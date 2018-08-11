Культобзор: ВВС выпускает провокационную секс-драму

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голливудская актриса Тони Колет исполнит главную роль в провокационном сериале

На этой неделе в культобзоре:

"Секс, наркотики и мастурбация" в новом сериале ВВС

Дональд Трамп как музейный экспонат

Зубы Гитлера в книге советской переводчицы

Британский Музей вернет артефакты Ираку

Эротическая драма на ВВС

Этой осенью на телеэкраны выходит "самая Х-рейтинговая драма из всех когда-либо выпущенных ВВС", пишет британский таблоид Daily Mail.

Сериал под названием Wаnderlust, состоящий из шести эпизодов, "наполнен сексом, наркотиками и мастурбацией", интригует газета.

В центре сюжета - супруги, которые после многих лет совместной жизни пытаются переосмыслить свои отношения.

Главную роль врача Джой Ричардс исполнит голливудская актриса Тони Колет. Она призналась, что предложение сняться в драме с многочисленными эротическими сценами не особо ее смутило. Но когда начались съемки, она чувствовала себя неловко.

"Сцены секса нельзя играть вполсилы. Они должны выглядеть реальными, - поделилась она своими мыслями с Daily Mail. - Секс - это часть жизни, а это сериал о реалиях жизни".

Впрочем, Колет, обладательница премий "Грэмми" и "Золотой Глобус", считает, что сценарий "Wаnderlust" - лучший из того, над чем ей когда-либо приходилось работать.

А пока руководство подразделения ВВС, снявшего сериал, не исключает, что не все воспримут его положительно.

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Все хотят Трампа

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Причем хотят надувного шестиметровый Трампа, который парил в небе над Лондоном во время июльского визита главы Белого дома в Великобританию.

Из всемирноизвестных музеев, выразивших желание получить надувное "дитя", даже образовалась очередь, рассказывает американская газета New York Times.

Это и Британский музей, и Музей Лондона, и Музей дизайна, расположенные в британской столице.

Как известно, огромный шар в форме "бэби-Трампа" запустили противники его визита в Великобританию. Трамп уехал, а надувное "дитя" осталось и уже превратилось в желанный музейный экспонат.

New York Times пишет, что жители и гости Лондона вскоре снова смогут увидеть надувного Трампа. Представители Британского музея ведут переговоры с создателями шара, чтобы тот стал экспонатом выставки об истории протестов и неповиновений, которая откроется в сентябре.

Хотел бы получить "малыша-Трампа" и Музей дизайна. Представитель музея Том Уилсон рассказал New York Times, что шар является напоминанием о "важном протесте" и воспроизводит роль дизайна в политическом сопротивлении.

Газета также сообщает, что из-за своих размеров после выставки в Британском музее надувной Трамп, вероятно, обретет постоянный приют в Музее Лондона и Бишопгейтском Институте, которые ведут хронологию протестов в Лондоне.

Трагическая роль зубов Гитлера

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Как выглядел конец Второй Мировой войны глазами переводчицы, сопровождавшей советские войска, вошедшие в Берлин.

Об этом повествуется в книге Елены Ржевской "Мемуары военного переводчика", которая недавно появилась на полках книжных магазинов Великобритании, пишет Daily Mail.

В ней есть все - и ужасы немецкой оккупации, и жестокость и лицемерие советской власти, и "фейковые новости", одобренные Сталиным, и совершенно детективная история, связанная с зубами Адольфа Гитлера.

Этот день юная Елена запомнила на всю жизнь: 9 мая 1945 года, когда мир отмечал поражение Германии в войне, ее вызвало командование советских войск. Девушке дали небольшую красную коробочку, в которой обычно хранят ювелирные украшения. Когда она открыла ее, то увидела отвратительные старческие зубы. Это были зубы фюрера.

По приказу своих командиров, Елена должна была найти дантиста Гитлера, чтобы тот подтвердил их подлинность. Сделать это нужно было как можно скорее, поскольку задание было личным поручением Сталина.

Но вовсе не для того, чтобы объявить на весь мир о позорном конце лидера нацистов. Наоборот, Сталин хотел распространить миф о том, что Гитлер жив, чтобы создать напряжение между союзниками.

"Ведь если Гитлер еще жив, то и с нацизмом еще не покончено, а мир продолжает находится в опасности", - рассказывает Ржевская.

Чудом в разгромленном Берлине молодой переводчице удалось найти помощницу зубного врача Гитлера. Бедная Кайте Хойзерманн, которая нашла рентгеновский снимок, доказывающий подлинность зубов, тогда не знала, какую цену она заплатит за это.

Между тем советская власть объявила информацию об останках Гитлера государственной тайной. Агентство новостей ТАСС уполномочили распространять слухи о появлении Гитлера не то в Аргентине в женской одежде, не то в Испании на вилле Франко.

"Сталин не был обеспокоен правдивостью исторической информации, его не волновало, что будут думать по этому поводу народы СССР и мира, - пишет в мемуарах Елена Ржевская. - Для него правдивыми были только те средства, которые оправдывали его прагматические намерения".

Что касается Кайте Хойзерманн, то изнасилованную советскими солдатами женщину сначала шесть лет удерживали в одиночной камере, после чего сослали в сибирские лагеря еще на четыре года.

Освободители обвинили ее в том, что как помощница дантиста Гитлера она "продолжала войну и помогала буржуазному немецкому государству". В возрасте 45 лет Хойзерманн вырвалась из СССР и прожила еще 40 лет.

Елена Ржевская умерла в 2017-м. Всю жизнь она считала чудом то, что ей удалось избежать участи Кайте Хойзерманн.

Украденные артефакты

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Британский музей вернет Ираку старинные артефакты, похищенные во время вторжения в эту страну войск западной коалиции в 2003 году, рассказывает британское издание Independent.

Коллекция предметов, возраст которых достигает 5000 лет, конфисковали детективы Скотленд-Ярда у лондонского дилера, не смогшего доказать законность владения этими предметами.

Представители Британского музея рассказали, что конфискованные артефакты, среди которых - ювелирные изделия, украшенные конусы и печати, сначала были переданы государству, а в начале этого года попали для изучения в музей.

Independent пишет, что дилера задержали в мае 2003 года, то есть всего через два месяца после вторжения США и Великобритании в Ирак, где, по мнению тогдашних президента США Джорджа Буша и премьер-министра Великобритании Тони Блэра, на тот момент были большие запасы оружия массового уничтожения.

Вторжение привело к хаосу в стране и массовым хищениям музейных ценностей. Оккупационные войска, котрые занимались охраной ключевых инфраструктурных объектов, вроде больниц, станций водоснабжения и правительственных учреждений, просто не могли охранять учреждения культуры.

Национальный музей Ирака был практически полностью разграблен, объясняет Independent, а по оценкам ФБР, из страны тогда нелегально вывезли десятки тысяч артефактов.

Посол Ирака в Великобритании Салих Хусейн Али высоко оценил шаг сотрудников Британского музея и их "исключительные усилия" в исследовании древностей.

"Такое сотрудничество между Ираком и Соединенным Королевством является жизненно важным для сохранения и защиты иракского наследия, - сказал он. - Защита древностей является задачей международного сообщества. В Ираке мы стремимся к глобальному сотрудничеству, чтобы защитить наследие страны и вернуть украденные предметы".

В свою очередь директор Британского музея Гартвиг ​​Фишер заявил: "Британский Музей стремится бороться с незаконной торговлей и ущербом, котрый она наносит культурному наследию. Этот вопрос касается всех нас".

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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