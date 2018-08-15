Как изменения климата помогают РФ милитаризировать Арктику - британская пресса

Копірайт зображення AFP

В обзоре британских СМИ:

Почему растет военное присутствие России в Арктике?

Делают ли смартфоны детей умнее?

Поможет ли Facebook найти личное счастье?

Как поймать педофила за считаные минуты?

Росия милитаризирует Арктику

Газета Daily Mail бьет тревогу из-за роста военного присутствия России в Арктике. Великобритания должна привлечь больше ресурсов для защиты своих интересов в регионе, утверждает издание.

Daily Mail пишет, что ситуация в Арктике, где таяние ледового слоя облегчает для России передислокацию войск, привлекла внимание и членов британского парламента.

Они предупреждают, что "господство враждебного государства" в регионе представляет опасность для северной части Великобритании. Но имеет ли страна достаточно ресурсов, чтобы остановить рост военного присутствия россиян за Северным кругом?

Daily Mail считает, что усиление британского флота девятью самолетами типа Poseidon может оказаться недостаточным, чтобы выявлять российские подводные лодки в Северной Атлантике, где, по информации военных, их уже стало в десять раз больше.

Газета рассказывает, что недавно Арктика была зоной низкого напряжения. Однако таяние ледового слоя сделало этот регион привлекательным для транспортных и добывающих компаний.

Впоследствии выросла и военная активность. Россия начала строить там постоянные военные базы, наращивать тяжелые вооружения, проводить активные обучения для сухопутных войск в условиях арктического климата и возобновила патрулирование Северного воздушного пространства стратегическими бомбардировщиками.

"Это выходит за рамки действий сугубо оборонительного характера и должно вызывать беспокойство, учитывая агрессивное поведение России, - цитирует Daily Mail депутата парламента Мадлен Мун, которая является главой оборонного подкомитета. - Изменения в сфере безопасности Арктики и Северного региона важны для Великобритании, учитывая его стратегическую важность и рост уровня военной активности, который мы наблюдаем".

Дети и гаджеты: в чем опасность?

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Зачем четырехлетнему малышу смартфон?" - спрашивает Daily Telegraph

Смартфоны замедляют развитие детей, убеждает читателей Daily Telegraph.

"Эти гаджеты не делают нас умнее. Они просто делают нас более зависимыми от поиска последних новостей, интересных видео на YouTube или "лайков" на наших страницах в Facebook или Twitter", - пишет газета.

Смартфоны имеют негативное влияние не только на взрослых, но и на детей. Но компании, которые разрабатывают и продают их, не слишком над этим задумываются. Они утверждают, что смартфоны или планшеты помогают детям научиться общаться, играть, думать и даже разговаривать, "несмотря на все доказательства обратного", отмечает Daily Telegraph.

Газета возмущается тем, что примерно 14 000 детей в Британии "гордые владельцы собственных смартфонов".

"Для детей в начальной школе этот показатель составляет около 70 000 человек", - продолжает Daily Telegraph.

"Зачем четырехлетнему малышу смартфон? Кому он звонит?" - спрашивает газета и дает ответ:

"Конечно, как и большинство взрослых, дети не используют свои смартфоны как телефоны, а как игрушки, занимающие каждую минуту их жизни с момента пробуждения".

Daily Telegraph отмечает, что дети даже больше, чем взрослые, нуждаются в "живом" общения с живыми людьми.

"Ребенок не может овладеть таким чудом, как общение, просто держа в руке смартфон. Так же он не может научиться другим важным вещам - способности сопереживать, необходимости делиться и делать что-то по очереди", - отмечает газета.

Кибер-счастье по версии Facebook

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Действительно ли мы хотим, чтобы программисты Силиконовой Долины прогнозировали, кому мы можем или не можем понравиться?" - интересуется FT

К концу 2018 года Facebook запустит новый сервис - службу знакомств, сообщаетFinancial Times. Газета рассуждает о том, хорошо это или плохо.

Учитывая популярность сайтов знакомств, такой шаг самой популярной соцсети в мире представляется логичным.

Уже существует немало ресурсов, которые обещают своим пользователям сэкономить десятки часов частной жизни и подобрать для них потенциальных кандидатов для личного счастья с помощью анализа веб-сайтов, которые они посещают, "лайков", которыми награждают авторов в соцсетях, собственных фото и других изображений, которые они выкладывают в кибер-пространстве.

"Но хотим ли мы, чтобы программисты Силиконовой Долины прогнозировали, кому мы можем или не можем понравиться?" - спрашивает автор статьи в Financial Times.

"Сервис прослушивания музыки онлайн Spotify постоянно пытается предложить мне, какие песни я должен хотеть послушать, и это ограничивает мой мир. Амаzon делает то же самое с книгами", - отмечает он.

"Теперь приложения для взрослых будут делать то же самое для потенциальных партнеров. Они предполагают, что у людей предсказуемые вкусы и увлечения", - поясняет автор статьи.

"Возможно, это и так. Но это слишком делает меня похожим на робота", - констатирует журналист Financial Times.

Педофилов будут "хватать за руки"

Копірайт зображення Archives

Британские ученые разрабатывают технологию, которая поможет правоохранителям быстро идентифицировать педофилов по особым признакам их рук, рассказывает Independent.

Автоматизация процесса сравнения рук преступников поможет находить их в любой стране мира.

Профессор Сью Блэк из университета Ланкастера, которая разработала судебно-медицинскую технологию для выявления подозреваемых правонарушителей на основе фотографий их рук еще с 2006 года до настоящего времени работает над автоматизацией визуального анализа.

Это необходимо, чтобы ускорить "просеивание" миллионов изображений в базах данных правоохранителей по всему миру.

Блэк рассказала Independent, что руки людей имеют немало уникальных черт: это и кожный пигмент, и расположение и форма вен, а также складки кожи вокруг суставов.

Технология Сью Блэк оказалась настолько удачной, что ВВС даже сняла документальный фильм о ней.

Лента "Руки, которые осудили педофила" рассказывает о том, как путем сравнения рук в 2015 году идентифицировали педофила Джереми Океча, который изнасиловал двухлетнюю девочку. Извращенец снимал свои преступные действия. Впоследствии это помогло полиции доказать его вину в суде и упрятать за решетку на 15 лет. Правоохранители сравнили изображение рук на видео с фото, сделанными после задержания Океча как подозреваемого, которому не оставалось ничего, кроме признания своей вины, отмечает Independent.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram