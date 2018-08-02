Трамп публично лжет 7 раз в день - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images

В четверг, 2 августа, иностранные СМИ пишут о таком:

Трамп врет в своих заявлениях больше семи раз в день

Почему у Трампа и Меркель не складываются отношения

Японцы не хотят уходить с работы в пятницу раньше, поэтому им разрешили приходить позже в понедельник

Работники Эйфелевой башни бастуют из-за очередей посетителей

Сколько лжи в словах Трампа

За 558 дней президентства Дональд Трамп уже сделал более 4 тыс. ложных или искаженных заявлений, подсчитала газета Washington Post.

Как пишет издание, в среднем это 7,6 заявлений в день.

Интересно, что за первые 100 дней на посту Трамп в среднем делал 4,9 заявлений в день, которые можно расценить как ложные. С тех пор показатель только растет, отмечает Washington Post.

"За первый год на посту президента Трамп сделал 2140 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. Сейчас, когда прошло полгода, он почти удвоил этот показатель", - пишет газета.

По мнению авторов статьи, отдельного внимания заслуживает 5 июля этого года, когда всего за один день прозвучало 79 ложных заявлений.

Трамп склонен повторять некоторые из них, подчеркивает издание.

"Мы насчитали около 150 заявлений, которые президент повторил как минимум трижды", - отмечается в статье.

Около трети всех ложных заявлений касаются экономических вопросов. Он часто называет своей заслугой рабочие места, созданные еще до того, как он был избран главой государства, пишет издание.

Также Трамп иногда считает своим собственным достижением решения частных компаний, в принятии которых он не участвовал.

За последние месяцы Трамп также сделал 30 заявлений о том, что обещанная им стена на границе с Мексикой уже строится. При этом Конгресс еще даже не дал согласия на финансирование этого проекта.

Почему Германия стала "мальчиком для битья"

Копірайт зображення Getty Images

Германия стала для Трампа "любимым мальчиком для битья" и воплощением всего, что ему не нравится в НАТО, глобальной торговли и иммиграции, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что глава Белого дома видит в канцлере Германии Ангеле Меркель "боксерскую грушу". Однако многое из того, что он говорит о Германии, имеет в себе зерно истины.

"Трамп - не единственный, кто критикует относительно низкие расходы Германии на оборону, ее впечатляющий профицит платежного баланса и главную роль в проекте "Северный Поток-2"... на все эти вещи союзники Берлина жаловались годами", - пишет газета.

Но именно нападки Трампа, по мнению Financial Times, самые болезненные для Меркель, которая всегда была сторонницей крепких связей Европы и США.

Издание отмечает, что Трамп никогда не был благосклонен к Германии. Еще в интервью для журнала Playboy в 1990 году он сказал, что если бы стал президентом, то обложил бы налогом "каждый Мерседес, который заезжает в эту страну (США - Ред.)".

А по словам одного немецкого чиновника, во время первой официальной двусторонней встречи Трамп якобы сказал Меркель, что она "невероятная", но должна ему триллион долларов.

Некоторые из дипломатов считают, что причиной плохих отношений Меркель и Трампа являются ее хорошие отношения с Бараком Обамой.

Другие отмечают, что нынешнему президенту не нравится, как американские СМИ изображают Меркель "лидером свободного мира". По другой версии - что Меркель не стала, как другие европейские лидеры, подстраиваться под главу Белого дома в надежде получить его благосклонность.

Отдыхать, а не работать

Копірайт зображення Getty Images

Японский эксперимент, во время которого правительство поощряло компании отпускать своих сотрудников в пятницу уходить с работы раньше обычного, не сработал.

Как пишет Telegraph, нынешнее исследование показало, что 89% наемных работников знают о такой возможности, но только 11% ею воспользовались.

Таким образом надежды правительства, что японцы будут уходить с работы пораньше, проводить больше времени с семьей и друзьями, а также помогать экономике расходованием денег в кафе и торговых центрах, не слишком оправдались.

Но в правительстве придумали другой план - "легкие понедельники". Идея заключается в том, чтобы позволять работникам один раз в месяц приходить на работу в понедельник не утром, а после обеда.

Это позволит улучшить настроение в начале рабочей недели и не так беспокоиться в воскресенье вечером, когда отдых сопровождается мыслями о завтрашней работе.

Как пишет Telegraph, министерство экономики и торговли уже пртестировало эту идею на себе. Трети сотрудников позволили не явиться на работу утром, и результат подтолкнул правительство распространить практику на частные компании. При этом "легкие понедельники" будут исключительно добровольными.

Парижская забастовка

Копірайт зображення Getty Images

Работники Эйфелевой башни начали забастовку, пишет Guardian.

Причиной стали новые правила посещения туристической достопримечательности.

"Работники возмущены принятым в прошлом месяце решением выделять половину дневных билетов на осмотр башни людям, которые покупают их онлайн заранее и сами планируют время визита. Ранее лишь 20% билетов можно было забронировать заранее", - пишет газета.

По словам работников туристического объекта, недавнее решение сделало очереди у башни гигантскими.

Кроме того, менеджмент начал резервировать для владельцев каждого типа билета отдельные лифты. По мнению работников, это сделало ситуацию еще более невыносимой.

Как пишет Guardian, в определенные часы зарезервированный лифт может быть наполовину пустым, тогда как внизу стоит толпа людей, которые ждут по три часа.

"У сотрудников лопнуло терпение", - цитирует издание главу профсоюза Дениса Вавассори. Он подчеркнул, что работники башни требуют, чтобы лифты были доступны для всех посетителей.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram