Обзор СМИ: какая она, жизнь без Google и Facebook в Китае

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В среду, 8 августа, иностранная пресса пишет о следующем:

Путин предлагал Трампу усилить ядерное разоружение

Почему Саакашвили в начале войны в Грузии не обратился к западным союзникам

Как китайская молодежь растет без Facebook и Google

С Аллеи славы в Голливуде хотят убрать звезду Трампа

Жизнь без Google и Facebook - какая она

О новом поколении китайской молодежи, которое растет без Facebook и Googlе рассказывает в своем материале The New York Times. Многие молодые люди в Китае никогда не слышали об этих сервисах.

Интернет-сеть в стране находится под государственным контролем. Более десяти лет власти блокируют доступ к популярным во всем мире сайтам, среди которых Google, Facebook, Twitter и Instagram.

Вместо них китайцы пользуются местными аналогами. За первые шесть месяцев 2018 года, киберадминистрация Китая, занимается регулированием интернета, отказала в лицензии более 3000 сайтов.

"Привыкая к местным (мобильным. - Ред.) приложениям и онлайн-сервисов, многие не интересуется тем, что не прошло цензуру онлайн. Это позволяет Пекину строить альтернативную систему ценностей, которая конкурирует с Западной либеральной демократией", - пишет газета.

Издание делится результатами эксперимента, который провели два экономиста из Пекинского и Стэнфордского университетов.

Он показал, что почти половина студентов, которым предоставили возможность пользоваться программами для ограничения цензуры в интернете, не изъявили желания пользоваться ими.

И похоже на то, что этот тренд будет распространяться. Сейчас Китай экспортирует свою модель интернет-цензуры в другие страны, среди которых Вьетнам, Танзания и Эфиопия, пишет The New York Times.

Тайная записка Путина

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Во время встречи в Хельсинки Владимир Путин передал Дональду Трампу перечень предложений по сотрудничеству между Россией и США в сфере разоружения.

Об этом сообщает издание POLITICO, которое утверждает, что получило соответствующий документ от российских чиновников знакомых с подробностями встречи.

В документе под названием "Диалог по контролю за разоружением" российский президент предлагает расширить соглашение в сфере вооружений и дальнейшее ограничение их размещения.

В частности, речь идет о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) по ограничению арсеналов ядерного оружия. Это соглашение подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году. Оно рассчитано на 10 лет с возможностью продления по договоренности сторон.

Также в числе предложений - подписание нового договора об ограничении размещения вооружения в космосе.

"Новые подробности свидетельствуют о том, что, несмотря на другие взаимные недоразумения, Путин остается заинтересованным в традиционном сотрудничестве между двумя странами в сфере ядерного вооружения", - цитирует издание одного из участников недавних неофициальных переговоров по контролю над вооружениями в Москве.

Российский президент также обращает внимание на усиление напряжения в Восточной Европе и предлагает, чтобы Вашингтон и Москва "приняли меры по предупреждению инцидентов во время военных операций в Европе и повысили уровень доверия и прозрачности отношений в военной сфере".

Как механизм достижения этой цели предлагается проведение экспертных консультаций.

В Белом доме отказались комментировать подлинность документа, однако отметили, что никаких бумаг Дональд Трамп от российского коллеги не получал.

Саакашвили вспоминает о войне в Грузии

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Грузия не обратилась за помощью к союзникам в начале вооруженного конфликта с Россией летом 2008 года потому, что США были убеждены в том, что после завершения "холодной войны" Россия не была готова к вторжению.

Об этом в интервью "Новой газете" заявил бывший президент Грузии Саакашвили.

"Было понимание того, что после завершения холодной войны Россия никуда больше не вторгнется. Было стратегическое понимание того, что это больше невозможно. Хотя в нашем случае началась другая история", - сказал Саакашвили.

По его словам, в апреле того же года грузинская разведка сделала фото, на которых видно, как 200 российских танков с надписями "Абхазия" выстроились в Сочи на железнодорожных путях.

"Но американцы нам сказали, что это провокация: мол, не обращайте внимание", - сказал экс-президент.

Он добавил, что на тот момент Вашингтон не так пристально следил за событиями в регионе.

В интервью Саакашвили признается, что чувствует свою ответственность за события лета 2008 года и добавляет, что тогда сами власти не до конца были уверены в том, что начинается война.

На вопрос, кто победил в результате конфликта, политик говорит, что сейчас сложно дать ответ и дело еще не закончено.

Уберут ли звезду Трампа с Аллеи славы в Голливуде

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Городской совет Западного Голливуда проголосовал за то, чтобы убрать звезду Дональда Трампа с Аллеи славы в Лос-Анджелесе, сообщает издание Mashable.

Свое решение чиновники объяснили тем, что отношение президента США к женщинам и другие его действия "вызывают беспокойство".

Вопрос размещения звезд на Аллее славы курирует Торговая палата Голливуда. Именно она должна предоставить разрешение на то, чтобы убрать звезду Дональда Трампа.

"Как только мы получим сообщение от городского совета Западного Голливуда, передадим его на рассмотрение в наш исполнительный комитет. Пока мы не планируем убирать одну из звезд на Аллее славы", - цитирует издание президента Торговой палаты Голливуда Лерона Гублера.

Над звездой Дональда Трампа неоднократно совершали акты вандализма. В прошлом месяце человек разбил ее киркой, а затем сдался полиции.

Появилась эта награда на Аллее славы в 2007 году.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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