Новый шпионский скандал в посольстве США в Москве - обзор СМИ

Копірайт зображення TASS/Getty Images Image caption Посольство США в Москве

В пятницу, 3 августа, иностранные СМИ пишут о таком:

Как гражданка России стала сотрудницей Секретной Службы США

Почему Папа Римский изменил отношение к смертной казни

Нашествие акул на Балеарские острова - туристы в панике

Как "селфи" подталкивают пользователей соцсетей к пластическим операциям?

Российская шпионка в посольстве США

На протяжении более 10 лет в американском посольстве в Москве работала российская гражданка, которая имела доступ к секретной информации и вероятно передавала ее ФСБ, сообщает Guardian в эксклюзивном материале.

По информации газеты, для работы в посольстве женщину наняла Секретная Служба США - федеральное агентство, которое подчиняется Министерству внутренней безопасности.

Главная задача Секретной Службы - обеспечение безопасности высокопоставленных лиц и защита государственных интересов страны.

Гражданка России была принята на работу в посольство США в середине 90-х годов. Она имела доступ ко внутренним документам и электронной почте Секретной Службы, что, вероятно, давало ей возможность знакомиться с чрезвычайно конфиденциальной информации, включая графики работы президента и вице-президента США.

Подозрения о сотрудничестве женщины со спецслужбами России возникли в 2016 году во время регулярной проверки ее контактов отделом региональной безопасности (RSO), который среди прочего собирает информацию о местных сотрудниках дипломатической миссии.

Именно агенты RSO установили, что сотрудница подразделения Секретной Службы регулярно встречалась с представителями ФСБ и поддерживала с ними контакт без ведома и разрешения руководства.

По информации Guardian, отдел региональной безопасности начал бить тревогу еще в январе 2017 года. "Но Секретная Служба не начала тогда свое собственное расследование. Вместо этого через несколько месяцев ей предоставили возможность спокойно уйти, возможно, чтобы скрыть потенциальный провал", - отмечает газета.

Источник газеты в разведывательных кругах сообщил, что сам факт найма иностранной гражданки на должность в подразделение Секретной Службы - это нарушение правил безопасности.

"Секретная Служба пытается скрыть это нарушение, освободив ее от должности, - цитирует Guardian свой источник. - Ущерб уже нанесен, но руководство Секретной Службы не проводило никаких внутренних расследований, чтобы оценить его масштабы, и не проверяло, не завербовала ли она других сотрудников посольства, чтобы те предоставляли ей информацию".

На вопрос газеты относительно инцидента Секретная Служба ответила заявлением, в котором пыталась умалить значимость должности россиянки, однако признала, что сотрудница "была идентифицирована как потенциальный "крот". В свою очередь и Государственный Департамент США заявил, что не комментирует события, "связанные с разведывательной деятельностью или кадровыми вопросами".

Деятельность "крота ФСБ" в посольстве США в Москве может иметь чрезвычайно серьезные последствия, продолжает Guardian, ведь под угрозой могут оказаться и сами сотрудники Секретной Службы, их контакты, а также и те, кого Служба призвана защищать.

Собеседник газеты выразил обеспокоенность из-за того, что у россиянки было "много времени, чтобы собирать разведывательные данные без какого-либо надзора". "Несколько других сотрудников посольства поддерживали с ней контакты в нерабочее время и пересылали ей информацию на частный электронный адрес, что запрещено", - пояснил он.

По его убеждению, история с российской шпионкой в ​​посольстве в Москве должна стать частью расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Ее деятельность, направленная на похищение и передачу информации, может пролить свет на то, как россиянам удалось "хакнуть" офис демократов во время президентских выборов 2016 года", - отметил источник газеты Guardian.

Новый взгляд на смерную казнь

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Папа Римский Франциск кардинально изменил катехизис Католической Церкви по смертной казни, сообщает Independent. По его убеждению, смертная казнь - это удар по человеческому достоинству.

До сих пор католическая церковь не исключала возможность применения смертной казни, "если это единственно возможный способ эффективной защиты человеческих жизней от несправедливого агрессора". Новый подход отмечает, что такое видение - устаревшее, ведь существуют другие способы защиты общества.

"Отныне Церковь будет учить, что, исходя из Евангелие, смертная казнь неприемлема, поскольку является ударом по неприкосновенности и достоинству человека. Она и впредь будет прилагать усилия, чтобы добиться ее отмены во всем мире", - цитирует издание заявление Святейшего Престола.

"На протяжении веков Католическая Церковь, насчитывающая 1,2 миллиарда верующих, разрешала смертную казнь в экстремальных ситуациях. Однако эта позиция стала меняться во времена руководства ныне покойного Папы Иоанна Павла II, умершего в 2005 году", - пишет Independent.

В то же время издание обращает внимание на то, что новый взгляд на уничтожение человека человеком может вызвать сопротивление католиков в таких странах, как США, где многие поддерживают смертную казнь.

Independent добавляет, что новая трактовка уже принята Конгрегацией Доктрины Веры, органом, который отвечает за обнародование и защиту положений доктрины Католической Церкви.

Акулы наступают?

Копірайт зображення Auscape/UIG via Getty Images Image caption Голубая акула

"Туристы в панике выскакивали из моря, когда поблизости заполненного людьми пляжа на Майорке появилась акула", - так написала об очередном случае появления морского хищника в Средиземном море у Балеарских островов газета Daily Telegraph.

Инцидент произошел 27 июля. Появление голубой акулы длиной более трех метров у восточного побережья острова, которая изрядно напугала не только детей, но и взрослых, заставило полицию закрыть пляж для посетителей.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Челюсти на камеру: акула долго не позировала

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На курортный пляж Мальорки выплыла акула

Это уже не первый случай появления акул в довольно теплых водах Средиземного моря вокруг Балеарских островов, рассказывает Daily Telegraph. Работники соседнего пляжа рассказали газете, что голубые акулы и раньше подплывали к пляжам Майорки, что приводило к их временному закрытию.

Daily Telegraph содержит любительское видео инцидента и напоминает, что в июне подобный случай произошел и на Менорке, где из-за появления акулы вблизи пляжа Ареналь ден Кастель туристам было запрещено заходить в воду в течение всего дня.

О вреде "отфильтрованной" жизни

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Пользователи соцсетей все чаще просят пластических хирургов "скорректировать" лицо, чтобы оно выглядело, как на "селфи" после обработки фотошопом, пишет Daily Mail.

Врачи бьют тревогу из-за такой ​​тенденции, ведь некоторые пациенты считают, что "улучшить" свой вид в реальной жизни так же легко, как устранить недостатки изображения с помощью новейших технологий.

Daily Mail ссылается на опрос, проведенный в США. Он показал, что в 2017 году 55% ​​пластических хирургов в этой стране сталкивались с пациентами, которые хотели прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы улучшить свой внешний вид и в реальной жизни выглядеть, как на "селфи". В 2015 году такие обращения получали 42% хирургов, а в 2013-м - 13%.Как передавали первый радиосигнал через Атлантику

В статье, опубликованной в журнале о пластической хирургии JAMA, исследователи из Медицинской школы Бостонского университета указывают на негативное влияние соцсетей на самоуважение пользователей.

Они обращают внимание на то, что виртуальная версия жизни приводит к потере связи с реальностью, потому что заставляет людей прибегать к радикальным шагам, чтобы выглядеть "отфильтрованными" и в реальной жизни.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

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