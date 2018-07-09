Обзор СМИ: обречен ли биткоин на смерть?

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Сегодня в обзоре мировой прессы:

Обречен ли биткоин на смерть?

Сомнения относительно побед сборной России на ЧМ

Скандал вокруг влияния России на выборы президента США

Напряжение в отношениях между союзниками НАТО

Биткоин "обречен на смерть"?

Биткоин оказался "неудачным экспериментом" и "обречен на смерть", как и большинство других криптовалют, пишет The Sun, цитируя экспертов.

Издание напоминает, что со времени своего создания в 2009 году цена биткоина взлетела с менее чем 10 центов до 20 тыс. долларов. Сейчас она немного меньше 7 тыс. долларов.

"По меньшей мере 90% из всех ныне существующих криптовалют обречены на провал, смерть или их просто не будут воспринимать, потому что в них заинтересованы в первую очередь те, кто стремится заработать", - цитирует газета основателя компании Biolink.Tech Евгения Черешнева.

Криптовалюты Черешнев сравнивает с "финансовой пирамидой", объясняя, что ажиотаж стимулирует рост цены, а это рано или поздно приведет к ее падению.

Другой причиной краха биткоина эксперты называют то, что в отличие от обычных валют, он не имеет реальной стоимости.

"Криптовалюта - чистый эксперимент, который потерпел абсолютный крах", - цитирует The Sun представителя компании Cybereason Росса Рустичи.

По словам же других специалистов, совсем скоро биткоин станет частью нашей повседневной жизни.

"Убежден, что хайп вокруг биткоина еще даже не начался", - отметил в комментарии изданию эксперт по криптовалютам платформы Blockbid.

Футбольные сомнения относительно России

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"Россия наконец потерпела поражение, оставив след из поклонников и скептиков", - пишет New York Times о завершении участия сборной России в ЧМ по футболу.

Никто не ожидал, что россияне зайдут так далеко - в преддверии чемпионата команда занимала 70-ю строчку в рейтинге футбольных сборных мира, добавляет издание.

"Максимум, на что могла рассчитывать команда Станислава Черчесова - пережить квалификационные раунды", - пишет New York Times и добавляет, что в итоге сборная заставила страну гордиться собой.

Однако не все разделяют радость россиян: некоторые высказывали сомнения относительно результатов футболистов.

Издание напоминает о допинговом скандале вокруг российских спортсменов во время Зимней олимпиады в Сочи 2014 года.

В четвертьфинале российская сборная играла на том же стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, отмечает New York Times.

Никаких документальных подтверждений того, что российские спортсмены употребляли допинг во время ЧМ по футболу, конечно, нет.

"Но в такой атмосфере, наблюдая за тем, как Россия превосходит самые смелые ожидания своих фанатов, сделав гораздо больший рывок, чем любая другая команда на этом турнире, вполне имеет смысл сдержать свое восхищение российской сборной, чтобы задуматься над тем, соответствует ли увиденное нами реальности", - добавляет издание.

Такова цена, которую платят спортсмены всех стран, которые некогда были замешаны в допинг-скандале - скептическое отношение к себе, заключает издание.

Россия и американские выборы

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Прислушаться к комитету по разведке Сената США относительно роли России в американских выборах призывает Дональда Трампа The Washington Post.

Накануне лидеры комитета одобрили заключение американских спецслужб, согласно которому за вмешательством в предвыборную гонку 2016 года стоит Кремль.

Обвинения в адрес Москвы Трамп продолжает отрицать, как и сама Москва. Издание напоминает, что выступая в Монтане, Дональд Трамп ответил на упреки словами "С Путиным все в порядке" и добавил, что наладить отношения с Россией - это "хорошая идея".

"Диалог между противниками - неплохая вещь, но для господина Трампа совсем не резонно продолжать опровергать активные действия Кремля во время выборов 2016 года", - пишет издание.

Газета пишет, что отчет комитета подтверждает: президентская гонка были мишенью спецоперации, приказ о которой отдал лично Путин.

"Пришло время, и президент должен принять эти выводы, одобренные обеими партиями, без возражений", - добавляет Washington Post и призывает Трампа предостеречь российского президента от дальнейших вмешательств в американскую политику во время их встречи в Хельсинки.

НАТО под "напряжением"

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О напряжении в отношениях между союзниками по НАТО накануне саммита пишет The Wall Street Journal.

Европейских лидеров ждет "напряженная" встреча с президентом США, который устанавливает тарифные барьеры для Европы и ругает партнеров по альянсу за низкие затраты на оборону, добавляет газета.

В Европе обеспокоены "глубоким расколом" в отношениях из-за того, что ни один американский президент ранее не ставил под вопрос важность трансатлантического сотрудничества.

Пессимисты предупреждают о риске трансатлантической торговой войны и "дальнейших действиях" Владимира Путина, направленых на дестабилизацию ситуации в Европе.

Оптимисты же надеются, что сторонам удастся договориться и найти компромисс по торговым вопросам.

Беспокойство о будущем альянса выражает и Times.

В своей главной статье издание пишет, что отношения в НАТО достигли "беспрецедентного напряжения", а союз стоит на пороге риска выхода США из договора.

Газета отмечает важность Североатлантического альянса, учитывая действия российского президента.

"Для многих членов НАТО поведение российского лидера, в частности аннексия Крыма, вмешательство на востоке Украины и угрозы соседям с меньшей территорией, вроде стран Балтии, составляют главную причину того, почему спустя почти 30 лет после падения Берлинской стены в существовании альянса до сих пор есть потребность", - пишет издание.

Обзор подготовлен Службой мониторинга ВВС

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