Секс продлевает жизнь женщин - обзор СМИ
В пятницу, 10 августа, британские СМИ пишут о нижеследующем:
- Как регулярный секс влияет на здоровье женщин?
- Россия ответит на новые санкции США?
- Почему сторонник "брексита" переезжает в Монако?
Регулярный секс и жизнь женщин
Секс хотя бы один один раз в неделю, даже без оргазма, замедляет старение у женщин, сообщает Daily Mail.
Издание ссылается на исследования американских ученых.
Ученые обнаружили, что регулярный секс, даже если он не приносит физически ощутимого удовольствия, замедляет сокращению длины теломер, а это помогает отстрочить наступление старости, увеличивает продолжительность жизни.
Чем старше человек становится, тем короче становятся теломеры. Именно поэтому клетки организма стареют и быстрее умирают, поясняет издание.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что секс по крайней мере один раз в неделю увеличивает длину теломер у женщин.
Daily Mail цитирует руководителя проекта Томаша Кабеза де Баку, который объясняет связь между регулярным сексом и старением.
"Короткие теломеры являются причинами дегенеративных возрастных изменений, дисфункций в тканях и преждевременной смерти. Секс может снизить негативные последствия стресса ... Такая модель реагирования на стресс и сохраняет длину теломер", - говорит он.
Daily Mail отмечает, что пока не ясно, работает ли это у мужчин.
"Космический" ответ России на санкции
В ответ на новые санкции со стороны США Россия угрожает запретить продажу ей ракет-носителей, пишет газета Daily Telegraph.
Москва планирует прекратить экспорт российского носителя RD-180, который выводит на орбиту американские ракеты класса "Атлас-5".
Вашингтон готовится ввести новые санкции против России в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Российская государственная компания, производящая RD-180, сообщила, что в конце июля подписала контракт на поставку шести таких двигателей в США.
Как пишет издание, российские носители используются США в исследованиях Марса и Плутона.
Пока "Атлас 5" не имеет альтернативы российскому RD-180, отмечает Daily Telegraph.
Издание приводит слова независимого российского аналитика по вопросам обороны Павла Фельгенгауэра, что США уже закупили достаточное количество носителей RD-180. Их хватит, чтобы без проблем продолжать космические исследования в течение нескольких последующих лет.
Запрет экспорта космических ракет-носителей "больше отразится на русских", говорит он, ведь они планируют продавать больше таких двигателей за границу.
"Брексит" - хорошо, но деньги важнее?
Самый богатый человек Великобритании, сер Джим Рэтклифф, который является горячим сторонником выхода страны из ЕС, перебирается в Монако, сообщает Guardian.
Владелец энергетической компании "ИНЭОС", чье состояние оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов, переезжает в княжество, чтобы избежать высоких налогов, пишет газета.
О своих намерениях покинуть Туманный Альбион бизнесмен объявил через два месяца после того, как королева предоставила ему рыцарский титул "за заслуги в бизнесе и инвестициях".
Рэтклифф считается едва ли не самым ярым сторонником выхода Великобритании из Евросоюза. Во время кампании, предшествовавшей референдуму о "брексите", он агитировал за "будущее без ЕС".
Он убеждал избирателей, что Великобритания будет процветать без указаний из Брюсселя.
"Mercedes не перестанет продавать автомобили в Великобритании, а Лондон является одним из двух главных финансовых центров мира, им и останется", - цитирует его тогдашние речи Guardian.
Газета сообщает, что пресс-секретарь компании "ИНЭОС" отказался комментировать решение своего босса, объяснив, что это его "личное дело". Он добавил лишь, что офис компании останется в Лондоне.
Guardian отмечает, что ранее Рэтклифф уже выводил свой бизнес из Великобритании. В 2010 году он переводил "ИНЭОС" в Швейцарию, чтобы избежать высоких британских налогов.
Благодаря этому бизнесмен сэкономил примерно 450 млн евро. В 2016 году компания вернулась в Великобританию.
Консерваторы тогда сократили корпоративный налог с 28 до 20%.
Guardian напоминает, что каждые 35 из 100 жителей Монако - миллионеры. Ожидается, что к 2026 году их количество возрастет до 16,1 тыс. среди общей численности населения княжества, которая составляет порядка 38 тысяч.
Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС