СМИ о встрече Путина и Трампа: Крым в обмен на Сирию?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля. СМИ размышляют, о чем они могут договориться

Британская пресса жалуется поражением английской сборной команде Хорватии в полуфинале ЧМ-2018, а американская - рассуждает о роли НАТО и его угрозы.

"Боль поражения" Англии в полуфинале ЧМ-2018

Обменяет ли Дональд Трамп Крым на Сирию?

Почему Альянс так важен для Балтийских стран?

ЧМ-2018: конец английской мечты

"Разбитые сердца", "Конец мечты" и "Повод для гордости" - такими заголовками были усеяны первые полосы британской прессы после того, сборная Англии проиграла Хорватии в полуфинале ЧМ-2018.

The Guardian пишет, что "целеустремленная" сборная Хорватии "разбила вдребезги" мечты и надежды англичан. Но несмотря на это, молодая английская команда заслуживает уважения, ведь ее игрокам удалось дойти в соревнованиях дальше, чем ее предшественникам, которых считали гораздо более талантливыми.

"Больше никаких слез и боли - эта молодая английская команда заслуживает аплодисментов", - пишет газета.

The Times пишет, что для сборной Англии ЧМ-2018 был не просто "летним развлечением", а заложил основы для успешного будущего. Издание добавляет, что тренер команды Гарет Саутгейт осуществил "тихую революцию", заставив Англию гордиться своей сборной.

"Англия достойно держится несмотря на боль поражения", - пишет Times в заголовке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британские СМИ хвалят игроков английской сборной и называют их героями

The Sun назвала игроков сборной героями и отметила, что они "возвращаются домой с разбитым сердцем и гордостью".

The Daily Express называет футболистов "исключительными молодыми людьми", которые так не похожи на британских политиков с их "злобным ссорами из-за брексита".

Times: Крым в обмен на Сирию?

Разменяет ли Дональд Трамп Крым на Сирию во время встречи с Владимиром Путиным? Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times.

Президент США начал саммит НАТО с критики в адрес союзников из-за недостаточно высокого, на его взгляд, уровень расходов на оборону, и его настоящей целью может быть достижение "большой сделки" по Сирии, пишет издание.

Трамп никогда не скрывал свое "равнодушие" к Североатлантическому альянсу и "раздражение" из-за поведения других стран-членов. Европейцы имеют все основания беспокоиться из-за встречи с Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июня, добавляет газета.

"Но разговоры о том, что российский лидер хитростями заставит господина Трампа свернуть совместные американские учения со своими союзниками, позволить альянсу обанкротиться, резко сократив бюджетную поддержку США, или любым другим образом ослабить НАТО, - преувеличены", - пишет The Times.

Более вероятно, что американский президент пойдет на "крупную сделку", в рамках которой США снимет с России санкции, введенные из-за аннексии Крыма, в обмен на то, что Москва прекратит поддерживать силы Ирана в Сирии, предполагает издание.

"Вопрос только в том, действительно ли Россия способна заставить Иран покинуть Сирию, и даст ли она (Россия. - Ред.) гарантии того, что заберет своих головорезов с востока Украины и встанет на путь настоящего урегулирования ситуации с Киевом", - заключает газета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп (в центре) не прекращает критиковать страны НАТО за оборонные расходы

НАТО и страны Балтии

Пока Дональд Трамп критикует НАТО и подвергает сомнению важность его существования, страны Балтии имеют иной взгляд на роль альянса, пишет The New York Times.

"Для Латвии и Эстонии, которые зажаты между Россией и Балтийским морем и имеют в составе населения высокую долю этнических россиян, НАТО - отнюдь не абстрактное понятие", - отмечает издание.

Газета напоминает, что задолго до того, как начали раздаваться упреки в адрес Москвы в отношении ее возможного вмешательства в американские президентские выборы, в странах Балтии забили тревогу из-за попытки России манипулировать общественным мнением по вопросу этнической принадлежности. Во время аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, Кремль активно использовал именно эту риторику.

"Но несмотря на все споры из-за финансовых взносы в НАТО от стран-членов, борьба в странах Балтии со сложными пропагандистскими кампаниями, направленными на население этнических русских, показала, что для того, чтобы преодолеть новую угрозу, понадобится увеличение финансирования и усиление военного присутствия", - заключает The New York Times.

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