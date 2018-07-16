Обзор СМИ: какая спецслужба отравила Скрипаля?

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В обзоре прессы:

Кто ответственен за отравление российского шпиона Сергея Скрипаля

Чего боится мир накануне встречи Трампа и Путина

Самый захватывающий чемпионат мира по футболу в истории

Россия и США усиливают военные контакты

Скрипалей могло отравить ГРУ

К отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть причастны сотрудники ГРУ, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в британском и американском политикуме.

По словам двух британских высокопоставленных лиц и бывшего американского чиновника, Скрипаля "вероятнее всего" отравили нынешние или бывшие агенты российской спецслужбы.

Сейчас британские правоохранители находятся на финальном этапе установления личностей тех, кто причастен к отравлению в Солсбери. Они также не исключают, что за инцидентом может стоять другая российская спецслужба, добавляет издание.

Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что за отравлением стоит Москва. В России обвинения отрицают.

8 июля в больнице Солсбери умерла другая жертва отравления нервно-паралитическим веществом Дон Стерджесс. За неделю до этого ее вместе с партнером Чарли Роули госпитализировали из их дома с признаками отравления. На днях ее сын Эван Хоуп обратился к Дональду Трампу с просьбой поднять вопрос о смерти матери во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, сообщает The Guardian.

Саммит на нервах

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Саммит в Хельсинки заставляет союзников США нервничать, пишет Financial Times в своей редакционной статье, посвященной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

"Если президент США будет вести себя с Путиным, как со старым другом, после того, как всю неделю ругал своих давних союзников, он может нанести серьезный ущерб международной безопасности", - отмечает издание.

Несмотря на то, что американское законодательство не дает права американскому президенту в одностороннем порядке снять санкции с России, что стало бы самым большим подарком для Москвы, ему есть что предложить своему коллеге. И это то, что может подорвать позиции союзников США.

Такая же ситуация и с признанием аннексии Крыма. СМИ сообщали, что во время встречи на саммите Большой семерки в Канаде Дональд Трамп говорил, что полуостров принадлежит России.

"Повторение этого заявления г-ну Путину или, что еще хуже, во время пресс-конференции, сильно подорвет усилия прозападной власти в Украине противодействовать российской агрессии. Это может также негативно сказаться на безопасности стран Балтии и других стран с русскоязычными меньшинствами", - считает Financial Times.

Наконец издание пишет, что показателем успеха этой встречи станет не количество принятых прорывных решений, а старания американского президента избежать соглашений, которые могут нанести вред.

Чемпионат мира стал "библейским зрелищем"

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Одним из самых захватывающих чемпионатов мира по футболу, которые когда-либо приходилось видеть, стал ЧМ-2018 в России, по мнению спортивного обозревателя Times Мэта Дикинсона.

Турнир был полон драматизма от начала до конца, пишет издание.

"Турнир, от которого невозможно было оторваться ни на секунду, чтобы не пропустить что-то важное, завершился финалом под раскаты грома и молний над Москвой и вручением кубка чемпиона Франции под ливнем - практически библейское зрелище", - говорится в статье.

Это был чемпионат сюрпризов, и почти все они были настолько приятными, что начинаешь ждать следующего мундиаля в Катаре уже сейчас, подытоживает автор.

Россия и США усиливают военные контакты

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Российские и американские военные чиновники укрепили связи за время пребывания Дональда Трампа на посту президента США, пишет The Wall Street Journal.

Это доказывает успех Москвы в использовании военных контактов для налаживания диалога с Вашингтоном, несмотря на политическое напряжение в двусторонних отношениях, добавляет издание.

"Расширение контактов, которые зачастую существовали вне политических тенденций, характеризующих российско-американские отношения, обеспечило чрезвычайно важный фундамент для коммуникации между странами на фоне взаимных высылок дипломатов", - говорится в статье.

• Россия требует от США вернуть конфискованную дипсобственность

Газета цитирует военного эксперта Антона Лаврова, который говорит, что для Москвы первой дипломатической победой относительно Сирии стало возобновление диалога с США. Издание отмечает, что в последнее время российские и американские военные провели уже не одну встречу по обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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