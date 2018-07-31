Почему под британскими парками хотят спрятать ядерные отходы - СМИ

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В последний день июля британские СМИ пишут о таком:

Как Великобритания решает проблему ядерных отходов?

Исчезновение самолета в небе над Азией как "самая большая загадка" современной авиации

Что делают посольства США со старыми вещами?

Ядерное топливо под парками

Члены британского парламента поддержали предложение по захоронению ядерных отходов в земле под национальными парками, сообщает Daily Mail.

Комитет по вопросам бизнеса Палаты Общин поддержал предложение правительства расположить хранилище радиоактивных отходов под землей.

"На наш взгляд, в этом случае правильно, что вопросы ядерной безопасности преобладают над экологическими проблемами", - цитирует газета заключение межпартийного комитета.

По мнению его членов, технологии хранения отработанного ядерного топлива в специальных контейнерах под землей помогут избежать загрязнения окружающей среды.

А пока чиновники обсуждают возможные места захоронения отходов, активисты-экологи выражают надежду, что эти планы так и останутся планами на бумаге.

Daily Mail цитирует представительницу "Гринпис" в Великобритании Кейт Благоевич, которая надеется, что местные общины тоже скажут свое слово.

"Главным аргументом в защиту национальных парков является то, что местные жители не согласятся на что-то плохое", - считает активистка.

Первая загадка ХХІ-го века

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Список величайших загадок человечества пополнился еще одной - исчезновением самолета рейса МН370 Малайзийских Авиалиний в марте 2014 года.

Такой вывод делает британское издание Independent, проанализировав длинный, на 1500 страниц, отчет международной команды следователей, которые пытались узнать, что произошло на борту печально известного "Боинга-777", на котором находились 227 пассажиров и экипаж из 12 человек.

Главный вывод экспертной группы содержится на странице 443, отмечает Independent: "Команда не в состоянии установить истинную причину исчезновения МН370". Однако следователи смогли отследить очередность событий до момента последнего выхода пилотов на связь с авиадиспетчерами.

Итак, 8 марта лайнер Малайзийских Авиалиний вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия) и направился в Пекин (Китай). Пролетая над Вьетнамом, самолет неожиданно кардинально сменил курс - он развернулся в сторону Малайзии, а затем направился в сторону южной части Индийского океана.

Следователи предполагают, что в определенный момент у самолета закончилось горючее и он упал в Индийский океан около западного побережья Австралии, "за тысячи километров от пункта конечного назначения".

Длительные поисковые операции с привлечением самых современных технических средств не дали никаких результатов, а о трагической судьбе всех тех, кто был на борту "Боинга", стало известно случайно - когда волны вынесли на восточное побережье Африки несколько обломков самолета.

Почему он изменил курс - едва ли не главный вопрос, над которым работали следователи. Отчет исключает, что развернуть самолет могли пилоты. Технологически, и автопилот не смог бы выполнить такой маневр, а значит нельзя исключать роли "третьих лиц", рассказывает Independent. Команда экспертов не получила никаких зацепок, которые бы давали основания говорить о теракте или неисправности систем воздушного судна.

Узнает ли когда-нибудь человечество о причинах падения МН370? "Когда и если найдутся другие обломков самолета", - цитирует Independent заключение экспертов.

Цент доллар бережет

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Как американские дипломатические представительства экономят средства налогоплательщиков? Об этом рассказывает Guardian. Газета, однако, не уверена, стоит ли следовать подходу американских посольств.

Издание пишет, что после переезда в новое помещение диппредставительство США в Лондоне устроило онлайн-аукцион по продаже "лишнего имущества". Поэтому желающие могут побороться за приобретение, скажем, 1200 рулонов туалетной бумаги, разбитых пылесосов и поцарапанного журнального столика. На продажу также выставлены настольные лампы, автомобиль Volvo S80, книжные шкафы, циркулярная пила, 22 пластиковых кресла и поломанный копировальный аппарат ("цена 1 фунт, состояние: лом", - утверждает сайт посольства).

"Это не самые странные вещи, которые продаются американскими миссиями за рубежом", - продолжает Guardian. Скажем, посольство США в Ереване (Армения), предлагает желающим приобрести несколько ковров "с пятнами", офисные стулья (также "с пятнами") и разбитый холодильник.

"Посольство в столице Украины, Киеве, предлагает несколько бытовых домашних приборов, чернильные картриджи для принтеров, а также компьютеры и мобильные телефоны "с трещинами и царапинами", - пишет газета.

На аукционе в турецкой Анкаре можно приобрести "коллекцию мебели, которой можно обставить свою квартиру". Она состоит из "бежевого и офисного кресел, лампы и торцевого столика".

А посольство в Лиссабоне продает удивительный предмет - "термокамер (цена: 10 евро)". Газета с сожалением отмечает, что на сайте посольства нет ни его фотографии, ни словесного описания этого предмета.

Издание добавляет, что такие аукционы происходят в соответствии с требованиями правил Государственного Департамента США по функционированию миссий за пределами страны. Согласно им, если имущество посольства не возвращается в США, его "можно продать в интересах правительства страны".

А почему просто не отдать нуждающимся, как сделал бы нормальный человек? - спрашивает Guardian.

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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