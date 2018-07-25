Альянс его переживет: пресса о Путине и НАТО

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В обзоре прессы в среду:

Попытки Путина навредить НАТО

Миллениалы - поколение без жилья

Иванка Трамп отказывается от своего бизнеса

Целебный каннабис для людей с болезнью Альцгеймера

Путин против НАТО

В то время, как Дональд Трамп делает заявления об утрате актуальности НАТО, называя организацию "устаревшей", его российский коллега Владимир Путин всячески пытается противостоять ее расширению, очевидно, не разделяя взгляды президента США, пишет The Washington Post в своей редакционной статье.

Издание напоминает о дипломатическом скандале, который разразился между Москвой и обычно дружественно настроенной к ней Грецией в июне. Тогда Афины выслали из страны двух российских дипломатов и запретили въезд еще двум, а Россия отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова. Причина - согласие Греции на вступление ее соседки Македонии в НАТО.

"Путинский режим начал грязную кампанию со взятками и махинациями, чтобы предупредить это", - пишет газета.

В Греции Москву обвинили в подкупе должностных лиц, чтобы те сопротивлялись продвижению соглашения с НАТО. Македония заявила, что Россия вложила "сотни тысяч долларов" в финансирование противников вступления страны в Североатлантический альянс. В том числе поддерживала агрессивно настроенных футбольных фанатов, которым якобы платили за организацию протестов.

И реакция Афин показала, что в своем желании вернуть России статус супердержавы Владимир Путин "переоценил свои возможности".

"При участии г-на Трампа или без него, Македония, скорее всего, станет членом НАТО. И несмотря на махинации Путина и его товарища из Белого дома, можем поспорить, что альянс переживет их обоих", - заключает The Washington Post.

Жилищный вопрос и миллениалы

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Бороться за право на доступное жилье призывает миллениалов обозреватель Financial Times Сара О'Коннор.

Поколение тех, кто родился в 1981-1996 годах, обвиняют в расточительстве - неоправданных расходах на такси, вместо общественного транспорта, и жажде путешествий.

Миллениалы имеют потребительские предпочтения, отличающиеся от тех, которыми можно было охарактеризовать их предшественников - бэби-бумеров, но это не говорит о том, что это поколение более богатое, пишет автор. Причина - в доступности сервисов, появлении лоукостов и Uber, добавляет обозреватель.

"В Великобритании на 50% меньше миллениалов имеют собственное жилье в возрасте 30 лет по сравнению с бэби-бумерами", - говорится в статье.

Сегодня молодое поколение британцев тратит на 15% меньше, чем в 2001 году, приводит обозреватель издания статистические данные.

Такой тренд связан с тем, что миллениалы столкнулись с финансовым кризисом 2008 года и до сих пор "расхлебывают" его последствия. И они должны прекратить жаловаться и "показать политические мышцы", считает автор.

"Многим из нас сейчас уже давно за 20, а кому-то и за 30. Мы больше не принадлежим к тем, кто не имеет права голоса. Не такие уж мы и молодые. Поэтому хватит тратить энергию на эти бесконечные споры с бэби-бумерами, которые ставят нас в положение подростков. Мы должны выяснить, как исправить то, что пошло не так", - подытоживает обозреватель Financial Times.

Бизнес Иванки

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Иванка Трамп сворачивает свой бизнес в фэшн-индустрии. Бренд женской одежды и аксессуаров под ее именем прекращает свою деятельность, сообщает The Wall Street Journal.

Такое решение дочь президента США приняла для того, чтобы избежать конфликта интересов, за который ее неоднократно критиковали, и сосредоточиться на работе советника главы Белого дома, пишет издание.

"Я не знаю, когда вернусь в бизнес и произойдет ли это вообще, но знаю, что вся моя деятельность в обозримом будущем будет связана с моей работой в Вашингтоне", - цитирует издание Иванку Трамп.

Дочь американского президента создала собственный бренд в 2007 году.

После того, как ее отец стал президентом, она отошла от прямого управления компанией. В прошлом году доходы от бизнеса начали снижаться, что связывают с онлайн-кампанией, которая призывала к бойкоту вещей под брендом Ivanka Trump в знак протеста против администрации Дональда Трампа.

Целебный каннабис

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Лекарства на каннабиноидах помогают преодолеть тревожность и гармонизировать эмоциональный фон у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты нового канадского исследования.

Тревожность - один из самых распространенных симптомов, на которые жалуются больные Альцгеймером. Те лекарства, которыми это заболевание лечат сейчас, подходят не всем и часто имеют опасные побочные эффекты, говорят ученые.

Синтетические же каннабиноиды - соединения, близкие по химическому составу к содержащимся в каннабисе, могут помочь решить проблему, говорится в статье.

Исследования показали, что у пациентов, принимавших это лекарство, уровень тревожности снизился.

Прежде чем врачи смогут рекомендовать их своим пациентам к употреблению, лекарства должны пройти национальную экспертизу.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС

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