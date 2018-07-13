Западные СМИ: почему Меган Маркл всегда надевает каблуки?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меган Маркл и ее легендарные каблуки

Читайте в обзоре западной прессы за 13 июля:

Интрига встречи Путина и Трампа

Мелания - принцесса?

Пентхаус для Абрамовича

Меган Маркл - никуда без каблуков

Чего хочет Путин от Трампа?

"Чего хочет Путин от Трампа?" - ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье Wall Street Journal.

16 июля российский и американский президенты встретятся в Хельсинки.

Дональд Трамп хочет улучшения отношений с Москвой и неоднократно заявлял об этом. Но цена такого налаживания связей будет высокой, пишет издание.

"За 18 лет у власти Путин перехитрил двух предыдущих президентов США, которые хотели лучших отношений", - отмечает газета и добавляет, что хозяин Кремля применяет тактику игры на "слабых местах" США.

Прежде всего, встреча с Дональдом Трампом - это вопрос престижа для Владимира Путина.

Копірайт зображення Reuters

Согласием встретиться на равных условиях американский президент подыгрывает своему российскому коллеге в его стремлении показать миру, что Россия восстановила статус супердержавы, пишет Wall Street Journal.

После аннексии Крыма в 2014 году, Путин стал "персоной нон-грата" в Европе и хочет, чтобы Трамп помог ему изменить ситуацию. Он также рассчитывает на то, что американский президент повторит свои призывы вернуть Россию в состав "Большой семерки", добавляет издание.

Во-вторых, Владимир Путин будет пытаться получить от Дональда Трампа гарантии признания аннексии Крыма и убедить США прекратить предоставлять Киеву летальнуе оружие.

В-третьих, одним из приоритетов для российского президента остается снятие санкций. Поэтому он будет играть на не слишком благосклонном отношении Трампа к Европе и предлагать ему отдельное соглашение по Украине, Сирии и экономическим ограничениям, предполагает газета.

Среди других вопросов, вероятно, будут говорить о контроле над разоружением, НАТО и Сирии.

Копірайт зображення AFP Image caption Эксперты предполагают, что Путин будет стремиться легитимизировать аннексию Крыма

"Очевидно, Трамп, в отличие от Пентагона, не верит в то, что путинская Россия не представляет угрозы безопасности, и поэтому намерен показать, что обе страны смогут поладить. Лукавый россиянин тоже об этом знает, поэтому мы и должны следить за тем, что он получит, улыбаясь за столом переговоров", - заключает The Wall Street Journal.

Мелания - принцесса?

Как принцесса из сказки о Красавице и Чудовище - так Daily Mail описывает наряд Мелании Трамп во время гала-ужина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Первая леди США вместе с президентом находятся с визитом в Европе.

Мелания Трамп была одета в длинное желтое платье французского дизайнера Жиля Мендела, которое подчеркивало ее обнаженные плечи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сказочное платье Мелании Трамп

Торжественный ужин проходил в Бленхеймском дворце, возле Оксфорда. Здесь родился бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Пентхаус для Абрамовича

Проблемы с британской визой не помешали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу приобрести пентхаус стоимостью почти 40 млн долларов в центре Лондона, пишет Times.

Бизнесмен стал владельцем квартиры площадью шесть тысяч квадратных метров с видом на Темзу.

После покупки футбольного клуба "Челси" в 2003 году стальной магнат большую часть времени проводил в Лондоне, а недавно ему задержали визу на фоне ухудшения отношений между Британией и Россией, напоминает издание.

Состояние Романа Абрамовича оценивается в 12,2 млн долларов. Он также владеет элитной недвижимостью на юге Франции и в Нью-Йорке, добавляет Times.

Меган Маркл - никуда без каблуков

Почему Меган Маркл появляется на публике только на каблуках, выясняет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская не выбирает более удобную обувь даже для посещения спортивных событий, отмечает издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меган Маркл всегда надевает каблуки

Причина может крыться в солидной разнице в росте с принцем Гарри. Бывшая актриса на 15 сантиметров ниже своего мужа, а такой контраст не гармонично выглядит на фото, говорит звездный фотограф Гленн Грэттон.

"Фотографии, на которых заметна большая разница в росте пары, выглядят несколько несбалансированно. И часто тот, кто меньше ростом, выглядит даже еще меньше и создается впечатление, что постоянно смотрит на партнера снизу вверх", - цитирует издание фотографа.

Daily Mail отмечает, что Кейт Миддлтон, в отличие от нее, на спортивные события обувает балетки, но она выше среднестатистической британки.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг.

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