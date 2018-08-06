Почему мы видим странные сны в жару - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images

В понедельник, 6 августа, иностранная пресса пишет о таком:

Стивен Сигал и "необычные подарки"

Странные сновидения во время сильной жары

Что не так с интернетом

Стоит ли стоять на работе

Сон в летнюю ночь

Почему мы видим странные сновидения во время сильной жары? Такой вопрос выносит в заголовок французская Figaro.

"Когда столбик термометра идет вверх, вам кажется, что вселенная ваших сновидений напоминает фильм Дэвида Линча. Так влияет ли жара на содержание и частоту ваших грез?" - пишет Figaro.

Автор статьи приводит мнения нескольких специалистов. Кристиан Ридель, автор книги "Любовь и секс в ваших сновидениях", считает, что ни температура воздуха, ни какие-либо другие внешние факторы не влияют на то, что мы видим, когда спим.

А вот что точно влияет на сновидения, то это стиль жизни. Если человек поздно ложится и употребляет алкоголь, сновидения могут содержать своеобразные оговорки, считает Ридель.

Врач Филипп Больё имеет несколько иной взгляд.

По его мнению, людям кажется, что их сновидения в жаркую погоду более насыщенные из-за того, что им легче запомнить то, что приснилось.

"Мозгу необходимо снизить собственную температуру, чтобы заснуть. Если жара не позволяет этого сделать, сон становится более нестабильным и порывистым, а ночные пробуждения случаются чаще", - цитирует его газета.

Издание подчеркивает, что именно в моменты пробуждения можно четко вспомнить, что приснилось.

Сигал и подарки

Копірайт зображення AFP/GettyImages

Звезда американских боевиков Стивен Сигал получил от российских властей очередной "необычный подарок", пишет Washington Post.

В 2016 году Владимир Путин вручил ему российский паспорт, а теперь Россия наградила его статусом специального представителя Министерства иностранных дел по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

Как пишет издание, этим связь актера с его новой родиной не ограничивается. Его бабушка родилась во Владивостоке, а сам Сигал разделяет с российским президентом любовь к рукопашному бою.

Именно поэтому из-за теплых отношений с российским лидером Сигал получил порцию критики, пишет Washington Post. Газета отмечает, что актер одобрительно высказывался об аннексии Крыма и получил пятилетний запрет на въезд в Украину.

Комментируя новую работу звезды боевиков, Washington Post вспоминает, что в 2015 году BuzzFeed News сообщал о предложении Путина Обаме о назначении Сигала почетным российским консулом в Калифорнии и Аризоне. "Наша реакция была примерно такой: вы, вероятно, шутите", - цитировал BuzzFeed одного из американских чиновников.

Между тем Washington Post пишет, что Россия - не единственная страна, которая предлагала Сигалу приятные мелочи. В 2016 году сербские медиа сообщали, что правительство предлагает ему гражданство Сербии в обмен на открытие в Белграде академии боевых искусств.

"Похоже, что Сигал действительно интересуется странами бывшего Советского Союза. Он посещал чеченского лидера Рамзана Кадырова и белорусского президента Александра Лукашенко", - отмечает Washington Post.

Что пошло не так в интернете

Копірайт зображення Getty Images

Основатель "всемирной паутины" недоволен тем, как она сейчас функционирует.

Как пишет французская деловая газета Les Echos, Тим Бернерс-Ли - британский специалист по информатике, который в начале 1990-х создал первый в мире гипертекстовый веб-браузер и первый веб-сайт, - принял участие в конференции в Массачусетском технологическом институте, где выразил разочарование по поводу того, куда сейчас движется сеть.

Бернерс-Ли признает, что социальные сети имеют существенные преимущества, но обращает внимание на недостатки.

Прежде всего речь идет о значительном влиянии таргетированной онлайн-рекламы, распространении агрессивных высказываний, которые унижают или дискредитируют определенные группы людей, а также возможность полного надзора за действиями пользователей в интернете.

На конференции автор всемирной паутины отметил, что она была задумана как общественное благо, где нет превосходства одних над другими. Но из-за слишком мягких ограничений со стороны властных структур в интернете появились монополии, считает Бернерс-Ли. Les Echos сравнивает его с "Франкенштейном, которого удивило собственное творение".

Чтобы вернуть интернет к его начальной философии, Бернерс-Ли предлагает смесь более жестких регуляторных механизмов и технологических решений, пишет газета. Одним из решений он считает проект Solid, который предусматривает разделение программ и данных. В соответствии с ним, каждый пользователь будет владельцем своих данных, которые хранятся в выбранном им облачном сервисе. Сейчас проект находится на стадии разработки, но Бернерс-Ли надеется уже через несколько месяцев предложить его пользователям.

Стоит ли стоять на работе

Копірайт зображення Getty Images

Ученые давно предупреждали, что чрезмерное сидение на рабочем месте вредит здоровью. Теперь некоторые из них предлагают конкретное решение - стоячие рабочие места.

Как пишет Guardian, Университет Дикина в Австралии провел исследование, в котором приняли участие 230 работников. Они преимущественно стояли на работе, сидели значительно меньше, чем обычно, и активно двигались во время перерывов.

По словам исследователя Лан Гао, длительное сидение на рабочем месте приводит к серьезным заболеваниям вроде ожирения, диабета и болезней сердца. А работа стоя не только снижает риск возникновения проблем со здоровьем, но и повышает производительность, считают ученые.

Сейчас 45% австралийских работников проводят за рабочим столом большую часть дня. Устройство 20% их рабочих мест новыми столами для стояния будет стоить 185 млн долларов, но сэкономит более семи тысяч "лет жизни с поправкой на здоровье", пишет Guardian.

Исследователи признают, что именно необходимость замены столов - один из факторов, который сдерживает широкое распространение новой практики. Однако они отмечают, что экономии можно достичь путем использования одного стола несколькими людьми в разное время.

Guardian отмечает, что существуют и другие исследования, которые не подтверждают пользу от работы стоя. В Великобритании анализировали влияние сидения в офисе на здоровье пяти тысяч работников и обнаружили, что такой формат ничем не хуже стояния на работе, если работник время от времени встает и делает физические упражнения.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram