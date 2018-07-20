Предлагал ли Путин Трампу референдум по Донбассу - СМИ

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20 июля западная пресса пишет о следующем:

Предлагал ли Путин Трампу референдум по Донбассу?

Путин "манипулирует" американским президентом

Связаны ли футбольные успехи с уровнем рождаемости?

Как выглядит последний представитель амазонского племени в Бразилии

Путин хочет референдум по Донбассу?

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Владимир Путин якобы предложил Дональду Трампу провести референдум о статусе Донбасса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники из числа посетителей закрытой для прессы встречи российского президента с дипломатами несколько дней назад.

"Путин представил свое предложение по Украине как доказательство желания прекратить конфликт, который продолжается уже четыре года. Но Украину и ее союзников в Европе будет трудно убедить в необходимости референдума, ведь они остаются сторонниками соглашения о перемирии в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах Донбасса, которое в 2015 году подписали при посредничестве Европы", - считает издание.

По словам источников, речь идет о голосовании под международным контролем относительно статуса этих территорий.

Путин якобы пообещал своему американскому коллеге пока не озвучивать предложение публично, чтобы дать главе Белого дома время его обдумать.

Если Трамп действительно задумался над такой возможностью, то он, скорее всего, готов более "гибко" подходить к вопросу кризиса в Украине, отмечает Bloomberg.

"Предложение Путина должно обеспокоить украинскую власть после того, как Трамп на прошлой неделе оставил открытой возможность признать аннексию Крыма Россией в 2014 году, которая и вызвала кризис, приведший к боевым действиям в восточных Донецкой и Луганской областях", - напоминает издание.

Призывы к Конгрессу

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"Путин манипулирует Трампом. Что нам делать?" - спрашивает бывший офицер ЦРУ, а ныне член американского Конгресса Уилл Герд на страницах издания New York Times.

По его словам, поведение американского президента на пресс-конференции после саммита в Хельсинки озадачило многих американцев и стало серьезным поводом для беспокойства.

В частности, это касается его заявления о вероятности российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году - дескать, он верит, что Москва к этому не причастна.

"Играя на руку Владимиру Путину, лидер свободного мира принял активное участие в российской кампании по дезинформации, которая легитимизовала отрицание вмешательства России и подорвала доверие к США, как среди наших друзей, так и среди наших врагов", - отмечает Герд.

Что же делать американцам? По мнению автора, контроль над ситуацией должен взять на себя Конгресс.

В частности, конгрессмены могут взять на себя инициативу в вопросах безопасности в Европе, как они это делали во время президентства Барака Обамы, призывая его администрацию предоставить летальное оружие Украине.

Кроме того, Конгресс может существенно влиять на политику санкций в отношении России, давить на Трампа для увеличения финансирования разведки, а также требовать немедленных сообщений о каких-либо попытках вмешаться в американскую избирательную систему.

"Если мы не предпримем меры, то потеряем еще больше доверия во время международных переговоров с нашими друзьями и врагами по важным торговым соглашениям, военным альянсам и ядерному оружию", - предупреждает конгрессмен.

Футбольные успехи приводят к бэби-буму?

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Есть ли связь между футбольными успехами и уровнем рождаемости? Британская Daily Telegraph уверена, что есть.

По словам газеты, после того как "Барселона" в мае 2009 года выиграла Лигу Чемпионов, количество новорожденных детей в регионе в феврале следующего года увеличилось на 16%.

Этих детей даже называют "поколением Иньесты" в честь одного из ведущих игроков каталонского клуба.

Подобные данные есть и об Исландии после исторической победы над сборной Англии на Евро-2016, и о Германии, которая принимала Чемпионат мира в 2006 году, хотя и не смогла его выиграть.

По словам автора статьи, подобный "бэби-бум" нужен и Великобритании после Чемпионата мира в России - турнира, который стал неожиданно успешным для сборной Англии, дошедшей до полуфинала.

По данным газеты, уровень рождаемости в стране выше, чем во многих других европейских государствах, но стабильно падает среди всех возрастных групп, кроме, как ни странно, женщин старше 40 лет.

Почему же в стране откладывают рождение детей до такого возраста? Главная причина - экономика, пишет газета. Британцы считают, что сначала надо приобрести собственный дом и иметь стабильную работу.

И Великобритания - не единственная страна, которая столкнулась с такой проблемой. Среди прочих - Россия, Италия, и особенно Япония, где 40% холостых молодых людей в возрасте от 18 до 34 вообще остаются девственниками, добавляет газета.

По мнению автора, проблему могло бы частично решить британское правительство, если бы смогло обеспечить молодежи возможность приобрести доступное жилье. Но пока это достаточно далекая перспектива.

"Пока что нам приходится надеяться, что молодая английская сборная выполнит свое предназначение и принесет нам поколение Саутгейта", - шутит Daily Telegraph.

Амазонское племя в бразильских джунглях

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В тропических лесах Бразилии сняли на камеру последнего представителя амазонского племени, которого еще не коснулась западная цивилизация, рассказывает Independent.

Эксперты считают, что этот человек живет один уже более 22 лет после того, как на его общину напали люди, которые хотят застроить территории, где проживало племя.

"В 1980-х годах хаотичная колонизация, возведение ферм и незаконная вырубка лесов в штате Рондония привели к постоянным нападениям на представителей изолированных коренных народов, проживающих на этой территории. Их все время выгоняли из этих земель на верную смерть", - цитирует газета заявление Национального индейского фонда Бразилии.

После последнего такого нападения в 1995 году в племени оставалось не более шести человек, считают эксперты. Теперь - только один.

По словам издания, мужчина был одет только в набедренную повязку и находился в хорошем физическом состоянии.

Он занимается охотой и выращивает себе еду. Ранее с ним пытались выйти на контакт, но он дал понять, что не заинтересован в общении.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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