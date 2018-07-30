Трамп "клеймит" журналистов - обзор прессы

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В обзоре прессы в понедельник, 30 июля:

Трамп провел "теплую" встречу с редактором NYT по "фейковым новостям"

Процесс "брексита" дошел до фазы шуток

Люди и правительства должны быстрее адаптироваться к жаре, которая станет нормой

Действительно ли полезно обильное питье.

Публичное обсуждение непубличной встречи

Издатель газеты New York Times Артур Грегг Сульцбергер и Дональд Трамп поспорили на предмет журналистики.

Как пишет газета, у Сульцбергера и Трампа был разговор еще 20 июля. Встреча была частной, а ее темой стали нападения американского президента на либеральную прессу.

Однако уже 29 июля тайное стало явным. Трамп опубликовал твит, в котором рассказал о "красивой и интересной" встрече, на которой они с Сульцбергером "долго говорили о большом количестве фейковых новостей".

После этого Сульцбергер заявил, что глава Белого дома извратил суть их разговора. Он опубликовал краткий текст, в котором сообщил, что главной целью, которой он руководствовался, когда решил принять приглашение на встречу с президентом, было желание выразить беспокойство за "антимедийную риторику" главы государства.

"Я прямо сказал президенту, что считаю его высказывания не только разъединяющими людей, но и все более опасными", - написал издатель газеты.

Он добавил, что больше всего обеспокоен тем, что Трамп "клеймит" журналистов, называя их "врагами народа".

Как пишет New York Times, текст 37-летнего издателя газеты, с которой у Трампа "длинная и сложная история отношений", "очевидно, задел его за живое". Президент опубликовал ряд твитов, обвинив газету в недостаточном патриотизме, отмечает издание.

Трамп заметил, что "умирающая газетная индустрия", которую в частности представляют New York Times и Washington Post, пишет только плохое, даже если речь идет о "весьма позитивных достижениях".

В телефонном интервью, записанном уже после публичных прений с Трампом, Сульцбергер сообщил больше деталей об их встрече. Он назвал ее "теплой", но заметил, что ехал в Белый дом с четкой целью поставить вопрос об опасности антимедийной риторики главы государства. При этом он признал, что не имел "иллюзий" о том, что его слова как-то кардинально повлияют на Трампа, но хотел, чтобы тот обвинял не всю журналистику в целом, а конкретные статьи в New York Times, которые ему кажутся несправедливыми.

Как описать брексит

Копірайт зображення AFP Image caption "Брексит - это как если вы потеряли телефон и обвиняете всех вокруг в краже, а в итоге находите его на дне вашей сумки"

Пока британцы готовятся к выходу из Евросоюза, журналистка Молли Гудфеллоу собрала в статье для Independent смешные высказывания о брексите который она называет "безумным бредом".

Гудфеллоу отмечает, что сложно шутить о чем-то, что само по себе похоже на шутку. Однако она попыталась найти высказывания, где брекзит сравнивается с "какими-то другими несчастными событиями", ведь, по ее мнению, это несколько упрощает понимание того, что происходит в Соединенном Королевстве.

Список сравнений, метафор и аллегорий она советует использовать для того, чтобы во время будничной беседы "сделать вид, что вы в курсе развития событий, тогда как на самом деле никто из нас не в курсе, включая премьер-министра".

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"Брексит - это как момент, когда вы решаете подъехать ко второму окошку выдачи фаст-фуда и осознаете, что забыли кошелек, но теперь за вами стоит автомобиль, и еще один стоит перед вами, и вы не можете выехать", - приводит пример сравнения Гудфеллоу.

А другой пример звучит так: "Брексит - это как если вы потеряли телефон и обвиняете всех вокруг в краже, а в итоге находите его на дне вашей сумки, где он все время лежал. Но вы слишком горды, чтобы об этом сказать, и ваши неоправданные обвинения отталкивают от вас компанию друзей".

Летняя жара станет нормой

Копірайт зображення Getty Images Image caption Адаптация жизни к жаре должна ускориться

Беспрецедентную жару, от которой сейчас страдают страны запада и юга Европы, больше нельзя игнорировать, пишет Financial Times.

Газета отмечает, что климатологи все громче говорят о связи между аномальной погодой и глобальным потеплением. Сегодня они имеют убедительные доказательства того, что "в последующие десятилетия все станет значительно хуже, ведь полезные ископаемые насыщают атмосферу все большим объемом углекислого газа".

Примерно через 20 лет такая жара, свидетелями которой сейчас стали европейцы, будет привычным летним явлением, предупреждают эксперты.

По мнению Financial Times, адаптация всех аспектов жизни людей должна ускориться. Изменения должны касаться строительства жилья, здравоохранения, работы служб по чрезвычайным ситуациям и транспортной сферы.

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"Один из важнейших вопросов - то, как и где мы строим дома. Как свидетельствует трагедия, произошедшая на этой неделе в Греции, прибрежные зоны особенно уязвимыми к катастрофам, связанным с климатом", - пишет издание.

Financial Times подчеркивает, что местные власти должны активно предотвращать незаконную застройку в уязвимых местах. Кроме того, независимо от мест строительства новое жилье должно быть максимально устойчивым к климатическим условиям.

На политическом же уровне страны должны принимать меры для претворения в жизнь пунктов климатического соглашения, подписанного в Париже в 2016 году, считают авторы статьи.

Водная "одержимость"

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Журналистка Хелен Рамбэлоу пишет на страницах Times об "одержимости" потреблением воды и приводит мнения врачей о сомнительной пользе от ее чрезмерного употребления.

Автор начинает с того, что ее шотландская бабушка прожила более 90 лет, хотя и не очень любила пить воду. Рамбэлоу вспоминает, что бабушка иногда выпивала чашку чая, а вечером обычно предпочитала виски.

"Иногда я размышляю над тем, что она и ее поколение подумали бы о нашем нынешнем водоодержимом образе жизни", - пишет Рамбэлоу. Сейчас популярные актеры носят с собой "бочки размером с канистру для бензина", из которых пьют воду, замечает она. Среди других она вспоминает актрису Кортни Кокс, которая выпивает два литра воды в день, хотя и признается, что это "так тяжело".

Как пишет автор статьи, такой стиль жизни звезд телеэкрана имеет определенные "не очень гламурные" побочные эффекты. Например, полный воды желудок и необходимость постоянно наведываться в туалет.

Рамбэлоу также упоминает о "бесконечных советах", которые можно услышать в общественном транспорте. В частности, о том, что всегда следует иметь с собой бутылку воды. "Мы покупаем и кладем в сумку бутылки с водой, как будто служим в Иностранном легионе", - шутит автор.

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В статье сказано, что современные советы о необходимости восьми стаканов воды в день кажутся слишком общими и, возможно, базируются на тезисе, который в 1945 году озвучили американские эксперты. Но кроме упоминания 2,5 литров воды в день, там также говорилось о том, что значительную часть этого объема мы получаем из пищи, замечает Рамбэлоу.

Автор вспоминает книгу врача Даны Коэн, в которой утверждается, что людям стоит получать воду из полезной пищи. "Ешьте воду. Есть люди, которые говорят, что никогда не пьют воду и чувствуют себя прекрасно. Это потому, что они очень правильно питаются", - отмечает Коэн.

А профессор педиатрии из штата Индиана Аарон Кэрролл подчеркивает, что значительная часть исследований потребления воды финансируется компаниями, заинтересованными в том, чтобы люди покупали бутылки с водой. По его мнению, организм человека знает, как регулировать водный баланс, и те, кто проявляет слишком много энтузиазма относительно потребления воды, могут его нарушить.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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