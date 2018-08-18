Культобзор: найдены неизвестные кадры с обнаженной Мэрилин Монро
На этой неделе в культобзоре:
- Неожиданное ню Мэрилин Монро
- Юбилей песни, изменившей поп-музыку
- Счастливый возраст Джейн Фонды
- Подделка за бешеные деньги
Вырезанный кадр
Daily Telegraph сообщает об интересной находке - спустя более полувека после смерти Мэрилин Монро один из ее биографов нашел кадры с обнаженной актрисой, вырезанные из фильма "Неприкаянные".
- Платье Мэрилин Монро продали почти за 5 млн долларов
- Откровенная камера: Мэрилин Монро, Брижит Бардо и другие
В эпизоде, который в итоге был вырезан режиссером Джоном Хьюстоном из окончательной версии, актриса скидывает с себя простыню и остается обнаженной. Это был первый эпизод, когда Монро полностью разделась в кино.
Ленту, сценарий к которой написал драматург и муж Монро Артур Миллер, снимали в далеком 1960 году. В то время американское кино было целомудренным - цензоры не позволяли, чтобы супруги снимались в одной постели, даже одетыми или прикрытыми постельным бельем.
Как же Монро позволили раздеться? Сын продюсера фильма, который, кстати, и сохранил раритетную пленку, считает, что актриса обнажилась, протестуя против постоянных ограничений на съемочной площадке. В той сцене она лежала под простыней, которое затем сорвала перед камерой, чем очень расстроила режиссера.
Издание напоминает, что в начале карьеры Монро, тогда еще Норма Джин Бейкер, позировала обнаженной. Эти изображения, приобретенные всего за полтысячи долларов, украсили первый номер журнала Playboy.
Двадцатилетний суперхит
Невероятно, но в этом году исполняется 20 лет с момента премьеры песни Бритни Спирс Baby One More Time и одноименного музыкального видео. Того самого, где юная певица в клетчатой юбочке танцует в школьном коридоре.
Guardian посвящает этому событию отдельный материал, ведь, по мнению газеты, эта композиция изменила современную западную поп-музыку.
Как оказалось, песня могла и не появиться на свет, ведь ее автор, шведский композитор Макс Мартин, уже засыпал, когда ему пришел в голову мотив теперь уже одного из самых узнаваемых мировых хитов. Но что-то заставило его встать с постели, взять диктофон и напеть услышанное. И только когда он проснулся утром и прослушал запись, то понял, как позже вспоминал, что получилось "довольно неплохо".
Готовую композицию он предложил популярной на тот момент американской девичьей группе TLC - но они отказались от потенциального хита. Шведская певица Робин также сказала "нет". После этого уже сам Мартин решил не продавать сингл британскому юношескому квинтету, хоть их продюсер и готов был подарить ему новый Мерседес в качестве гонорара.
И вот наконец Baby One More Time представили на суд Бритни, которая сразу почувствовала, что это "классная песня".
А потом была запись в Стокгольме и съемки клипа - и потрясающий успех, который сделал певицу мировой звездой. Правда, у автора на тот момент было столько работы, что он узнал о рейтингах песни в хит-парадах только через три недели. И даже не праздновал - поужинал, выкурил сигару и лег спать в одиннадцать часов.
А вот Бритни вспоминает свой большой дебют с ностальгией: "Ого, как быстро все промчалось. Но это были очень веселые и сумасшедшие времена".
Счастливая в 80
Все знают фразу из кинофильма о том, что "в сорок лет жизнь только начинается". Но если послушать легендарную Джейн Фонду, то самый счастливый возраст - 80.
Актриса, разменявшая девятый десяток, призналась в интервью, отрывки из которого приводит Daily Mail, что именно сейчас она живет полноценно, насыщенно и с удовольствием.
"Мне - 80, и могу честно сказать, что это лучшее время в моей жизни. Я этого никак не ожидала, и это еще не конец", - говорит Фонда.
- Джейн Фонда призналась, что пережила изнасилование
- Полански отказался вручать "Сезар" после протестов феминисток
Как ни странно, она даже не думала, что доживет до такого почтенного возраста, и добавляет, что, когда была моложе, представляла себя в старости "ворчливой, неудовлетворенной старушкой".
Сейчас актриса снимается в сериале, а на конец августа у нее запланированы выступления в Австралии.
Таблоид не обошел вниманием и тему личной жизни Фонды, процитировав еще одно ее интервью, в котором актриса откровенно заявила, что "закрыла эту лавочку".
Со своим последним партнером, музыкальным продюсером Ричардом Перри, она разошлась в 2017 году.
Фейк-натюрморт
Картина, которую, как считал ее владелец, написал выдающийся британский художник Уильям Николсон, и ценность которой по той же причине оценивалась в 165 тысяч фунтов, оказалась подделкой, пишет Independent.
Такой сенсационный вердикт в отношении натюрморта, на котором изображены стеклянный кувшин и груши, вынесла ведущий эксперт в эфире программы ВВС "Подделка или находка на миллион?"
Ведущая сказала, что была "искренне шокирована" заключением специалиста.
Во время программы она побеседовала с человеком, который в прошлом неоднократно подделывал картины Николсона, но он отверг, что натюрморт - дело его рук и кистей.
Не исключено, что композицию нарисовал кто-то из группы "воскресных живописцев", учившихся у мастера. Среди них, кстати, был сам Уинстон Черчилль.
Independent публикует краткую биографическую справку о Николсоне, который не только работал в разных живописных жанрах, но и писал книги для детей. В 1936 году он получил рыцарский титул за заслуги перед Британской Империей.
Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС