюжетные линии могут существенно измениться.

В частности, Папу Римского, очевидно, будет играть именно Малкович, а не Джуд Лоу, который в оригинальном сериале исполнил роль Пия XIII, первого в истории американского Папу Римского.

За эту роль Лоу был номинирован на премию "Золотой глобус".

Съемки "Нового папы" начнутся в ноябре, а пока Лоу работает над картиной "Капитан Марвел", а впоследствии его можно будет увидеть в роли Альбуса Дамблдора в фильме "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", основанной на одноименной книге Джоан Роулинг.

Копірайт зображення AFP Image caption Слухи о возможной свадьбе 45-летней Ванессы Паради с режиссером Самюэлем Беншетри появились в марте этого года

Неожиданная свадьба

Свадьба 45-летней Ванессы Паради с режиссером Самюэлем Беншетри стала неожиданностью для поклонников французской актрисы.

Как рассказывает Daily Mail, Паради не делала никаких официальных заявлений о помолвке, а еще неоднократно подчеркивала, что вообще не планирует когда-либо выходить замуж. Даже с актером Джонни Деппом она 14 лет прожила в гражданском браке.

"Церемонии для меня не имеют значения, единственное, что мне нужно - это любовь", - говорила Ванесса еще семь лет назад.

Но, кажется, ее мнение изменилось после знакомства с Беншетри два года назад. Их роман начался на съемках фильма "Собака", а первые слухи о предстоящей свадьбе появились в марте этого года. Впрочем ни пара, ни ее представители эту информацию не подтверждали.

По словам Daily Mail, церемония, состоявшаяся в городке Сан-Симеон недалеко от Парижа, была интимной и скромной. Невеста была одета в классическое белое платье с фатой и "сияла от счастья", отмечает газета. Так же как ее дети от Джонни Деппа - 19-летняя Лили-Роуз и 16-летний Джек.

Кстати, фотографии со свадьбы развеяли опасения сторонников актрисы относительно здоровья Джека. На прошлой неделе Паради пришлось пропустить премьеру своей новой картины "Нож и сердце", и по данным французской прессы, причиной тому - "серьезные проблемы со здоровьем" сына.

Затем, однако, парня неоднократно видели в Париже и выглядел он вполне здоровым, подчеркивает Daily Mail.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам режиссера фильма "Уитни" Кевина Макдональда, это классическая история людей, которые имеют все, но это не спасает их от болезненного падения

"Дивы" и их трагедии

Биографии выдающихся женщин с трагической судьбой постепенно становятся одним из самых популярных жанров в современном кинематографе.

К такому выводу пришла британская Independent накануне выхода документальной ленты "Уитни", повествующей о взлете и падении знаменитой певицы Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.

И это не единственный пример подобного фильма за последнее время, отмечает газета. Достаточно вспомнить недавнюю биографическую картину об Эми Уайнхаус, а также фильмы о Джуди Гарланд и Билли Холлидей, которые снимают сейчас.

"Они - молоды, красивы и талантливы. Они оказываются на вершине, но их жизни рушаться из-за наркомании, алкоголизма и саморазрушений. У них за плечами тяжелое детство. Они пережили насилие или тяжелые потери. Добро пожаловать в киножанр, который стремительно набирает популярность, - истории див с трагической судьбой", - пишет газета.

По словам режиссера фильма "Уитни" Кевина Макдональда, это классическая история людей, которые "имеют все", но это не спасает их от болезненного падения на самое дно. Такие сюжеты привлекают людей еще со времен Аристотеля, отмечает он.

Однако, по мнению газеты, причина популярности таких картин не только в этом.

"Эти фильмы погружают нас в очень непростую атмосферу, но они также напоминают и о радости, которую эти героини до сих пор дарят своим фанатам, а теперь еще и кинозрителям", - резюмирует Independent.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бейонсе и Джей Зи во время своего мирового турне

Изысканные капризы

Бутылка шампанского по цене выше 7 тысяч долларов, красная туалетная бумага, пицца с ананасами на розовых и фиолетовых тарелках, а также мороженое с шоколадом и маршмеллоу.

Все это должно находиться в гримерных Бейонсе и Джей Зи во время их нынешнего концертного тура, рассказывает Daily Express.

Однако требования звездой пары распространяются не только на них самих. У их шестилетней дочери Блю Айви, которая путешествует вместе с родителями, также есть свой бытовой райдер.

"Помощники должны распаковать и расставить огромную коллекцию игрушек, включая персонажей мультфильмов о свинке Пепе, кукол Барби и фарфоровый чайный сервиз", - отмечает издание.

Все это раскладывают в специальной детской гримерке, а потом Блю Айви наблюдает за выступлением родителей из VIP-ложи под присмотром одной из четырех нянь, которые путешествуют вместе с семьей.

Не слишком ли это для ребенка? По мнению одного из американских промоутеров, такие прихоти в шоу-бизнесе никого не удивляют и обходятся не так уж дорого.

Проблема, по его словам, может возникнуть с правильной температурой для мороженого. Оно должно быть "не слишком холодным, ведь это вызывает раздражение десен у девочки", добавляет Daily Express.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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