Охваченный войной Донбасс стал оазисом для хищников - обзор прессы

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В обзоре прессы:

Конфликт на Донбассе: непредсказуемые последствия

Война санкций между Эрдоганом и Трампом угрожает всей Европе

Новая эра межконтинентальных перелетов

"Атлетико" - "Реал Мадрид": месть и сведение счетов

Конфликт на Донбассе и дикие животные

Четыре года вооруженного конфликта на Донбассе привели к увеличению количества хищных животных, с которыми все чаще стали сталкиваться местные жители, пишет The News York Times.

Издание рассказывает, как с началом военных действий на востоке Украины запрет на охоту в радиусе 60 км от линии фронта повлиял на экосистему региона и жизнь местного населения.

Хищники, среди которых лисы и волки, все ближе подступают к домам в сельской местности Донбасса, говорится в статье.

Газета делится историей жителя Успеновки Александра Подлесного, на которого в декабре в его дворе напал волк. Мужчина провел две недели в больнице, и еще несколько недель после этого ему делали уколы, чтобы не допустить развития инфекционных заболеваний.

В тот же день волк напал на нескольких домашних животных в поселке. Он, скорее всего, был заражен бешенством, цитирует издание местного ветеринара.

Местные власти принимают определенные меры для вакцинации хищных животных, и в некоторых случаях позволяют их отстреливать, но, по словам местных охотников, такие действия малоэффективны. Жители прифронтовых сел обеспокоены безопасностью своих детей и домашних животных, пишет The New York Times.

Газета цитирует председателя Общества охотников и рыболовов Славянска Игоря Савона, который говорит что ситуация может превратиться в неконтролируемую проблему.

На сегодня в Донецкой области обитает около 300 волков, до начала конфликта их было 200, пишет издание со ссылкой на украинских охотников. Популяция лис выросла в четыре раза, говорят они.

Конфликт между Эрдоганом и Трампом: чего остерегаться?

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Торговые войны между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом должны беспокоить всех, а не только США и Турцию, говорит журналист Оуэн Мэттьюс в статье, опубликованной в Daily Mail.

Турецкий президент позиционирует себя в качестве лидера с сильной рукой, но в этот раз он столкнулся с таким же упрямым лидером, как и он сам, - американским президентом, отмечает автор.

"И последствия этого могут не только спровоцировать панику на мировых финансовых рынках, но и разрушить отношения Запада со своим ближайшим союзником в мусульманском мире", - пишет журналист.

Автор напоминает, что армия Турции - вторая по величине в НАТО, а авиабаза Инджирлик играет стратегическую роль в операциях Великобритании и США в Сирии, Ираке и Афганистане. Он добавляет, что, несмотря на то, что Анкара и Москва занимают разные стороны в сирийском конфликте, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в последнее время делают много льстивых заявлений в адрес друг друга. К тому же стиль правления турецкого президента очень напоминает манеру его российского коллеги, подчеркивает Мэттьюс.

Размышляя над нависшей над Европой угрозой, журналист предполагает, что Турция может манипулировать вопросом сирийских беженцев, угрожая Брюсселю прекратить принимать их в случае, если не получит кредит для восстановления экономики.

"Он может угрожать Европе миграционным Армагеддоном, если долги его страны не реструктуризируют", - говорится в статье.

А чтобы еще больше досадить США, Реджеп Эрдоган может заключить соглашение с Россией об общих границах на Кавказе и в Черном море, что подтолкнет НАТО к еще большему кризису, пишет журналист.

Новая эра межконтинентальных перелетов

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The Wall Street Journal рассказывает о том, как авиалинии готовятся к длинным межконтинентальным рейсам продолжительностью более 20 часов.

В октябре этого года Singapore Airlines планирует запустить самый длинный в мире нон-стоп рейс на расстояние 15 тысяч километров между Нью-Джерси (США) и Сингапуром.

Компания разрабатывает обновленное меню бортового питания с учетом увеличения времени, которое пассажиры будут проводить в воздухе. Так, напитки выбирают не только с учетом того, насколько быстро они восстанавливают водный баланс организма, предохраняя его от обезвоживания, но и того, как часто пассажиры будут посещать туалет.

Чем чаще во время перелета приходиться подниматься с кресел и разминать мышцы, тем лучше для кровообращения. Пересматривается и размер порций.

Qantas Airways, выполняющий один из самых длинных рейсов без пересадки между австралийским городом Перт и Лондоном продолжительностью в 17 часов, также планирует увеличить продолжительность путешествий по отдельным маршрутам.

Для этого рейса компания ввела ряд изменений. В частности, время ужина сдвинули, чтобы дать возможность биологическим часам пассажиров перестроиться на лондонское время. Изменили и правила регуляции температурного режима на борту самолета и освещение - считается, что янтарно-красный свет помогает заснуть, а синий - проснуться.

Singapore Airlines будет предлагать видеоурок для разминки в пассажирском кресле во время нового рейса, в Qantas Airways не исключают, что для этого на борту появится тренер.

"Атлетико" - "Реал Мадрид": месть и сведение счетов

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"Атлетико свел счеты", - под таким заголовком в четверг вышла статья в El Mundo. Газета пишет, что команда воспользовалась случаем и "залатала свои раны" после предыдущих поражений в игре с земляками, одержав победу со счетом 4: 2.

В статье под заголовком "Месть Атлетико в овертайме" АВС напомнила, что "Реал Мадрид" не проигрывал ни одного финала международного турнира с 2000 года.

"Атлетико лишился проклятия европейских финалов в игре с Реал Мадридом, заставив команду (тренера Хулена. - Ред.) Лопетеги начать с поражения и утраты первого титула сезона", - написала газета El Mundo Deportivo.

Ведущее испанское издание El Pais написало, что худшего начала сезона для Лопетеги было просто не придумать.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга BBC

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