Украина стала первой жертвой Трампа - обзор СМИ

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19 июля иностранные СМИ пишут о таком:

Украина стала "жертвой Трампа"

Трамп и агитация в Facebook

Люксовые бренды уничтожают коллекции

В Новой Зеландии тестируют четырехдневную рабочую неделю

Украина - жертва Трампа?

Копірайт зображення Getty Images

Украина стала первой "жертвой халатности" Дональда Трампа - и не последней, пишет в своей статье обозреватель Guardian Наталья Антонова.

Президент США не поднял вопрос конфликта на Донбассе во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Это подчеркивает то, какой вред наносит его пребывание в должности, отмечает журналистка.

Очевидно, что эта встреча стала "дипломатической катастрофой" для США, добавляет она.

"Но может оказаться, что в наибольшем проигрыше останется Украина - страна, о которой забыли западные СМИ, даже несмотря на то, что военные продолжают гибнуть в практически замороженном и трагически бессмысленном конфликте с Россией и силами, которые она поддерживает на Востоке", - пишет обозреватель издания.

С одной стороны, Украина оказалась в роли заложницы большой игры - хаоса, который царит на международной политической сцене.

С другой, учитывая желание Дональда Трампа выглядеть оригинальным, Киев может выиграть, воспользовавшись случаем, когда президенту США захочется, например, поссориться с Владимиром Путиным.

Последствия ущерба, который Дональд Трамп наносит имиджу США и американским институтам, будет трудно преодолеть, пишет Антонова.

"Эхо будет ощутимо не только в США, но и далеко за их пределами - и проблема с Украиной может быть только началом", - заключает обозреватель Guardian.

Трамп и агитация в Facebook

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Дональд Трамп стал крупнейшим распространителем политической рекламы в Facebook, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Университета Нью-Йорка.

С мая этого года команда президента США потратила 274 тыс. долларов на размещение сообщений в соцсети, обойдя второго крупнейшего рекламодателя - Американскую федерацию по планированию семьи, которая занимается вопросами репродуктивной медицины.

За этот промежуток времени рекламу от Дональда Трампа увидели более 37 млн пользователей Facebook, свидетельствуют результаты анализа данных соцсети.

Это исследование помогает воссоздать широкую картину того, кто размещает рекламу в самой соцсети и сколько тратит на нее накануне выборов в Конгресс, которые должны состояться этой осенью, отмечает The New York Times.

Согласно новым правилам, лица, размещающие рекламу в Facebook для США, должны быть гражданами этой страны или постоянными резидентами. Такие нормы были введены для того, чтобы минимизировать уровень внешнего вмешательства в политику страны.

Люксовые бренды уничтожают коллекции

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Люксовые бренды одежды уничтожают старые коллекции стоимостью в миллионы долларов, пишет Times.

Так, за прошлый год модный дом Burberry сжег одежду на сумму более 36 млн долларов, согласно данным компании.

Несмотря на высокие цены на продукцию бренда, эта сумма эквивалентна стоимости более 20 тыс. фирменных тренчей. За последние два года общая стоимость уничтоженного товара выросла на 50%, отмечает издание.

В Burberry не скрывают, что избавляются от старых коллекций, сжигая их, но уверяют, что делают это в специальных печах, которые могут генерировать энергию из сожженной одежды.

По словам инсайдеров индустрии, люксовые бренды уничтожают свой товар, чтобы избежать кражи интеллектуальной собственности или нарушения "ценностей бренда".

"Говорят, что дизайнерские лейблы не хотят, чтобы их одежду носили "не те люди", то есть те, которым она досталась за бесценок на "сером рынке", - говорится в статье.

Burberry - не единственный люксовый бренд, который уничтожает свои коллекции. Среди других - такие известные лейблы как Cartier и Montblanc.

В Новой Зеландии тестируют четырехдневную рабочую неделю

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Сокращенная рабочая неделя при сохранении уровня заработной платы помогает снизить стресс, повысить мотивацию и улучшить баланс жизнь-карьера.

Такие результаты получили в новозеландской компании, которая в течение двух месяцев тестировала четырехдневную рабочую неделю для своих работников, сообщает Guardian.

Perpetual Guardian - фирма, предоставляющая услуги в сфере недвижимости, со штатом в 240 сотрудников - отчиталась о "безоговорочном успехе" эксперимента.

Так, согласно результатам опроса, проведенного после завершения тестового периода, уровень стресса у сотрудников компании снизился на 7%, а баланс жизнь-карьера улучшился на 24%.

Идея эксперимента принадлежит основателю компании Эндрю Барнсу, который таким образом хотел повысить производительность своих подчиненных в офисе, предоставив им дополнительный выходной для решения личных дел. Сейчас он рассматривает возможность введения этой инициативы на постоянной основе.

"Если вы можете предоставить возможность родителям проводить больше времени со своими детьми, разве это плохо? Каковы шансы того, что вы реже будете жаловаться на проблемы с психическим здоровьем, если у вас появится больше времени на личные интересы и заботу о себе?", - задает вопрос Барнс.

Министр трудовых отношений Новой Зеландии Иен Лис-Гэллоуэй назвал идею "очень интересной" и пообещал поощрять бизнес к введению новых моделей труда, заключает Guardian.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Службамониторинга ВВС

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