Обзор СМИ: сколько раз была жизнь на Луне?

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Во вторник, 24 июля, СМИ Британии пишут о жизни на Луне, "кровавом налоге" в Индии и о безопасности футбольных фанатов в Мексике.

Была ли жизнь на Луне?

Почему провалился эксперимент с "районом красных фонарей" в Лидсе?

Из-за чего в Индии отменили "кровавый налог"?

Будет ли безопасно футбольным фанатам в Мексике?

Была ли жизнь на Луне?

Жизнь на спутнике Земли зарождалась дважды, предполагают ученые - правда, в самых простых формах, пишет газета Daily Mail.

Cухая, холодная и покрытая кратерами поверхность Луны потенциально могла стать прибежищем для живых организмов три с половиной миллиарда лет назад.

Примитивные формы жизни могли появиться в воде, которая пробивалась на поверхность планеты через лунные вулканы, считают ученые. Просуществовали они в течение 70-ти миллионов лет благодаря защищавшей их атмосфере.

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Астробиолог Ян Кроуфорд из Университета Лондона рассказал: "Если вода в жидкой форме и толстый слой атмосферы присутствовали на Луне в течение длительных периодов времени, мы думаем, что поверхность Луны по крайней мере временно была пригодна для жизни".

Ученые не исключают, что бактерии могли быть перенесены с Луны на Землю, которая 3,5 миллиарда лет назад была гораздо ближе к Луне, благодаря, скажем, ударам метеоритов.

Daily Mail напоминает, что еще десять лет назад большинство ученых полагали, что Луна всегда был сухой - возможно, потому, что воду высушивали солнечные ветры. Сейчас эксперты говорят, что на Луне могли существовать даже огромные озера.

Провальный эксперимент с проституцией

Эксперимент по легализации проституции в британском городе Лидс закончился провалом - об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Первый в Великобритании официальный "район красных фонарей" появился там в 2014 году.

Местные власти пошли на такой либеральный эксперимент, надеясь декриминализировать эту сферу деятельности, а также остановить распространение болезней, передающихся половым путем, и торговлю наркотиками, которая обычно сопровождает торговлю телом. Получать секс-услуги разрешалось семь дней в неделю, с 20:00 вечера до 6:00 утра, рассказывает газета.

Однако благие намерения властей разбились вдребезги, убеждает Daily Telegraph. Вместо контроля и ограничений "район красных фонарей" лишь усилил криминальные тенденции в Лидсе.

Проституция "расползлась" по всему городу, активизировались сутенеры и связанные с ними международные преступные группировки, занимающиеся нелегальным поставкам женщин преимущественно из Восточной Европы.

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"Статистика в Лидсе красноречива: количество заявлений об изнасиловании и нападениях на сексуальной почве выросло вдвое, повысился и уровень распространения гонореи, сифилиса и ВИЧ", - отмечает газета.

"Это было катастрофой с первого дня, - рассказал Daily Telegraph на условиях анонимности представитель местной полиции. - Довольно быстро на эту территорию зашли другие преступники. Торговцы наркотиками, сутенеры, даже торговцы людьми, которые привозили женщин из Румынии. Появились многочисленные нелегальные иммигранты , а также жалоба за жалобой от людей, которые работают и живут неподалеку".

Daily Telegraph отмечает, что несмотря на провальный эксперимент, проституцию можно и нужно контролировать.

Газета поддерживает шведскую модель решения проблемы, которую впервые применили там в 1999 году. В Швеции проституция не является уголовным преступлением, что облегчает жизнь работникам этой сферы, ведь они могут обращаться за помощью. А вот покупка секса является уголовным правонарушением, что заставляет падких на него "потребителей" хорошо подумать, прежде чем обращаться за такими ​​услугами.

Daily Telegraph пишет, что после введения такого подхода в Швеции резко упал спрос на проституцию. Сейчас подобная модель вводится во Франции, Ирландии, Северной Ирландии и Исландии.

Санитарно-гигиеническая роскошь

Правительство Индии отменило так называемый "кровавый налог" - 12-процентный налог на товары личной гигиены для женщин, введенный в июле 2017 года, сообщает Independent. Местные активисты надеются, что уступка правительства сделает прокладки и тампоны более доступными для женщин, а школьницы больше не будет пропускать уроки из-за невозможности их приобрести.

"Я уверен, что все матери и сестры обрадуются, услышав, что санитарные прокладки теперь полностью освобождены от налога", - цитирует издание исполняющего обязанности министра финансов Индии Пайюша Гойала.

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Independent рассказывает, что менструация является одной из главных причин, по которой индийские девушки пропускают уроки в школе.

"По оценкам, четыре из пяти женщин не могут себе позволить покупать предметы личной гигиены. Девушки в этой стране также сталкиваются с нехваткой туалетов в школах и проблемами с доступом к проточной воде. Все это происходит на фоне отношения индийцев к менструации как к чему-то позорному" - поясняет издание.

Поэтому миллионы женщин в Индии прибегают к использованию "подручных" средств, таких как тряпки, пепел, опилки или листья, что, разумеется, приводит к распространению инфекций и других "женских" заболеваний, продолжает Independent. Издание отмечает, что решение правительства, принятое в 2017 году, базировалось на том, что тампоны и прокладки - это предметы роскоши, а вот, скажем, презервативы - необходимый предмет повседневной жизни, а следовательно налогообложению не подлежит.

Independent добавляет, что и и в Великобритании предметы личной гигиены для женщин облагаются 5-процентным налогом, потому как не считаются предметами первой необходимости.

"Вместе с тем такие экзотические продукты питания как мясо крокодила и кенгуру считаются необходимыми и не облагаются налогом", - пишет британское издание.

Насилие в Мексике растет

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Будут ли болельщики, которые приедут на Чемпионат мира по футболу в Мексику, чувствовать себя там в безопасности? На такие размышления наводит статья в газете Guardian.

По сообщению местных правоохранительных органов, в этом году Мексика уже побила собственный рекорд по уровню преступности.

За первые шесть месяцев 2018 года количество убийств в этой латиноамериканской стране, которая вместе с США и Канадой будет принимать мундиаль в 2016 году, выросло на 16% до 15 973 случаев, по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Таким образом, Мексика также установила новый рекорд, превысив все предыдущие, согласно статистике, которая ведется с 1997 года.

Министерство внутренних дел страны считает, что всплеск насилия стал следствием борьбы наркокартелей за контроль над новыми маршрутами трафика.

Наиболее опасным штатом Мексики является Колима на побережье Тихого океана, где количество убийств выросло на 27% и из 100 тыс. жителей убивают 80.

Ухудшилась ситуация и на Карибском побережье штата Кинтана-Роо, где расположены такие курорты как Канкун, Тулум и Косумель, где уровень убийств вырос на 132% - это примерно 35 убитых на 100 тыс. человек. Этот штат дает почти половину дохода от туристического бизнеса в Мексике, добавляет Guardian.

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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