Обзор СМИ: почему у лесбиянок секс лучше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Женщины-лесбиянки знают, где находится клитор и что с ним делать"

П очему лейсбийский секс лучше гетеросексуального

С колько надо потратить на свадьбу, чтобы избежать развода

Можно ли определить дату смерти по анализу крови

Россияне обещают болеть за Англию в полуфинале ЧМ против Хорватии

"Головокружительный опыт"

Guardian пишет о том, что лейсбийский секс лучше гетеросексуального.

"В ходе исследований женщины, которые спят с женщинами сообщали о более высоком уровне сексуального удовлетворения, чем те, которые имеют отношения с мужчинами", - пишет издание.

Guardian ссылается на исследование 2017 года при участии 53 тысяч американцев, в ходе которого лесбиянки сообщили, что достигают оргазма во время секса в 86% случаев, в то же время показатель сексуальной удовлетворенности среди гетересексуалок был ниже - 65%.

"Все просто. Женщины-лесбиянки знают, где находится клитор и что с ним делать для достижения оргазма. Им не нужно показывать партнерше, что делать, и это означает высокую степень сексуального удовлетворения", - говорит австралийский сексолог Мэтти Силвер.

По ее словам, многие мужчины этого не знают или игнорируют, поэтому только 20% женщин получают удовольствие от полового контакта с мужчиной, и многие из них "имитируют оргазм".

Секрет удовольствия лесбиянок заключается не только в правильных сексуальных практиках и знаниях, но и в общении. По словам исследователей, женщины лучше слушают и общаются в постели, а также имеют "мощную эмоциональную связь".

"Секс с женщиной - это удивительный опыт. Смесь заботы, любви, романтики, удовольствия, эмоций и интенсивности - это то, что я никогда не переживала с мужчинами", - цитирует 20-летнюю лесбиянку Элис Мартин Guardian.

Деньги разрушают отношения?

Пары, которые много тратят на организацию свадьбы, имеют большие шансы развестись, пишет Independent. Издание ссылается на исследования профессора экономики Эндрю Фрэнсис-Тана и Хьюго Миалона. Они опросили 3 тысячи супружеских пар и установили определенные характеристики, которые увеличивают вероятность развода.

В частности, первым фактором риска являются расходы на свадебное кольцо.

"Если мужчины тратят на кольцо от 2 до 4 тысяч долларов, их шансы на развод в 1.3 раза больше тех, которые покупает кольца за 500 - 2 тысяч долларов", - говорят исследователи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пышная свадьба - предвестник развода?

Та же тенденция сохраняется и касательно затрат на свадьбу. Скромные церемонии стоимостью 1 тысяча долларов позволяют сохранить семью в 1.6 раз чаще, чем помпезные церемонии, стоимость которых стартует от 20 тысяч долларов.

Есть еще одна важная характеристика, которая повышает риск развода. По мнению исследователей, шансы "существенно" увеличиваются, если один из супругов организовывал свадьбу только для того, чтобы продемонстрировать свою красоту.

Впрочем, не все расходы ведут к разрыву отношений. Фрэнсис-Тан и Миалон выяснили, что инвестиции в медовый месяц "значительно снижают риски развода".

"Вместо дорогостоящей свадьбы, лучше потратиться на хороший отдых после свадьбы", - заключает Independent.

Кровь предсказывает судьбу?

Daily Mail пишет о том, что по анализу крови можно определить дату смерти человека.

"Ученые разработали анализ крови, который может определить, сколько вам осталось жить", - пишет издание.

Ученые Йельского университета, разработавшие этот метод, обращают внимание не на определение молекулярного возраста клетки, как делают многие их коллеги, а на ее физиологические показатели, например, на уровень глюкозы в крови.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анализ крови может выявить риск внезапной смерти

"По моему мнению, этот подход лучше определяет вероятную продолжительности жизни, чем возрастные изменения на молекулярном уровне, так как он позволяет вычленить отдельные фазы старения", - говорит руководитель исследования доктор Морган Левин.

В то же время она отмечает, что метод не позволяет назвать точную дату смерти.

Вместо этого он помогает ученым лучше понять риски, которые могут привести к преждевременному старению организма, а также помочь человеку изменить свой стиль жизни так, чтобы прожить как можно дольше.

Почему хорватские футболисты раздражают россиян

Daily Telegraph пишет о том, что в полуфинале Чемпионата мира по футболу против Хорватии футболисты сборной Англии получат поддержку не только тысяч английских фанов, которые планируют попасть на матч, но и "неожиданных союзников" в лице большого количества россиян, разгневанных видео, на котором хорватский защитник Домагой Вида, а также Огнен Вукоевич говорят "Слава Украине!"

Несмотря на то, что Вукоевича оштрафовала ФИФА и заставила покинуть лагерь национальной сборной, хорватские футбольные чиновники и "российские футбольные болельщики вряд ли после этого успокоятся", продолжает издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россияне будут болеть за британцев

"После этого инцидента российские чиновники ожидают, что в среду на стадионе "Лужники" все местные фанаты будут болеть за Англию", - пишет издание.

По информации издания, билеты на матч Англия-Хорватия можно было приобрести за 650 фунтов, но с приближением игры их цена будет расти.

"Вместе с перелетом и проживанием некоторым болельщикам придется выложить около 3 тыс. фунтов, чтобы увидеть попытку Англии завоевать место в финале", - пишет Daily Telegraph.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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