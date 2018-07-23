Военные вычислили идеальную дозу кофеина - обзор СМИ

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Читайте в обзоре иностранной прессы за 23 июля:

Идеальная доза кофеина

Кривое зеркало Путина

Бизнес на Мелании

Зависимость от гаджетов

Идеальная доза кофеина

Американские военные разработали "революционный алгоритм" употребления кофе, который помогает избавиться от усталости, сообщает Daily Mail.

В Министерстве обороны США взяли на вооружение научные исследования, определили точную дозу кофеина, необходимую организму, чтобы не потерять сознание от переутомления или недостатка сна.

Так, тем кто не выспался советуют такой алгоритм: 200 миллиграммов кофеина сразу же после пробуждения, и еще столько же через 4 часа.

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Стандартная чашка кофе содержит 100 мг кофеина. Если вы спали 5 часов и проснулись в шесть утра, свою первую чашку кофе можно выпить в семь, а вторую - в девять.

Тем, кто работает на ночных сменах, советуют выпивать две чашки кофе сразу же в начале смены.

"Если бы вы могли прийти на работу, выпить кофе и на 40% улучшить остроту реакции, разве вам это не понравилось бы? Именно над этим мы здесь и работаем", - цитирует издание Жака Рейфмана, старшего исследователя, занимающегося проектом вместе с американскими военными.

Сейчас исследователи разрабатывают специальное мобильное приложение, которое будет определять персональную дозу кофеина для повышения активности.

"Кривое зеркало Путина"

Одним из ключевых столпов, на которых держится политическая стратегия Владимира Путина, является активное использование "ложных тождеств", пишет в своей редакционной статье под заголовком "Кривое зеркало Путина" The Washington Post.

"Кремль пытается убедить россиян и мир в том, что между его авторитарными и часто кровавыми действиями, а также действиями демократического мира, нет никакой разницы", - пишет издание.

В этом, к сожалению, российскому президенту подыгрывает его американский коллега Дональд Трамп, добавляет The Washington Post.

В частности, в ответ на слова о том, что Владимир Путин - "убийца", господин Трамп ответил: "В мире много убийц ... Думаете, наша страна такая невинная?"

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Газета напоминает, что в ответ на требование к российскому каналу Russia Today зарегистрировать свой филиал в США, согласно закону о лоббировании иностранными правительствами (Акт О регистрации иностранных агентов), Кремль приравнял иностранные СМИ в России, финансируемые из США, к "иностранным агентам".

Под давлением оказались "Радио свобода", "Голос Америки" и связанные с ними организации, в которых журналисты обеспечивают объективное освещение событий, отмечает The Washington Post.

Накануне саммита в Хельсинки российские законодатели подготовили новый закон, согласно которому регистрироваться как "иностранные агенты" будут вынуждены и независимые журналисты.

И сравнивать указанные американские СМИ с Russia Today - все равно что сравнивать российских военных хакеров с бывшим послом США в России, пишет издание.

Заставив Russia Today пройти регистрацию, Министерство юстиции США, возможно, и подтолкнуло Кремль к преследованию американских вещателей, но это не значит, что Госдепартамент США или Конгресс должны проглотить то, что американские СМИ приравняли к российским, отмечает Washington Post и призывает к ужесточению санкций против Москвы.

Бизнес на Мелании

Торт Мелании, вино Мелании, чай Мелании, тапочки Мелании, салями Мелании - всю эту продукцию с недавних пор можно найти в словенском городе Севница. О том, как на родине первой леди США делают бизнес на ее имени, рассказывает The New York Times.

Из-за ограничений, связанных с авторским правом, предприимчивые бизнесмены не могут использовать имя Мелания, зато они всячески намекают на связь с женой Трампа. Так, на полках можно найти вино "Первая леди" и пушистые серебристые тапочки "Белый дом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мелания Трамп

Не осознавая этого, Мелания Трамп изрядно помогла своему родному городу с населением около 5000 человек, пишет издание.

С тех пор, как ее муж Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США три года назад, поток туристов в Севницу вырос на 15%.

"После Мелании здесь очень многое изменилось. Теперь к нам приезжают туристы отовсюду", - цитирует The New York Times мэра города Среко Оквирка.

Кроме продукции под именем первой леди США, в туристических центрах Севницы продают и книги с ее биографией "Мелания Трамп: взгляд из Словении".

Впрочем, с тех пор как Дональд Трамп избран президентом США, госпожа Трамп не появлялась в родном городе с публичным визитом, отмечает издание.

Гаджеты и интернет-зависимость

Как далеко готовы зайти технологические гиганты в готовности присоединиться к борьбе с онлайн-зависимостью учитывая, что их бизнес-модели тесно связаны с постоянным контактом пользователей со смартфонами и мобильными приложениями?

Ответ на этот вопрос выясняет в своем материале Financial Times.

Издание цитирует главу корпорации Apple Тима Кука, который говорит, что его компания никогда не ставила цель заставить пользователей своей продукции проводить с гаджетами много времени или все свободное время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Производители гаджетов думают, как можно уменьшить зависимость от собственной продукции

И накануне 10-й годовщины запуска программы для загрузки приложений на iPhone, компания отмечала популярность некоторых из них, но ничего не сказала о роли, которую играет постоянный поток уведомлений на экранах смартфонов, который заставляет их владельцев проверять их каждую минуту.

"Синдром отвлечения на гаджеты давно считают причастным к целому ряду заболеваний, от разрушенной разговора за ужином и нарушений сна к проблемам с детским обучением, а также повышенным уровнем тревожности и депрессии - даже повышенным риском к самоубийствам среди молодежи", - пишет Financial Times.

Технологические гиганты признают проблему. Google и Apple разработали специальные приложения, которые мониторят сколько времени вы проводите онлайн. Apple также совершенствует свою систему уведомлений, чтобы их проще было открыть или поставить на бесшумный режим.

И подобные инициативы имеют предел, отмечает издание, и заключается она в толерантности инвесторов.

"В поощрении миллиардов своих клиентов оторвать глаза от экрана, Интернет-компании могут двигаться вперед, пока владельцев акций не начнет беспокоить, как это скажется на их доходах", - пишет Financial Times.

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