Секс продлевает жизнь женщин - обзор СМИ

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В пятницу, 10 августа, британские СМИ пишут о нижеследующем:

Как регулярный секс влияет на здоровье женщин?

Россия ответит на новые санкции США?

Почему сторонник "брексита" переезжает в Монако?

Регулярный секс и жизнь женщин

Секс хотя бы один один раз в неделю, даже без оргазма, замедляет старение у женщин, сообщает Daily Mail.

Издание ссылается на исследования американских ученых.

Ученые обнаружили, что регулярный секс, даже если он не приносит физически ощутимого удовольствия, замедляет сокращению длины теломер, а это помогает отстрочить наступление старости, увеличивает продолжительность жизни.

Чем старше человек становится, тем короче становятся теломеры. Именно поэтому клетки организма стареют и быстрее умирают, поясняет издание.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что секс по крайней мере один раз в неделю увеличивает длину теломер у женщин.

Daily Mail цитирует руководителя проекта Томаша Кабеза де Баку, который объясняет связь между регулярным сексом и старением.

"Короткие теломеры являются причинами дегенеративных возрастных изменений, дисфункций в тканях и преждевременной смерти. Секс может снизить негативные последствия стресса ... Такая модель реагирования на стресс и сохраняет длину теломер", - говорит он.

Daily Mail отмечает, что пока не ясно, работает ли это у мужчин.

"Космический" ответ России на санкции

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В ответ на новые санкции со стороны США Россия угрожает запретить продажу ей ракет-носителей, пишет газета Daily Telegraph.

Москва планирует прекратить экспорт российского носителя RD-180, который выводит на орбиту американские ракеты класса "Атлас-5".

Вашингтон готовится ввести новые санкции против России в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российская государственная компания, производящая RD-180, сообщила, что в конце июля подписала контракт на поставку шести таких двигателей в США.

Как пишет издание, российские носители используются США в исследованиях Марса и Плутона.

Пока "Атлас 5" не имеет альтернативы российскому RD-180, отмечает Daily Telegraph.

Издание приводит слова независимого российского аналитика по вопросам обороны Павла Фельгенгауэра, что США уже закупили достаточное количество носителей RD-180. Их хватит, чтобы без проблем продолжать космические исследования в течение нескольких последующих лет.

Запрет экспорта космических ракет-носителей "больше отразится на русских", говорит он, ведь они планируют продавать больше таких двигателей за границу.

"Брексит" - хорошо, но деньги важнее?

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Самый богатый человек Великобритании, сер Джим Рэтклифф, который является горячим сторонником выхода страны из ЕС, перебирается в Монако, сообщает Guardian.

Владелец энергетической компании "ИНЭОС", чье состояние оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов, переезжает в княжество, чтобы избежать высоких налогов, пишет газета.

О своих намерениях покинуть Туманный Альбион бизнесмен объявил через два месяца после того, как королева предоставила ему рыцарский титул "за заслуги в бизнесе и инвестициях".

Рэтклифф считается едва ли не самым ярым сторонником выхода Великобритании из Евросоюза. Во время кампании, предшествовавшей референдуму о "брексите", он агитировал за "будущее без ЕС".

Он убеждал избирателей, что Великобритания будет процветать без указаний из Брюсселя.

"Mercedes не перестанет продавать автомобили в Великобритании, а Лондон является одним из двух главных финансовых центров мира, им и останется", - цитирует его тогдашние речи Guardian.

Газета сообщает, что пресс-секретарь компании "ИНЭОС" отказался комментировать решение своего босса, объяснив, что это его "личное дело". Он добавил лишь, что офис компании останется в Лондоне.

Guardian отмечает, что ранее Рэтклифф уже выводил свой бизнес из Великобритании. В 2010 году он переводил "ИНЭОС" в Швейцарию, чтобы избежать высоких британских налогов.

Благодаря этому бизнесмен сэкономил примерно 450 млн евро. В 2016 году компания вернулась в Великобританию.

Консерваторы тогда сократили корпоративный налог с 28 до 20%.

Guardian напоминает, что каждые 35 из 100 жителей Монако - миллионеры. Ожидается, что к 2026 году их количество возрастет до 16,1 тыс. среди общей численности населения княжества, которая составляет порядка 38 тысяч.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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