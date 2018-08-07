Фейки терпят поражение - обзор СМИ

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Во вторник, 7 августа, иностранные СМИ пишут о нижеследующем:

Борьба с фейковыми новостями

Долгий сон может стать причиной ранней смерти

Великобритания подготовила запрос на экстрадицию россиян, подозреваемых в использовании "Новичка"

Британка требует миллион фунтов у парикмахера за инсульт

Правда победит фейки

Фейковые новости терпят поражение, говорит обозреватель Financial Times Гидеон Речмен.

В современном мире политиков лжецов можно с легкостью разоблачить с помощью "реалити-чека", то есть проверки фактов, подчеркивает обозреватель.

Facebook и Google только усиливают "истерию" в отношении ложных новостей.

Общая обеспокоенность ролью социальных сетей в распространении фейковых новостей создает ложное впечатление, что борьба за правду в политике - сугубо современное явление, говорит автор.

Он подчеркивает, что на самом деле подобная борьба происходила в истории неоднократно.

Обозреватель издания напоминает о риторике гитлеровской Германии и Советского Союза.

По его словам, в те времена правда скрывалась жестким контролем государства над СМИ.

Сегодня же Западные демократии имеют большую свободу действий, когда речь идет о разоблачении ложных заявлений политиков.

"Наступление на правду - одна из самых больших проблем нашего времени. Однако история дает надежду. В конце концов, правда всегда побеждает", - резюмирует обозреватель Financial Times.

Долгий сон может стать причиной преждевременной смерти

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Люди, которые спят более 8 часов в сутки, больше рискуют умереть рано.

К такому выводу пришли ученые из университетов Манчестера, Лидса, Восточной Англии и Килского университета, сообщает Daily Mail.

Результаты исследования, в котором приняли участие более 3,3 млн человек со всего мира, показали, что уровень смертности среди тех, кто спит 9 часов на 14% выше, чем среди тех, кто спит меньше.

Если же продолжительность сна составляет 10 часов, то и риск соответственно возрастает до 30%.

Исследователи установили, что переизбыток сна увеличивает риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди причин - время, которое люди тратят на сон, они могли бы потратить на физические нагрузки, которые положительно влияют на сердце.

"С чрезмерной продолжительностью сна также связывают симптомы депрессии, низкий социально-экономический статус, безработицу и низкий уровень физической активности", - говорится в отчете по результатам исследования.

"Новичок": экстрадиция россиян

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Великобритания подготовила запрос в Москву об экстрадиции россиян, подозреваемых в организации отравления "Новичком" в Солсбери, сообщает The Guardian.

Издание ссылается на источники в британском правительстве и силовых ведомствах, которые говорят, что лица двух подозреваемых установлены, а все документы для запроса на экстрадицию готовы.

Такой шаг усилит напряжение в отношениях между Лондоном и Москвой, отмечает Guardian и прогнозирует, что Россия в экстрадиции откажет.

Газета считает, что это может спровоцировать новые высылки дипломатов из обеих стран.

Отношения между странами охладели после того, как бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания после отравления в парке в Солсбери в марте.

Позже с похожими симптомами отравления были госпитализированы британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс скончалась в больнице.

Британские спецслужбы обвиняют в отравлении Кремль. Москва упреки в свой адрес отвергает.

Инсульт на миллион

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Британка требует от салона красоты миллион фунтов стерлингов (почти 1,3 млн долларов) компенсации за инсульт, который, как она заявляет, произошел после процедуры в заведении, сообщает Daily Telegraph.

Адель Бернс - 47-летняя медсестра из шотландского городка Мид Колдер судится из-за похода к парикмахеру в Глазго в 2016 году.

На следующий день после визита женщина начала чувствовать головокружение, ухудшение зрения, а затем потеряла сознание.

По словам ее адвокатов, во время процедуры стрижки и окрашивания женщине мыли голову шесть раз, пытаясь получить необходимый цвет.

Они предполагают, что раковина могла передавить ей шею, нарушив циркуляцию крови. Это привело к нарушению функционирования мозга.

По словам адвокатов, случай Бернс не уникален. Похожие инциденты после салонных процедур были зафиксированы по всему миру, говорится в статье.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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