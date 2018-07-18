Обзор СМИ: в ОБСЕ работал "шпион ФСБ"?

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В обзоре прессы:

Шпионский скандал в ОБСЕ

Как Трамп Америку предал

Пьянящие десерты для водителей

Омега-3: полезная примесь или плацебо?

Шпионский скандал в ОБСЕ

ОБСЕ грозит "шпионский скандал", сообщает сайт немецкого телерадиовещателя MDR.

Согласно расследованию программы Fakt, ФСБ завладела внутренней документацией специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины.

По данным издания, информацию россиянам передал один из служащих СММ ОБСЕ.

ФСБ интересовали планы размещения офисов СММ ОБСЕ на Донбассе, списки сотрудников миссии, в том числе информация об их родственниках, внутренние отчеты об инцидентах на неподконтрольных украинским властям территориях и переписка заместителя главы миссии Александра Хуга, сообщает Fakt.

В частности, Хуг пообещал провести внутреннее расследование.

"Мы не можем с точностью сказать, что произошло, - говорит представитель ОБСЕ. - Нам нужно больше информации, чтобы расследовать этот инцидент. Мы очень обеспокоены любым нарушением нашей безопасности, в том числе утверждениями, которые вы делаете. Мы относимся к этому серьезно, но нам нужны более детальные сведения, чтобы мы могли рассмотреть этот вопрос и принять соответствующие меры, если это необходимо".

Как Трамп Америку предал

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Заявления Дональда Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки можно расценивать как "измену американским национальным интересам", считает Financial Times.

Речь идет о его отказе признавать вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года и упреки в адрес критиков Трампа.

В своей редакционной статье издание пишет, что таким поведением Трамп дал четко понять, что его собственные интересы и гордость стоят для него выше верховенства права.

"Все, в том числе правда, верховенство права и достоинство США, подчиняется его ангажированным интересам", - пишет газета.

"Беспорядочные и эгоцентричные заявления президента привлекают еще большее внимание к вопросам о том, насколько его интеллектуальные способности соответствуют должности", - добавляет издание.

Саммит в Хельсинки также заставил опасаться за будущее внешней политики США, пишет Financial Times.

В частности, беспокойство вызывает то, что во время пресс-конференции не прозвучало ни одного заявления об Украине, падении боинга МН-17 и отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Британии.

Наконец, издание призывает Республиканскую партию "выйти из тени" своего лидера и вмешаться, "пока не поздно".

Пьянящие десерты для водителей

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Может ли десерт или апельсиновый сок превысить норму алкоголя в крови, допустимую для водителей?

Авторы исследования, проведенного британской компанией по аренде автомобилей All Car Leasing, утверждают, что это вполне возможно.

Двух порций тирамису, в который по рецепту добавляют две-три столовые ложки бренди или ликера Амаретто, достаточно, чтобы подвести водителей к этому пределу, пишет Daily Mail.

Среди других "рискованных десертов" - вишневый трайфл. В него, как правило, добавляют около 100 мл вишневого бренди, но для того, чтобы хорошенько опьянеть, вам придется съесть по меньшей мере восемь порций лакомства.

В списке также рождественский пудинг с ромом, виски или бренди. В случае с этим десертом достаточно пяти порций.

Повысить уровень алкоголя в крови могут не только сладости, уверяют авторы исследования.

Бутылка острого соуса вроде Jack Daniels Jalapeño может завершиться штрафом за вождение в нетрезвом состоянии, пишет издание.

Опасным для водителей может стать даже апельсиновый сок. Впрочем, для этого придется выпить по крайней мере литр этого напитка.

Dail Mail цитирует авторов исследования, которые говорят, что были удивлены тем, как обычные продукты могут повлиять на уровень алкоголя в крови.

В Британии норма алкоголя для водителей составляет 0,35 промилле, в Украине - 0,2 промилле.

Омега-3: полезная примесь или плацебо?

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Таблетки Омега-3 и рыбий жир, которые в виде пищевых добавок используют миллионы людей, никак не помогают предотвратить серьезные заболевания, сообщает Times со ссылкой на результаты медицинского исследования, проведенного учеными Университета Восточной Англии.

"Те, кто следит за здоровьем, напрасно тратят деньги в магазинах, им следует покупать овощи - советуют эксперты", - пишет издание.

Ежегодно британцы тратят 547 млн ​​долларов витаминами и пищевые добавки, свидетельствуют данные консалтинговой компании Mintel.

В исследовании приняли участие 112 тыс. человек, которые употребляли Омега-3 или рыбий жир.

Согласно результатам, между теми испытуемыми, которые употребляли дополнительные порции препарата, и остальным не было существенной разницы в продолжительности жизни и уровне сердечных заболеваний.

По словам руководителя исследования Ли Хупер из Университета Восточной Англии, которую цитирует издание, ученые не нашли подтверждения тому, что Омега-3 дополнительно защищает сердце. Залог здоровья заключается в сбалансированной диете, которая содержит много овощей, фруктов, орехов и жирной рыбы, говорит она.

По словам же других ученых, добавки Омега-3 могут быть отличной альтернативой питательным веществам для тех, кто не ест рыбу.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС.

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