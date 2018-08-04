Культобзор: принцессу Лею "воскресят" в следующих "Звездных войнах"

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В культобзоре уходящей недели рассказываем о следующем:

Кто сыграет принцессу Лею в следующих "Звездных войнах"?

Почему Леди Гага заговорила о самоубийстве?

Как раскрыть преступление благодаря киноленте?

Достигли ли равноправия в Голливуде?

"Воскресшая" Лея

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На этой неделе в Лондоне стартовали съемки очередной - девятой - части "Звездных войн". У ленты еще нет названия, и ничего пока не известно о сюжете. Но режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс уже сообщил многомиллионной армии поклонников киносаги, что в роли принцессы Леи будет уже два года как покойная Кэрри Фишер, сообщает Independent.

Современные компьютерные технологии позволяют "воскресить" любого. Но съемочная группа решила этого не делать. Зато в новой ленте используют материал, который был снят при жизни актрисы - во время работы над "Пробуждением силы", седьмым эпизодом космической эпопеи.

Абрамс сказал, что это стало возможным "при поддержке и по благословению" дочки Фишер, за что он ей благодарен, ведь не мог себе представить развязку "Звездных войн" без Леи.

Еще одним из ветеранов будущего фильма станет Энтони Дэниелс, который исполняет роль работа C-3PO и сыграл во всех без исключения эпизодах.

Леди Гага и Парень Зомби

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Кто хотя бы поверхностно знаком с творчеством эпатажной Леди Гаги помнит и колоритного парня в сплошных татуировках, с которым она снялась в клипе на один из своих самых больших хитов Born this way ("Рождена такой").

Его имя Рик Дженест, или Зомби-Бой. Так его стали называть за рисунки на теле, которые воспроизводили человеческий скелет и внутренние органы.

К сожалению, в минувшую среду 32-летний мужчина покончил с собой. Известие о его смерти потрясло певицу, ведь они были друзьями, рассказывает Daily Mail.

И именно поэтому она через Twitter обратилась с призывом не замалчивать психологические проблемы и просить о помощи. Необходимо также сделать все возможное, чтобы изменить отношение к подобным расстройствам психики, о которых многие стесняются говорить, добавила исполнительница.

Таблоид напоминает, что Дженест успел за свою короткую жизнь многое сделать. Он не только работал моделью на подиуме и появился на многочисленных обложках самых известных модных журналов, но и снялся в кино в паре с самим Киану Ривзом.

А еще он позировал для скульптуры британского художника Марка Квинна, которую в 2019 году выставят в лондонском Музее науки.

"Госпожа дюн"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кадр из фильма "Челюсти" (1975)

"Челюсти", классический триллер Стивена Спилберга об акуле-людоеде, может помочь раскрыть давнее преступление, пишет Daily Telegraph.

Уже более сорока лет американская полиция пытается установить личность так называемой "госпожи дюн" - молодой женщины, обезображенное тело которой было найдено среди песков в городе Провинстаун штата Массачусетс в июле 1974 года.

Как утверждает писатель Джо Хилл, сын прославленного романиста Стивена Кинга, актриса массовки в одной из сцен "Челюстей" очень похожа на примерный портрет убитой, который находится в распоряжении следователей.

Есть и другие важные детали. Во-первых, съемки именно этого эпизода проходили недалеко от Провинстауна. А во-вторых, рядом с телом девушки нашли голубую бандану - именно в такая была на героине массовой сцены.

Мередит Лобур, одна из следователей, занимающихся делом, уже заявила, что ее заинтересовала эта версия. Поэтому не исключено, что детективам удастся наконец узнать имя таинственной погибшей.

Издание напоминает, что в 2003 году оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве, - после того, как его алиби - участие в массовке в то время, когда это тяжкое преступление было совершено - подтвердилось.

Голливудское "разнообразие"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption К принципу разнообразия и равноправия в Голливуде призвала актриса Фрэнсис МакДорманд в своей речи на церемонии "Оскар" в этом году

Сколько бы в последнее время ни звучало призывов сделать американский кинематограф более полово и расово разнообразным и равноправным - а воз, как говорится, и ныне там.

Согласно результатам недавнего исследования, которые приводит Guardian, за последние десять лет в Голливуде прогресса в этой сфере практически нет: главные роли на большом экране в основном получают белые мужчины.

Проанализировав тысячи лент из почти полусотней тысяч персонажей, эксперты из Университета Южной Калифорнии убедились, что женщины, темнокожие и азиаты, представители ЛГБТ сообщества и люди с особыми потребностями составляют мизерную долю киногероев.

Более того слабый пол вдвое чаще представлен в кинофильмах в сексуальном контексте, с акцентом на внешних качествах.

Не на камеру ситуация похожа: из более чем тысячи режиссеров, которые снимали ленты в течение последнего десятилетия, только четыре процента женщины.

"Слышится нестройная какофония, требующая перемен, но Голливуд своим правилам не изменил", - говорит Стейси Смит, автор исследования.

Но она остается оптимисткой, несмотря на не слишком обнадеживающую статистику: "Я действительно считаю, что изменения - уже не за горами".

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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