Новые санкции против России приближают фиаско Путина - обзор прессы

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В обзоре прессы:

Санкции против России подрывают популярность Путина

Чем смерть Сенцова в заключении - угроза России

Искусственный интеллект против врачей

Во Франции запретят использование смартфонов в школах

Антироссийские санкции и фиаско Путина

Несмотря на все "геополитические авантюры" и "победы" Кремля на международной арене, президенту Владимиру Путину не удается убедить Запад снять с России экономические санкции, и это сказывается на настроениях россиян, пишет The New York Times.

На прошлой неделе санкции, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма, ужесточили, что понизило курс рубля до нового минимума, добавляет издание.

"То, что Путину не удалось достичь прогресса в освобождении российской экономики от санкций - фиаско, как с точки зрения внутренней, так и внешней политики", - пишет газета.

В Кремле рассчитывали на благосклонность президента США Дональда Трампа и ожидали, что после встречи в Хельсинки ограничения удастся ослабить. Но этого не произошло.

После аннексии Крыма российские власти прибегли к политике изображения страны в виде "осажденной крепости", пишет The New York Times.

"Однако за четыре года рядовым россиянам эта формула стала надоедать, говорят аналитики, а снижение рейтинга популярности Путина можно частично объяснить его неспособностью наладить отношения с Западом", - добавляет издание.

Газета цитирует директора "Левада-Центра" Льва Гудкова, который говорит, что россияне начали осознавать, что внешняя политика их президента слишком дорого им обходится, и поэтому уровень общего недовольства в стране постепенно растет.

Наконец The New York Times цитирует российского политолога Александра Морозова, который предусматривает, что в дальнейшем избежать новых санкций России будет более сложно.

Судьба Сенцова

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Если российские власти позволят украинскому режиссеру Олегу Сенцов умереть, это может привести к непредсказуемым последствиям, пишет правозащитница Саммер Лопес в статье The Washington Post.

"Рисковать смертью в результате голодовки человека, оказавшегося в сложной ситуации и фокусе внимания мировой общественности - опасный политический выбор для любой власти", - отмечает она.

При таких обстоятельствах широкой огласки в Украине не избежать - антироссийские настроения в стране усилятся еще больше, что может спровоцировать увеличение напряжения в регионе.

В России также может подняться волна недовольства политикой президента Владимира Путина, особенно учитывая тот факт, что российские активисты уже публично выступали за освобождение украинца, несмотря на угрозу ареста.

Создается впечатление, что после победы на очередных президентских выборах и чемпионата мира по футболу, который состоялся этим летом в России, Владимир Путин не готов идти на уступки, говорит правозащитница.

Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, голодает третий месяц подряд.

Искусственный интеллект против врачей

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Искусственный интеллект Google с более высокой точностью диагностирует болезни глаза, чем врачи, сообщает Financial Times со ссылкой на результаты тестов, опубликованные в научном журнале Nature Medicine.

Британская компания DeepMind, которую приобрела Google, провела диагностику 997 пациентов совместно с лондонской клиникой Moorfields, специализирующийся на лечении болезней глаза, с участием восьми офтальмологов.

Результаты теста показали, что погрешность для алгоритма искусственного интеллекта составляет 5,5%, а для врачей 6,7% -24,1%. Когда же врачам была предоставлена информация об истории болезни пациентов, уровень погрешности практически сравнялся с показателем искусственного интеллекта - 5,5% -13,1%.

Технология разработки DeepMind способна анализировать сканы изображений сетчатки глаза в ЗD формате и диагностировать основные болезни глаза, в том числе глаукому и диабетическую ретинопатию. Она быстрее обрабатывает информацию, что может существенно сократить период диагностики, говорится в статье.

По словам офтальмолога из клиники Moorfields Пирса Киана, результаты тестов оказались совершенно неожиданными, а широкомасштабного применения технологии можно ожидать через три года.

Запрет на смартфоны

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Франция запретит использовать смартфоны в школах, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом власти страны пытаются бороться с зависимостью молодежи от современных гаджетов.

С началом нового учебного года во Франции начинает действовать закон, согласно которому детям в возрасте от 3 до 15 лет будет запрещено использовать телефоны на территориях учебных заведений, кроме некоторых исключительных ситуаций.

По словам министра образования Франции Жана-Мишеля Бланке, запрет поможет детям сконцентрироваться на учебном процессе. Он также выразил надежду, что закон станет символическим сигналом как для родителей, так и для взрослых, который они примут во внимание и в жизни вне школы.

"Мы не стремимся избавиться от достижений технологического прогресса - это было бы абсурдно. Мы, скорее, хотим пользоваться ими таким образом, чтобы доказать, что человек управляет технологиями", - цитирует издание министра.

Во многих американских школах подобный запрет уже действует, добавляет газета. Исследования показывают, что это положительно сказывается на академической успеваемости учащихся.

В течение последних месяцев технологические гиганты из Кремниевой долины начали заявлять о начале работы над новыми программами, которые помогут пользователям контролировать время, потраченное на мобильные приложения.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга BBC

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