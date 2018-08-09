На что повлияют новые санкции США против России - обзор СМИ

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9 августа иностранные СМИ пишут о нижеследующем:

Кто в России ощутит действие новых американских санкций

Где лечит рак "жена тирана" Башара Асада

К чему привели слухи о состоянии здоровья Качиньского

Какой вид нижнего белья полезен для мужской фертильности

Новые ограничения для России

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Введение новых санкций правительством США против России из-за ее роли в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании - главная тема всех мировых СМИ по обе стороны Атлантики.

Новые ограничения затронут до 70% российской экономики и 40% рабочей силы, пишет британская Times.

По информации издания, санкции повлияют "на все государственные предприятия и компании, которые финансируются за счет государственного бюджета".

"Ожидается, что санкции коснутся запрета на экспорт в Россию стратегически важных технологий и товаров в сфере национальной безопасности", - пишет газета.

Издание добавляет, что власти США могут принять второй, "более болезненный", пакет санкций, если Россия не предоставит гарантий неиспользования химического оружия в будущем и не позволит международным экспертам осуществить проверку химических объектов в России.

"Британское правительство будет довольно тем, что американцы так мощно выступили в поддержку своего ближайшего союзника. Это решение показывает, что особые отношения так же важны, как и ранее", - говорит эксперт по химическому оружию Хамиш де Бреттон Гордон.

В то же время New York Times отмечает, что США позволяют исключить из санкционного списка оборудование, необходимое для транспортировки людей и грузов на Международную космическую станцию, а также оборудование по обеспечению безопасности полетов коммерческих самолетов.

Издание указывает на "дихотомию" в действиях правительства, которое пообещало ввести санкции уже в августе, и президента Дональда Трампа и Белого дома, оставивших это решение без комментариев.

"Этот пакет санкций в который раз демонстрирует, что у администрации Трампа - одна политика в отношении России, а самого Трампа - другая", - отмечает дипломат Майкл Макфол.

Нетрадиционная публичность

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Жена сирийского президента Башара аль-Асада начала борьбу с раком груди, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что болезнь у 42-летней Асмы диагностировали на ранней стадии, что значительно увеличивает шансы на выздоровление.

Daily Mail обращает внимание на нетрадиционную для Сирии публичность заявлений о состоянии здоровья первой леди в стране, где "рак считается табу".

В частности, фото Асмы с ее мужем в медицинской палате были выложены на официальной странице офиса президента в Facebook.

Под другим фотом улыбающейся первой леди можно увидеть надпись на арабском: "Я принадлежу к народу, который научил мир упорству, силе, а также тому, как противостоять трудностям. Моя решимость навеяна вашей решимостью и силой".

Никаких официальных сообщений о местонахождении Асад сделано не было. По неофициальной информации, ее лечат в военном госпитале в Дамаске, пишет Daily Mail.

Битва бульдогов

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New York Times пишет о том, что проблемы со здоровьем Ярослава Качиньского привели к "борьбе за власть" в правящей партии Польши.

Издание считает, что лидер национал-консервативной партии "Право и справедливость" болеет. Слухи о его болезни циркулируют с мая, когда он попал в больницу якобы для операции на колене. Качиньский находился в больнице 37 дней, а после того, как его выписали, только несколько раз появлялся на людях.

Несмотря на это, чиновники называют слухи "мусором" и отрицают возможность отказа Качиньского от руководства партией.

Издание отмечает, что было "много намеков на то, что состояние здоровья "самого влиятельного человека Польши гораздо серьезнее, чем признают чиновники".

"Мы не знаем правду о его здоровье. Ее держат в секрете. Она еще более засекречена, чем состояние здоровья первых секретарей во времена Советского Союза", - говорит политолог Ольгерд Аннусевич.

По словам эксперта Войцеха Пшибильського, Качиньский контролировал несколько фракций в партии, где сейчас идет борьба за власть.

"Это напоминает схватку бульдогов под ковром", - добавляет Аннусевич.

Среди возможных преемников Качиньского называют министра внутренних дел Иоахима Брудзинского и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Впрочем первый исключил возможность отставки Качиньского.

"Председатель полностью контролирует ход событий в партии и не планирует завершить политическую карьеру", - цитирует Брудзинского New York Times.

Практический совет мужчинам

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Покрой мужских трусов влияет на фертильность мужчин, пишет Guardian.

Медики нашли очередные свидетельства в пользу того, что брифы и другие облегающие трусы негативно влияют на работу половых органов мужчин, ухудшая качество спермы.

Исследователи собрали данные о 656 мужчинах 18-56 лет, в 2000-2017 годах обращавшихся в Массачусетскую больницу для лечения бесплодия. Каждый из них предоставил образцы спермы и крови, а также сообщил, какое белье носил на протяжении последних трех месяцев, и ответил на несколько вопросов об образе жизни.

53% мужчин носили боксеры. Это оказались более молодые и стройные участники, которые чаще принимали горячие ванны или баловали себя джакузи.

По сравнению с теми, кто предпочитал плавки или другие трусы обтягивающего покроя, у них на 25% выше концентрация сперматозоидов в образцах и на 33% больше подвижных сперматозоидов.

С чем связаны эти нарушения, пока не понятно, однако ученые предполагают, что тесные трусы заставляют семенники "перегреваться", что негативно влияет на процесс созревания половых клеток.

Как отмечают медики, все эти проблемы можно ликвидировать, поменяв тип трусов, однако не стоит ожидать, что проблема исчезнет сразу же. Новые сперматозоиды растут несколько месяцев, и поэтому эффект от смены одежды будет заметен лишь через некоторое время, пишет Guardian.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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