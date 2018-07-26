Три России сегодня - обзор СМИ

Копірайт зображення AFP Image caption Россия, которую увидели гости Чемпионата мира по футболу, может быть "иллюзией"

Обманчивость впечатлений от России после ЧМ-2018, перспективы встречи Трампа с Путиным, возможность атак российских хакеров в США - темы обзора международной прессы 26 июля.

Берегитесь российских иллюзий

Профессор Института политических исследований Sciences Po Мари Мендрас в колонке для газеты Guardian пишет, что не стоит верить в созданную благодаря футбольному чемпионату "иллюзию" о России со сплоченной нацией, качественным государственным управлением и довольными людьми.

По ее мнению, после завершения торжеств россияне "вернулись к серой обыденности и острой нехватке перспектив".

"Идея о нации, сплоченной вокруг Владимира Путина, - фикция", - пишет Мендрас.

Она замечает, что Россию обычно изображают в черно-белых цветах как страну, разделенную между путинцами и либералами, богатыми и бедными, провинциалами и москвичами, а также славянофилами и западниками.

В реальности же существуют три России, считает политолог.

"Первая - это путинская Россия, построенная в олигархической властной структуре и ее мощной пропагандистской машине. Вторая - это Россия среднестатистических россиян, которая имеет много слоев, но одни и те же проблемы. А третья - это Россия профессиональных элит и тех, кто занимает высшие ступени среднего класса, тех, кто получил выгоду от экономического бума 2000-х и у кого в настоящее время есть что терять", - пишет Мендрас.

Она отмечает, что подавляющее большинство 140-миллионного населения обеспокоены снижением уровня жизни, медицины и образования, а также коррупцией. Свидетельство этого, в частности, протесты против планов правительства повысить пенсионный возраст, считает автор колонки.

Она пришла к выводу, что перед Путиным появилась "классическая для авторитарных лидеров проблема": ему нужно "демонстрировать народную легитимность, чтобы убедить собственное окружение и потенциальных соперников в том, что он непобедимый и незаменимый".

По мнению Мендрас, жалобы россиян станут для президента угрозой, если они будут усилены интеллектуалами, журналистами и оппозиционно настроенными политиками.

"В конце концов, погони за статусом глобальной силы может оказаться недостаточно для того, чтобы объединить вокруг сильного лидера фрагментированное общество и его разные элиты", - предполагает Мендрас.

Когда Путин посетит Трампа

Копірайт зображення AFP Image caption Приглашение Трампа откладывается до следующего года?

New York Times комментирует заявление Белого дома о том, что запланированная на осень встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вероятно, не состоится в этом году.

По словам советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп считает необходимым организовать следующую двустороннюю встречу по окончании "охоты на ведьм". Такое выражение Трамп использует, когда говорит о расследовании спецпрокурором Робертом Мюллером возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и заговоров окружения Трампа с Москвой.

В Вашингтоне ожидают, что расследование завершится в следующем году, поэтому и встреча с Путиным может состояться тогда же.

Как отмечает New York Times, недавнее заявление Трампа о том, что он пригласил Путина в США, стало неожиданностью для обозревателей.

"Некоторые трактовали это как проявление неповиновение Трампа после бури критики из-за его встречи с Путиным в Хельсинки", - отмечает газета.

Передать приглашение для новой встречи поручили Джону Болтону, но в Кремле это приглашение до сих пор не приняли, пишет издание. По мнению New York Times, действия Москвы вызывают вопросы относительно того, заинтересован ли вообще Путин в такой встрече.

Газета также цитирует советника российского президента Юрия Ушакова, по словам которого оба лидера достигли понимания, что встреча необходима, но детали будут обсуждаться позже.

В ноябре Трамп и Путин также смогут встретиться в Аргентине, где состоится заседание Большой двадцатки.

Кому угрожают хакеры?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хакерская атака на украинские электросети показала, насколько уязвима базовая инфрастурктура

Сайт Independent публикует статью под драматическим заголовком "Российские хакерские атаки могут затопить американские города нечистотами и привести к взрывам и жертвам".

Издание сосредотачивается на угрозе мощных атак хакеров и приводит пример Украины. В декабре 2015 года 230 тысяч жителей Ивано-Франковской области остались без света более чем на 6 часов из-за "первой в истории кибератаки, которой удалось вывести из строя электросети", пишет Independent.

"Через два с половиной года после этого инцидента угроза новых атак нависает над энергетической инфраструктурой во всем мире. А компьютерные эксперты предупреждают, что подобные нападения на инфраструктуру Запада могут поставить под угрозу жизни людей", - отмечает издание.

Independent пишет, что последней жертвой хакеров стали Соединенные Штаты, где чиновники недавно сообщили, что в пункты управления энергосистемой якобы проникли хакеры, работающие на Россию.

В статье отмечается, что Москва отвергает обвинения в кибератаках на украинские энергосети и объекты в других частях мира. Кроме того, ни одна из жертв хакеров не предоставила доказательств, которые доказывали бы причастность России, пишет Independent.

"Но, независимо от источника атак, компьютерные эксперты в значительной мере отрицают риск немедленной угрозы, о чем говорится в недавнем отчете (министерства национальной безопасности США. - Ред.)", - добавляет издание.

Яйца перед сном? Хорошая идея!

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вместо завтрака - на ужин?

Всем известно, что есть вечером - не лучший способ обеспечить себе хорошую фигуру и здоровый сон. Но, как пишет Daily Mail, существует пища, употребление которой вечером поможет сладко и безмятежно выспаться.

В статье приводятся аргументы диетолога Шэрон Натоли, которая утверждает, что употребление яиц на ужин является прекрасным естественным седативным средством.

"Такая простая вещь, как употребление яиц во время ужина, может иметь натуральный седативный эффект. Их белок помогает организму подготовиться ко сну, ведь он производит мелатонин, который вызывает сонливость", - цитирует диетолога издание.

Яйца содержат вещества, которые обеспечивают лучший и более продолжительный сон, считает г-жа Натоли. Она объясняет, что этот продукт будто бы говорит мозгу, что нужно отключиться на всю ночь.

Кроме того, употребление яиц помогает бороться с избыточным весом, преждевременным старением и стрессом, говорится в статье.

Что касается того, сколько яиц стоит употреблять, диетолог считает, что два яйца в сутки будут иметь исключительно положительный эффект для организма.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC