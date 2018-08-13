Французские режиссеры призвали мир действовать для освобождения Сенцова - СМИ

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13 августа иностранные СМИ пишут о таком:

Французы призвали освободить Сенцова

Кто поможет Турции

"Взлет и падение Пола Манафорта"

Похож ли на отца сын Трампа

"Режиссер умирает, потому что является диссидентом"

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Десятки режиссеров, в том числе Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также министр культуры Франции и другие культурные деятели подписались под письмом с призывом освободить Олега Сенцова.

В обращении, текст которого публикует французская Le Monde, говорится, что "нужно действовать", ведь состояние здоровья Сенцова ухудшается с каждым днем. "Режиссер умирает потому, что является диссидентом", - пишут авторы письма.

"Не действовать - это оставить Олега Сенцова умирать. Это означало бы отказаться от наших ценностей и наших принципов, отказаться от того, за что мы боремся и что мы есть", - утверждается в письме.

По мнению подписантов, отсутствие действий означало бы также готовность мириться с тем, что "человека можно убить за его взгляды, его убеждения, его желание проявить собственную позицию".

"Актуальным вопросом и необходимостью для России становится поиск не только гуманитарного решения этой ситуации, но и политического", - говорится в призыве. Авторы подчеркивают, что не только Франция, но и международное сообщество - "от Евросоюза до ООН" - должны мобилизоваться ради Сенцова.

"Артисты во всем мире хорошо знают, что российский президент имеет возможность прекратить эту человеческую и демократическую трагедию. Во всем мире - в мире кинематографа, культуры и за их пределами - международная мобилизация должна сделать все, чтобы быть услышанной, чтобы защитить этого режиссера", - говорится в обращении.

Кто поможет Турции

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"Он бешеный, но не сумасшедший". Так описывает поведение турецкого президента Реджепа Эрдогана один из аналитиков, опрошенных Financial Times после того, как глава государства раскритиковал США и пообещал искать новые альянсы.

После нового спора с Вашингтоном и гневного твита Дональда Трампа турецкая лира потеряла пятую часть своей стоимости по отношению к доллару. Но, как отмечает Financial Times, Эрдоган и не собирался оправдываться. Вместо этого Анкара намерена выходить на новые рынки и выстраивать сотрудничество с новыми партнерами.

По мнению экономистов, для поддержки экономики Турции ежегодно нужны более 200 млрд долларов, привлеченных из-за рубежа. Деньги могли бы предоставить Россия, Китай или Катар, предполагает газета. Именно им могли быть адресованы слова Эрдогана о поиске новых альянсов.

"Думаю, он обращался к Путину, который, возможно, пообещал определенные кредиты. Это мое предположение ... Он бешеный, но не сумасшедший. Поэтому я предполагаю, что у него есть обоснованные ожидания на получение денег от какой-либо страны", - цитирует Financial Times консультанта Атиллу Эсиладу.

Но сразу несколько экспертов сомневаются в том, что Москва, Пекин или Доха окажут существенную поддержку Анкаре. По словам аналитика Тима Эша, у России хватает своих проблем с американскими санкциями, а Китай будет очень осторожен, ведь вряд ли хочет ухудшить отношения с США.

С Катаром у Турции наладилось сотрудничество после того, как Доха столкнулась с товарным эмбарго со стороны соседних стран. Но Financial Times отмечает, что в настоящее время эта богатая страна пытается разобраться с собственными проблемами. К тому же в Катаре базируется крупнейшая военная база США в регионе, поэтому встать на сторону Турции в ее споре с Вашингтоном выглядело бы странным шагом, пишет издание.

"Если положить конец альянсу с Западом, то невозможно получить (необходимый - Ред.) объем капитала из Китая, России или из Персидского залива", - цитирует газета профессора Бехлула Озкана.

От рубашек за 1,5 тыс. долларов до скамьи подсудимых

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New York Times публикует статью о бывшем советнике Виктора Януковича и бывшем руководителе избирательной кампании Дональда Трампа под названием "Взлет и падение Пола Манафорта: жадность, обман и эго".

Газета пишет, что процесс, в котором Манафорта судят по 18-ти обвинениям, "разрушил искусно выстроенную ширму человека, который, по преданию, передвинул бассейн в одном из своих восьми домов на несколько метров, чтобы видеть идеальное сплетение солнечного света и тени".

Говоря об усердии, с которым Манафорт заботился о собственном образе, New York Times обращает внимание на еще одну деталь. Манафорт работал в штабе Трампа без зарплаты, как будто хотел подчеркнуть, что "для человека с таким невероятным богатством зарплата является тривиальной вещью", отмечает издание.

По мнению New York Times, "парад из более чем 20-ти свидетелей и сотен вещественных доказательств" еще больше размыл идею Трампа о том, что в рамках своего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер хочет устроить охоту на ведьм.

В статье судебный процесс над Манафортом называют зрелищем, где обозреватели могут заметить ряд "мелких унижений" 69-летнего политтехнолога. "Рубашки, которые он когда-то покупал по 1 500 долларов за каждую, сейчас ему передает жена через адвоката, который приносит их в белом пластиковом пакете", - пишет газета.

Издание подробно исследует путь Манафорта от известного политтехнолога до подсудимого и отмечает, что не последнюю роль в этой истории сыграла "измена" со стороны его давнего заместителя Рика Гейтса. Последний "сказал под присягой, что помогал воплощать в жизнь мошеннические схемы Манафорта, одновременно воруя у него сотни тысяч долларов".

Сам Манафорт, по словам лоббиста Риты Левинсон, которая работала у него с 1985 по 1995 годы, всегда считал, что правила существуют для других - "тех, кто не может перехитрить систему".

Похож ли на отца сын Трампа

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Дональд Трамп чувствует гордость за сына, который носит то же имя, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что отношения между ними порой были напряженными, но сейчас, за несколько месяцев до выборов в нижнюю палату Конгресса США, Дональд Трамп-младший стал "политическим alter ego (лат. "второе я") президента" и "звездой" кампании республиканцев.

"Трамп решительно настроен быть движущей силой республиканцев во время осенней кампании, а Трамп-младший готов быть ключевым игроком в стратегии, которая имеет целью активизировать горячих сторонников президента", - пишет газета.

Некоторые из соратников главы Белого дома называет его сына "физическим напоминанием избирателям Трампа о том, что поражение (на выборах - Ред.) в ноябре повышает риск импичмента", отмечает Washington Post.

Стиль общения Трампа-младшего издание называет похожим на отцовский. "Как и президент, он использует социальные сети, чтобы раздувать теории заговора, жаловаться на других и троллить соперников. Он уничтожает границы политкорректности и получает удовольствие от публичных споров, особенно с теми, кого считает либеральной элитой", - пишут авторы статьи.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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