Economist: станет ли нормой плохая погода в Европе

Копірайт зображення Getty Images

В обзоре иностранной прессы в пятницу, 27 июля:

Аномальная жара как новая норма

Избирательная кампания Виктора Януковича как одно из самых профессиональных удовольствий Манафорта

Как дети укорачивают жизнь

2019-й может стать годом собак-роботов.

Разрушительные изменения климата

Погодные аномалии, прокатившиеся волной по всему миру, могут стать привычным явлением, предупреждают ученые.

Так, согласно результатам исследования, проведенного в университете Мельбурна, количество европейцев, которые станут свидетелями температурных режимов, превышающих сегодняшние рекорды, возрастет вдвое, если температура Земли вырастет еще на полградуса, пишет The Economist.

Ситуация выглядит еще более тревожно, если принять во внимание фактор влажности. Ведь сухую жару в 50 градусов легче перенести, чем 30 градусов при повышенной влажности, говорится в статье.

Если отметка на термометре, завернутом во влажное полотенце (для создания условий абсолютной влажности), достигнет 35 градусов, с такой температурой не сможет справиться даже молодой здоровый организм. При таких обстоятельствах человек может умереть в течение шести часов, даже находясь в тени, пишет издание.

До сих пор этот показатель редко превышал отметку в 31 градус. И если выбросы диоксида углерода в атмосферу не уменьшатся, в некоторых странах Персидского залива, например, этот показатель превысит отметку в 35 градусов к концу столетия.

Последствия глобальных изменений климата могут быть разрушительными, пишет The Economist. Одно только снижение производительности труда, связанное с погодными аномалиями, обойдется мировой экономике в 2 трлн долларов до 2030 года, заключает издание.

Самая приятная кампания Манафорта

Копірайт зображення AFP Image caption Некоторое время Пол Манафорт руководил избирательной кампанией Дональда Трампа. Однако больше удовольствия получил от работы над победой Виктора Януковича

Работа над предвыборной кампанией Виктора Януковича принесла Полу Манафорту наибольшее удовлетворение за всю его карьеру - об этом говорится в материалах, которые его адвокаты представят во время судебного заседания по делу о нарушении налогового законодательства и банковских махинациях, в которых подозревают политтехнолога.

"Работая над (избирательными) кампаниями в течение последних 35 лет, могу сказать, что эта возглавит список тех, которые принесли мне самое большое удовольствие", - цитирует The Washington Post заметки политического консультанта для своей команды стратегов после победы экс-президента Украины на выборах 2010 года.

Слушания по делу Манафорта состоятся в федеральном суде в городе Александрия, штат Вирджиния, 31 июля. Это дело связано с работой, которую политтехнолог выполнял для Януковича и его "Партии регионов", и было возбуждено по инициативе специального прокурора, который расследует вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Сам Манафорт уверяет, что его работа в Украине не имеет отношения к выдвинутым против него обвинениям.

Продолжительность жизни и рождение детей

Копірайт зображення Getty Images

Рождение детей сокращает продолжительность жизни на срок от шести месяцев до двух лет - к такому выводу пришли американские ученые из Северо-Западного университета, штат Иллинойс.

"Это означает, что чем больше детей рожает женщина, тем короче может быть ее жизнь", - пишет Daily Mail со ссылкой на американских исследователей.

• Матери, которые сожалеют, что родили детей

Авторы исследования установили, что вынашивание ребенка и роды ускоряют старение клеток в женском организме. Это может быть вызвано изменениями в иммунной системе матери.

В исследовании приняли участие более 3200 женщин в возрасте 20-22 лет с Филиппин.

Роботы наступают

Копірайт зображення AFP

Американская инженерная компания Boston Dynamics планирует в течение года выставить на продажу первую тысячу четвероногих "собак-роботов" Spot Mini, сообщает Inverse.

Самая популярная разработка фирмы весит 25 кг и может работать без подзарядки до 90 минут в зависимости от стоящих перед ней задач. Презентационный видеоролик робота, на котором он самостоятельно открывает двери, собрал почти 10 млн просмотров на YouTube.

"Мы сами собрали 10 таких, пока с привлечением производственных мощностей собираем еще 100, а к концу 2019 года планируем наладить выпуск на уровне 1000 единиц ежегодно", - говорит президент Boston Dynamics Марк Райберт.

По его словам, Spot Mini сделали таким компактным специально для того, чтобы он мог поместиться в офисе, на заводе, складе или даже дома.

• Когда разумные роботы выйдут из своей зоны комфорта?

Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными клиентами по четырем направлениям: строительные работы, доставка товаров, безопасность и помощь в домашних делах.

Благодаря тому, что Spot Mini высотой не более метра, он не так пугает, как другие разработки компании, и может выглядеть довольно мило, пишет Inverse.

"Если со своим Spot Mini Boston Dynamics удастся завоевать скептически настроенную публику, 2019-й может стать годом собак-роботов", - заключает Inverse.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Службамониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram