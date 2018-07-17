Американские СМИ: "Трамп лег у ног Путина"

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В обзоре:

New York Times о "льстивой" дипломатии Трампа

Почему возмутились однопартийцы Трампа?

Российские СМИ об итогах "исторической" встречи

Как в Хельсинки вспоминали Украину?

У ног Путина

Жесткой критике подвергла заявления Дональда Трампа в Хельсинки ведущая американская газета New York Times. В редакционной статье "Почему Дональд Трамп не говорил от имени Америки?" издание заявило:

"Президент лег у ног Владимира Путина".

New York Times возмутило заявление Трампа, который сказал, что хочет восстановить отношения с Россией в духе "лучших традиций смелой американской дипломатии", ведь "дипломатия и сотрудничество лучше, чем конфликты и вражда".

New York Times отмечает, что эти слова президента США были адресованы "вору-автократу, отбирающему территории и убивающему своих оппонентов".

Издание напоминает, что, несмотря на слабую экономику, коррупцию и другие внутренние проблемы, Путин уничтожил политическую оппозицию в России и агрессивно продвигает российское влияние за рубежом.

"Он пытается саботировать отношения Америки с НАТО и Европейским Союзом и ослабить американское влияние на Ближнем Востоке", - отмечает газета.

По мнению New York Times, дипломатия Трампа была провальной, ведь в Хельсинки он не получил ничего, кроме "блестящего нового футбольного мяча".

Газета также отмечает разницу в тоне, которым нынешний глава Белого Дома разговаривает с европейскими союзниками США и с "Путиным и другими диктаторами".

Он без колебаний провозглашает Европейский Союз "врагом", а когда оказывается рядом с Путиным прибегает к "подобострастию".

New York Times называет встречу в Хельсинки спектаклем и предостерегает, что такие подходы Дональда Трампа "создадут Америки глубокие проблемы".

Республиканцы в гневе

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Заявления Трампа, который фактически принял на веру слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, вызвали осуждение и среди оппонентов в Демократической партии, и в лагере республиканцев, сообщает другая влиятельная американская газета Washington Post.

Против президента выступили даже его традиционные союзники.

"Они предупредили, что действия Трампа могут в конечном итоге навредить интересам национальной безопасности", - отмечает издание.

"Президент должен признать, что Россия не является нашим союзником, - цитирует Washington Post спикера Палаты Представителей Пола Райана. - Соединенные Штаты должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы привлечь Россию к ответственности и положить конец ее злонамеренному нападению на демократию".

Сенаторы-республиканцы также не замедлили выступить с критикой президента. Джефф Флэйк из Аризоны назвал в Twitter поведение Трампа "позорным", а сенатор Линдси Грэм заявил, что встреча президентов США и России стала "упущенной возможностью".

Не менее жесткой была реакция лидера большинства в американском Сенате Митча Макконнелла. "Как я уже неоднократно говорил, россияне не являются нашими друзьями, и я полностью согласен с оценками нашего разведывательного управления", - цитирует его Washington Post.

Без договоренностей, но с мячом

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Встреча Трампа и Путина также широко освещалась в российской прессе.

Проправительственные СМИ, в частности Российская Газета, проводят параллели с Чемпионатом мира по футболу, который завершился в России накануне хельсинских переговоров лидеров двух стран.

В статье "Мяч в игре" издание называет встречу российского и американского президентов "исторической". "Первый шаг к лучшему будущему был сделан именно здесь, в Хельсинки", - заявляет газета.

Газета Коммерсант опубликовала статью под заголовком "Мирные недосказанности", написанную в более сдержанном тоне.

Издание отмечает, что несмотря на попытки Москвы убедить американцев согласовать совместное заявление двух президентов, достичь этого не удалось, тогда как совместная пресс-конференция показала, "по каким вопросам позиции сторон удалось сблизить, а по каким нет".

Анализируя заявления двух лидеров до и после переговоров, газета уделила внимание вопросу альтернативного газопровода в Европу "Северный поток-2", который Дональд Трамп подвергал критике как чисто политический проект России.

По мнению Коммерсанта, "США давят на газ" вовсе не потому, что обеспокоены энергетической безопасностью Украины и Европы.

"Дональда Трампа в проекте "Северный поток-2" раздражают, видимо, не потери Украины, а в принципе тот факт, что российский газ по этому газопроводу придет в северо-западную Европу, то есть на тот же рынок, на который нацелен американский сжиженный газ", - пишет издание.

Не обошел вниманием Коммерсант и подарок Путина американскому собеседнику - "футбольный мяч, идентичный тому, что использовался на чемпионате мира".

Газета отмечает реакцию американского сенатора Линдси Грэма, который заявил, что "проверил бы футбольный мяч на прослушивающие устройства и никогда бы не позволил пронести его в Белый дом".

В связи с опасениями Грэма Коммерсант напомнил старую историю, когда в 1945 году на открытии нового корпуса лагеря "Артек" советские пионеры подарили послу США в СССР Аверелу Гарриману герб США, выполненный из экзотических сортов древесины.

Как выяснилось позже, в герб встроили уникальное устройство для прослушивания, разработанное в 1943 году советским изобретателем Львом Терменом.

"Жучок" удалось обнаружить только благодаря информации от перебежчика из ГРУ Петра Попова в 1952 году. Но семь лет прибор передавал информацию из кабинета посла.

"Трамп сразу сказал, что передаст мяч своему 12-летнему сыну Бэррону", - отмечает Коммерсант.

Украина в Хельсинки

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Об атмосфере, царившей в столице Финляндии во время встречи двух президентов, рассказала русская "Новая Газета".

"Судя по всему, фанатов (как у Трампа, так и у Путина) в Хельсинки не очень много", - отмечает издание.

"Новая Газета" пишет, что критики обоих политиков хорошо подготовились к событию. За несколько дней до встречи все возможные локации - автобусные остановки, рекламные щиты и билборды торговых центров - украсили лаконичные постеры, подготовленные крупнейшей финской газетой Helsingin Sanomat.

Авторы адресовали Путину и Трампу резкие лозунги на русском и английском языках: "В период правления Путина СМИ замолчали", "Фактчекеры находят многочисленные ошибки в выступлениях Трампа", "Путин загоняет демократию во все более строгий режим", "Ким Чен Ын радуется тому, как Трамп прессует медиа".

И на двух языках, одинаковые послания: "Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы".

Параллельно со встречей американского и российского лидеров, по центру города проходили многочисленные протесты, добавляет Новая Газета. Были здесь и представители Украины.

"Группа украинских активистов с флагами и плакатами "НАТО! Помоги Украине, помоги себе!", "Путин, руки прочь от Украины!"," Освободите Сенцова!" заняла одну часть парка (около Президентского дворца. - Ред.)", - пишет издание.

Рядом с ними, добавляет "Новая газета", митинговали финские ребята в кепках "Make America trade again" (с английского "дадим Америке снова торговать". Отсылка к недавно утвержденным Трампом повышенным таможенным пошлинам. - Ред.).

Чуть подальше, в районе Сенатской площади, танцевали девушки в масках Трампа и муляжными животами, протестуя против подписанного Трампом указа, запрещающего госфинансирование для НКО, консультирующих женщин на тему абортов.

"Рядом с ними под флагом Афганистана выстроились несколько представителей афганской диаспоры в Хельсинки, требуя остановить войну и вывести войска", - добавляет русская Новая Газета.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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