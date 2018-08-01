Почему мужчины грустят после секса - СМИ

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В первый день августа британские СМИ пишут о таком:

Почему мужчинам грустно после секса

Лучший способ избавиться от неприятного запаха изо рта

Почему врачи предпочитают кесарево сечение

Нет видео брачной ночи - нет свадьбы

Мужская "меланхолия"

Мужчины могут впадать в "меланхолию" после секса, пишет Independent. Ранее считалось, что ощущение грусти, тревоги и раздражительности, которые известны под термином "посткоитальная дисфория", могут постигнуть только женщин.

Новое исследование установило, что подобные симптомы могут быть и у мужчин.

Исследователи опросили 1208 мужчин в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, США, России и Германии и утверждают, что 41% респондентов признались, что испытывали "меланхолию".

По словам одного из исследователей, профессора Роберта Швайцера, пока не удалось точно установить, что именно вызывает такое состояние у мужчин.

Если распространить на мужчин то, что известно о "меланхолии" у женщин, то ее причиной может быть комплекс "как биологических, так и психологических факторов", в том числе генетическая предрасположенность или гормоны.

В то же время врач Дэнис Ноулз считает, что далеко не во всех случаях происходит что-то серьезное, а часто мужчины "страдают" после секса из-за снижения уровня гормонов, пишет Independent.

Имбирь против неприятного запаха

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Когда мы думаем о том, как избавиться от неприятного запаха изо рта, то в первую очередь вспоминаем о мятных леденцах. Впрочем, пишет Sun, существует гораздо более действенный способ.

"Выяснилось, что имбирная смесь, которую называют 6-имберол, стимулирует в слюне фермент, который растворяет в нашем рту вещества с неприятным запахом", - поясняет издание.

Ученые выяснили, что положительный результат достигается за считанные секунды, ведь имбирь помогает энзиму растворить смеси, содержащие серу - причину многих неприятных запахов в нашем организме.

"В результате у нашего дыхания также улучшается запах", - говорит профессор Томас Гофман.

По его мнению, результаты исследования можно использовать для создания новых продуктов для ухода за полостью рта, пишет Sun.

Страх судебных исков

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Более 70% врачей предпочитают кесарево сечение, потому что боятся судебных исков, пишет Daily Mail.

"Кроме страха перед судебной волокитой, врачи говорят, что выбирают оперативный метод во избежание травмирования женщины и потому, что не хватает персонала для вагинального рождения", - добавляет издание со ссылкой на исследование британских ученых.

Авторы исследования бьют тревогу, ведь количество кесаревых сечений постоянно растет во всем мире, особенно среди женщин, которые рожают впервые.

"Это вызывает большое беспокойство среди чиновников сферы здравоохранения, так как вагинальное рождения намного безопаснее и не связано с большим количеством осложнений", - говорит автор исследования Сунита Панда.

Среди других причин, которые влияют на решение врачей проводить кесарево сечение, исследователи также называют конфликты персонала во время родов и желание врачей контролировать процесс вместо того, чтобы иногда часами ждать естественного рождения ребенка, пишет Daily Mail.

Свадьба под угрозой

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Издание Daily Mirror пишет о паре, которая "отчаялась" найти оператора для съемки их первой брачной ночи.

Молодые люди обручились еще в 2016 году, но до сих пор не могут сыграть свадьбу, потому что никто не соглашается выполнить их прихоть.

После безрезультатных поисков они разместили анонимное объявление в интернете, пообещав вознаграждение за работу в 2 тыс. фунтов.

В объявлении пара отмечает, что запланировала свадьбу на сентябрь. Видео они хотят снять "только для себя".

"Мы вовсе не хотим, чтобы видео попало куда-нибудь. Оно будет только для личного использования мной и моим женихом", - цитирует объявление Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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