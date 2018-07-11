Торнадо под названием Трамп - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Воспользуется Трамп саммитом, чтобы "свести счеты с союзниками"?

Накануне саммита НАТО иностранная пресса рассуждает, закончится ли он удачно для Европы - и не бросит ли тень на это событие грядущая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Тревога накануне саммита НАТО

"Трамп может дать России все, чего она хочет"

Украинцы против ФИФА

Сладкий вкус чемпионства

Саммит НАТО: в ожидании провала?

"Настоящий кошмар". Таким словосочетанием европейский чиновник описывает свои ожидания от саммита НАТО, который начинается сегодня в Брюсселе.

Как пишет французская газета Figaro, в настоящее время "Европа готовится к торнадо под названием Трамп". Американский президент, по мнению автора статьи, планирует воспользоваться встречей в столице Бельгии, чтобы "свести собственные счета с союзниками".

За столом, где соберутся лидеры 29 стран альянса, будет царить и дополнительная интрига, считает издание. Недавний саммит Большой семерки Трамп покинул досрочно, чтобы встретиться с главой Северной Кореи, а в этот раз в его планах встреча с "другим сильным лидером" - Владимиром Путиным. "Вашингтон не озаботился объяснениями, зачем (эта встреча - Ред.)", - пишет Figaro.

По мнению обозревателей, которых цитирует газета, Европа не знает, "как успокоить монстра".

"Отступить перед ним ли вступить в бой? Со времен перестройки Европе еще никогда не приходилось рассматривать США как враждебно настроенное государство", - пишет Figaro.

Издание добавляет, что Ангела Меркель может первой столкнуться с последствиями такого отношения со стороны США, ведь именно Германию Трамп считает "идеальным козлом отпущения". По его мнению, Берлин находится под "американским покровительством" в обмен на незначительный вклад в общую оборону.

Похожие предчувствия перед саммитом и у газеты Liberation. Издание пишет, что после того, как глава Белого дома отказался подписывать коммюнике саммита G7 в Канаде, "все хорошо знают, на что он способен".

"Обжегшись на фиаско во время недавнего саммита G7, 29 членов НАТО начинают саммит в Брюсселе с тревогой", - пишет Liberation.

"Особые потребности" на повестке дня

В статье под заголовком "Трамп может дать России все, чего она хочет", историк Майкл Берли пишет, что очень мало времени пройдет между окончанием чемпионата мира по футболу в России и "еще одним глобальным спектаклем". Речь идет о запланированной на понедельник встрече между Трампом и Путиным.

"Европейские союзники обеспокоены тем, что сразу после саммита НАТО, который, очевидно, будет полон остроты и где Трамп будет жаловаться на то, что американских налогоплательщиков обдирают немцы, которые производят много Ауди и мало танков, президент ответит на размытые предложения о разрядке идеей об уменьшении количества военных учений или чем-то еще похуже", - пишет Times.

По мнению Берли, худшим вариантом развития событий будет распределение сфер влияния. В частности, может произойти "де-факто признание аннексии Крыма и особых потребностей России на постсоветском пространстве".

Российский президент может предложить "уважать нейтралитет Грузии и Украины, которые могут быть свободны в выборе экономических партнерств, но не военных альянсов", считает автор. Он также не исключает предложение Путина о "сдерживании его иранских друзей (и соперников) в Сирии". В ответ Трамп может пообещать не вводить санкции в энергетике, добавляет Берли.

Он считает, что европейские лидеры не зря обеспокоены "близостью", которую Трамп очевидно чувствует к Путину. Оба считают ЕС "препятствием, мешающим большим государствам запугивать меньшие".

Гнев украинцев

"Разгневанные украинские фанаты наводнили постами Facebook-страницу ФИФА", - пишет New York Times, комментируя бурные дебаты после появления видеоролика с хорватскими футболистами и их возгласом "Слава Украине!".

Издание пишет, что в комментариях на странице ФИФА некоторые писал не только "Слава Украине!", Но и "Слава Хорватии!" и "Позор ФИФА!".

"Пожалуйста, ответьте на вопрос: почему футболист не может выразить свое отношение к тому, что происходит в мире?", - цитирует New York Times сообщение одного из комментаторов.

Газета напоминает, что пользователи оставили более 157 тыс. отзывов на странице, а затем эту функцию отключили.

Также в статье цитируют главу Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который появился в парламенте в клетчатой ​​футболке сборной Хорватии и выразил надежду, что Домагой Вида сможет своей игрой на поле еще раз поблагодарить Украину.

"На полных оборотах" в финал

Копірайт зображення Getty Images Image caption После финального свистка французских футболистов "будто ударило молнией", пишет французская пресса

Победа футбольной сборной в полуфинале чемпионата мира заставила французскую прессу вспомнить о сладком вкусе чемпионства 1998 года.

Как пишет Monde, после финального свистка французских футболистов "будто ударило молнией". Килиан Мбаппе и его одноклубники долго лежали на газоне лицом вниз и не могли поверить, что их команда снова имеет реальный шанс получить титул чемпионов мира, пишет газета.

По мнению обозревателей издания, во время матча казалось, что физически более закаленные бельгийцы таки сломают оборону Франции, но этого не произошло. Творцом этой "неприступной крепости" Monde называет тренера французов Дидье Дешама, а "героем нации" - автора единственного гола Самюэля Умтити.

Газета отмечает, что в начале нынешнего турнира французской сборной не хватало "топлива", но после игры с Аргентиной "трехцветная машина движется на полных оборотах".

Figaro рассыпается в комплиментах Килиану Мбаппе, называя его потенциальным игроком уровня Пеле, Роналду или Месси. Издание отмечает, что 19-летний игрок никогда не скрывал своего желания присоединиться к этой касте лучших, и его история "только начинается".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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