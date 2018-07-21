Культобзор: "темные страницы" детства Майкла Джексона

Копірайт зображення Kevin Mazur/WireImage

В культообзореуходящей недели рассказываем о нижеследующем:

Темные тайны детства Майкла Джексона

Несыгранная роль Скарлетт Йоханссон

Кассовое фиаско высокобюджетного китайского фильма

Оригинальное празднование годовщины "Парка Юрского периода"

Садист или "пример самоотверженности"?

Копірайт зображення Frank Edwards/Fotos International/Getty Images Image caption Майкл Джексон с отцом Джо Джексоном в 1973 году

Недавно один из американских сайтов опубликовал видео, на котором Конрад Мюррей, в прошлом личный врач Майкла Джексона, делает сенсационное заявление: отец поп-короля якобы заставил своего звездного сына пройти гормональную терапию.

Independent рассказывает, что это произошло еще в начале карьеры певца. Джексон-старший считал, что это замедлит созревание сына и сохранит его высокий голос.

На видео Мюррей также говорит, что Майкл не раз жаловался ему на жестокое поведение отца, и высказывает надежду, что Джо Джексон, скончавшийся в июне этого года, "получит по заслугам в аду".

Сам певец также рассказывал публично о строгом воспитании. В одном из биографических документальных фильмов он вспоминал, как отец его бил: "Это был не только ремень, но и шнур, что под руку попадало".

Впрочем, отмечает издание, дети Майкла с большим уважением говорили о своем деде. 21-летний Принц Майкл написал после его смерти, он является "примером силы воли и самоотверженности". А 20-летняя Пэрис пообещала до конца своей жизни "хранить в памяти каждую проведенную вместе минуту".

Роль для трансгендеров

Копірайт зображення Nicholas Hunt/FilmMagic Image caption Скарлетт Йоханссон не дали сыграть трансгендера

Скарлетт Йоханссон попала под шквал критики и вынуждена была отказаться от участия в новом фильме, пишет Daily Telegraph.

Она должна была сыграть роль питтсбургского гангстера Данте Джилла, который родился женщиной, но всю сознательную жизнь прожил как мужчина.

На объявление о том, что Йоханссон предложили воплотить на экране этот смелый образ, сразу отреагировали представители ЛГБТ-сообщества, в частности трансгендеры.

И реакция не была положительной. Ведь, по их мнению, уместнее было бы пригласить на съемочную площадку актера, которому эта тема по-настоящему близка, кого-то, кто идентифицирует себя с противоположным полом.

Йоханссон прокомментировала претензии в свой адрес, подчеркнув, что до нее подобные роли уже исполняли актеры традиционной ориентации, например Джаред Лето в "Далласском клубе покупателей". И это не вызвало такого осуждения.

Это заявление вызвало еще большее возмущение, поэтому актриса решила, что не будет сниматься в фильме.

Она отметила, что несмотря на, что ей было бы интересно рассказать историю Данте, она понимает, почему многие считают, что этого персонажа должен сыграть актер-трансгендер. А еще Йоханссон поблагодарила ЛГБТ-активистов за то, что инициировали эту важную дискуссию.

Ее решение положительно оценили, в частности в организации "Альянс геев и лесбиянок против клеветы": "Заявления Скарлетт Йоханссон, а также высказанная позиция трансгендеров, изменят правила игры в Голливуде в отношении ролей трансгендеров".

Некасова "Асура"

Копірайт зображення GREG BAKER/AFP/Getty Images Image caption Самый дорогой фильм Китая провалился в прокате

Британская пресса не часто публикует материалы о китайском кинематографе. И вот такая возможность представилась, хоть и неоднозначная.

В минувшие выходные в Поднебесной на экраны вышел самый дорогой фильм местного производства - эпическое фэнтези "Асура". Сюжет, основанный на буддийской мифологии, рассказывает о зле, пытающемся ворваться и уничтожить высшее царство мира Асуру.

Казалось, что для успеха сделали все возможное: бюджет более ста миллионов долларов, звездный актерский состав, удивительные спецэффекты, масштабная рекламная кампания. Один из кинобоссов заявил перед премьерой "Асуры": "Это фильм богатого воображения. Мы хотели усилить веру в нашу культуру и развивать местные таланты".

Но лента собрала настолько жалкую кассу за первые два дня показа, что продюсеры приняли решение прекратить прокат, сообщает Guardian.

Одна из причин провала, предполагают они, усилия интернет-троллей, которые искусственно занизили рейтинг фильма на популярном местном сайте, что и убедило зрителей не идти в кинотеатры.

Впрочем, еще не все потеряно. Один из продюсеров заявил, что "Асуру" могут перевыпустить - лишь изменят некоторые сцены.

"Сексуальный Голдблюм"

Копірайт зображення John Phillips/Getty Images Image caption Скульптура любимого героя первого фильма "Парк Юрского периода" в Лондоне

В Лондоне решили довольно креативно отпраздновать 25-летний юбилей премьеры первого фильма из серии "Парк Юрского периода", сообщает Daily Mail.

Одну из ролей в картине сыграл известный американский актер Джефф Голдблюм. И вот возле Тауэрского моста, одной из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей британской столицы, установили его огромную, почти трехметровую, скульптуру.

Скульптура воспроизводит известную позу математика Яна Малькольма, которого сыграл Голдблюм, - он лежит, опираясь на локоть с расстегнутой рубашкой и обнаженным торсом. Эта поза стала символом и мемом классической ленты о динозаврах.

За считанные дни статуя стала магнитом как для лондонцев, так и для многочисленных туристов. Отзывы в социальных сетях преимущественно положительные: кто-то написал, что это его "новый любимец", а кто-то назвал скульптуру "самой лондонской достопримечательностью".

К сожалению, оценить "сексуального Голдблюма" (так уже четверть века характеризует эту его позу) и сделать рядом с ним селфи можно только до 26 июля.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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