Почему в США начали оставлять официантам 100% чаевых - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американцы все чаще оставляют официантам чаевые в размере 100% от счета

Читайте в обзоре британской прессы 17 августа:

Чем грозит Австрии присутствие Путина на свадьбе главы МИД

Как интернет становится главным местом для романтических знакомств

Почему расходы на свадьбу принцессы возмутили британцев

Зачем американцы оставляют официантам чаевые в 100% от суммы счета

Как чувство одиночества связано со сном

Нейтралитет Австрии под вопросом?

Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль может существенно повредить имиджу страны как нейтрального государства, пишет британская Times.

Несколько дней назад стало известно, что председатель Кремля посетит церемонию в эту субботу на пути в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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"Прежде всего, Владимир Путин пытается пропиариться и показать, что он не находится в политической или дипломатической изоляции, и его рады видеть в Австрии. Вторая цель - продемонстрировать поддержку дружественной к России Австрийской партии свободы", - цитирует газета политолога Герхарда Манготта из университета Инсбрука.

Партия, которую представляет г-жа Кнайсль, еще в 2016 году подписала соглашение о сотрудничестве с российской правящей партией "Единая Россия", а в последнее время призвала отменить санкции против Москвы, рассказывает издание.

Копірайт зображення AFP Image caption Карин Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу и он неожиданно согласился

Сама же министр многим запомнилась жесткой критикой миграционной политики Ангелы Меркель и заявлениями о том, что "в политике дружбы не существует", а есть только "четкие интересы".

Определенной привязанностью к России среди австрийских политиков известна не только г-жа Кнайсль, но и канцлер Себастьян Курц. Он, как напоминает газета, заявлял, что Вена может стать "мостом" между Москвой и западными странами. Но присутствие Путина на свадьбе может поставить этот план под угрозу, предупреждает Манготт.

"Это подрывает стратегию канцлера сделать Австрию честным посредником между Европой и Россией, потому что в это никто не поверит. Австрия будет выглядеть как "троянский конь" России", - приводит Times слова политолога.

Найти счастье онлайн - реально?

Интернет становится главным местом для поиска любви - несмотря на все жалобы и опасения, онлайн-знакомства помогли обрести счастье уже миллионам людей. Об этом в главной статье номера пишет еженедельник Economist.

По данным издания, более трети браков в США начинаются со знакомств в интернете. Для американцев это второй по популярности способ найти любовь. Больше знакомятся разве что с "друзьями друзей", отмечает журнал.

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Почему так произошло? Прежде всего, онлайн-знакомства дают гораздо более широкий выбор потенциальных партнеров - если в офисе или баре можно познакомиться только с несколькими десятками кандидатов, то в интернете счет идет на десятки тысяч.

К тому же, партнера из конкретной социальной группы легче встретить именно онлайн. Например, как пишет Economist, 70% геев в США находят любовь через интернет.

Конечно же, проблем такой образ знакомств также создает немало, признает еженедельник. Многим пользователям некомфортно от того, что их могут за считанные секунды отсеять только из-за фотографии, а некоторые сталкиваются с тем, что их собеседники в чатах - вовсе не те, за кого себя выдают.

Кроме того, эффективность платформ для онлайн-знакомств зависит исключительно от алгоритмов, которые создает ряд технологических компаний по непонятным большинству людей принципам.

Впрочем, по мнению Economist, "эти опасения не должны затмить все то хорошее, что предлагает современный способ знакомств".

"Безответственный" размах королевской свадьбы

В Великобритании возмущены серьезными расходами на свадьбу принцессы Евгении - 29-летней внучки королевы Елизаветы.

Как рассказывает Daily Mail, одни лишь меры безопасности на церемонии в Виндзорском замке будут стоить налогоплательщикам 2 млн фунтов.

Копірайт зображення Reuters Image caption На новой королевской свадьбе список гостей может быть еще более впечатляющим, чем на недавнем празднике принца Гарри и Меган Маркл

Многие считают, что это слишком как для девятого лица в очереди на престол, которое к тому же не исполняет никаких официальных королевских обязанностей.

Изначально планировалось, что все расходы на свадьбу возьмут на себя родители Евгении и ее будущего мужа Джека Бруксбенка, а еще 750 тысяч фунтов пойдет на безопасность. Впрочем, из-за того, что молодожены планируют после церемонии проехать в открытой карете по улицам Виндзора, эта статья расходов существенно возросла.

"В условиях повышенной опасности такая масштабная и публичная свадьба для второстепенного члена королевской семьи - это безответственно", - цитирует газета депутата Эмму Дент Коуд.

Церемония запланирована на 12 октября и, как ожидается, список гостей может быть еще более впечатляющим, чем на недавней свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Как ожидает Daily Mail, молодоженов поздравят Джордж и Амаль Клуни, чета Бекхэм, Джеймс Блант, Кара Делевинь, Кейт Мосс и многие другие знаменитости.

Кампания суперщедрых чаевых

Американцы все чаще оставляют официантам чаевые в размере 100% от счета. О таком неожиданном тренде рассказывает Independent.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Без чаевых зарплата официантов мизерная, считают участники инициативы

Явление получило название Tip The Bill Challenge, и количество твитов и фотографий в Instagram с соответствующим хэштегом достигает уже нескольких сотен.

Участники акции объясняют, что таким образом пытаются отблагодарить официантов за вежливость и качественное обслуживание, особенно учитывая то, что зарплаты у этих работников обычно крайне низкие.

"Я сам был официантом. Я знаю, как это трудно", - написал один мужчина, который оставил 33 доллара чаевых за обед такой же стоимости.

А некоторые другие экс-работники сферы обслуживания выразили сожаление, что такой акции не было во времена их работы, добавляет газета.

Плохой сон как причина одиночества?

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Чувствуете себя одинокими? Попробуйте хорошо выспаться, предлагает Guardian.

Газета приводит результаты нескольких экспериментов Университета Калифорнии в Беркли, которые показали, что невыспавшиеся люди могут подсознательно изолироваться от других людей и воспринимать их как угрозу.

Кроме того, выяснилось, что если вы устали от недосыпаний, то можете казаться менее привлекательными.

Еще одно исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, показало, что одинокие люди спят хуже, чем те, у кого есть хорошие социальные контакты.

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"Недостаток сна вызывает чувство одиночества, но социальная изоляция также может негативно влиять на сон. Пришло время разорвать этот порочный круг", - пишет газета.

Издание отмечает, что в Британии одиночество стало серьезной проблемой. Часто оно приводит к депрессии и психосоматическим проблемам.

Но, как считает Элис Страйд, пресс-секретарь одной из британских организаций, помогающей одиноким людям, нельзя связывать эту проблему исключительно со сном, потому что есть много других факторов, в частности, проблемы со здоровьем или финансовые трудности.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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