Будут ли судить Манафорта и его клиентов в Украине? - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рассмотрение дела Пола Манафорта в США многое раскрыло и об Украине

В обзоре иностранной прессы 20 августа:

Как Киев реагирует на судебные баталии в Вашингтоне

Свиньи испанцам не товарищи?

Почему Швецию накрыла "волна преступности"?

Сиеста не для секса

Как Киев реагирует на судебные баталии в Вашингтоне

Украина "нервничает" из-за судебного процесса над бывшим советником Виктора Януковича и бывшим руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом, пишет Politico.

Издание отмечает, что "украинцы были потрясены", когда во время суда были озвучены суммы в более 60 млн долларов, которые Манафорт якобы получил от Януковича и его партии. Часть этих денег он, по мнению стороны обвинения, не задекларировал и не уплатил налоги.

Как пишет Politico, некоторые политики и антикоррупционеры в Киеве считают, что украинская власть тоже должна начать расследование, чтобы выяснить, кто именно платил Манафорту. Но, "ввиду влияния олигархов", мало кто ожидает реальных шагов в юридической плоскости, пишет издание.

Автор статьи также отмечает, что "дальнейшее погружение в дело Манафорта может спровоцировать обратный удар от Трампа, которому не понравятся заголовки с фамилией человека, который возглавлял его кампанию в 2016 году".

Politico пишет, что "проамериканская власть" в Украине зависит от Вашингтона, который предоставляет "дипломатическую, финансовую и военную поддержку в борьбе против российской территориальной агрессии".

"Украинцы воюют с Кремлем за свою территориальную целостность и чувствуют, что имеют не очень значительное пространство для маневра", - подчеркивает издание.

Автор также отмечает, что в Украине царит "бюрократическая путаница" относительно того, какой из правоохранительных органов должен заниматься расследованием материалов, всплывающих во время судебного процесса в США.

Тогда как в Генеральной прокуратуре заявляют, что скоро определятся с тем, начинать ли новое расследование, некоторые считают, что этим вопросом должны заниматься вновь Государственное бюро расследований.

Politico отмечает, что пока Манафорту не выдвинули ни одного обвинения в трех связанных делах, которые расследует Генпрокуратура.

Свиньи испанцам не товарищи?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ни влияние на окружающую среду, ни скандалы не заставили испанцев есть меньше хамона и свинины в целом

Испанские экологи бьют тревогу. Как пишет Guardian, причиной является то, что впервые в истории страны количество свиней превысило количество людей.

Сейчас в Испании на 46,5 млн жителей приходится 50 млн свиней, которых преимущественно разводят для производства известного на весь мир хамона.

В прошлом году эта индустрия принесла экономике Испании примерно 6 млрд евро, но она имеет и существенные недостатки, предупреждают защитники природы.

Прежде всего, речь идет о выбросах углекислого газа в атмосферу, значительных расходах воды и загрязнении грунтовых вод.

Экологи подсчитали, что на откорм свиней в стране расходуется больше воды, чем потребляют города Сарагоса, Севилья и Аликанте вместе взятые.

Индустрию также охватили скандалы, связанные с несоблюдением норм производства, отмечает газета.

"Когда вы не контролируете отрасль, где традиционно много мошенничества из-за избыточного спроса и недостаточного количества продукта, результатом является именно это (скандалы. - Ред.)", - цитирует Guardian предпринимателя с запада Испании.

Однако ни влияние на окружающую среду, ни скандалы не заставили испанцев есть меньше хамона и свинины в целом. Как пишет издание, каждый житель в среднем потребляет 21 кг каждый год, и эта любовь к специально приготовленному мясу продолжается уже тысячи лет.

Почему Швецию накрыла "волна преступности"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страну, которую часто называют примером успешной демократии, в последнее время "всколыхнули стрельбы, нападения с использованием гранат, а также поджоги автомобилей в районах Стокгольма, Мальме и Гетеборга, где много мигрантов"

Швеция погрузилась в кризис, которого ее жители не видели с 1990-х годов. Так считает Ульф Кристерссон, лидер правоцентристской партии и вероятный кандидат на пост премьер-министра после выборов в следующем месяце.

Как пишет Financial Times, нынешний кризис существенно отличается от предыдущего. Тогда шведы страдали от финансовых проблем, а сейчас имеют дело с уличной преступностью.

Недавно группа молодчиков в масках с коктейлями Молотова подожгла сотню автомобилей в Гетеборге и его окрестностях. Это был не первый подобный инцидент, отмечает газета.

Страну, которую часто называют примером успешной демократии, в последнее время "всколыхнули стрельбы, нападения с использованием гранат, а также поджоги автомобилей в районах Стокгольма, Мальме и Гетеборга, где много мигрантов".

По мнению Кристерссона, шведы потеряли доверие к государству. Он считает, что сейчас Швеция платит цену за 20 лет "очень неудачной интеграционной политики", которую проводили как левоцентристские, так и правоцентристские правительства.

На повестке дня избирателей первое место теперь занимает именно безопасность и иммиграция, а не экономические вопросы, пишет Financial Times. Именно тему иммиграции активно эксплуатируют перед выборами партии правого толка.

Кристерссон считает, что членов бандитских формирований нужно сажать на длительный срок, а количество полицейских должно вырасти на 10 тысяч в течение следующих пяти лет. Именно так он планирует преодолеть "волну преступности" в случае прихода к власти, отмечает Financial Times.

Сиеста не для секса

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советуют также избегать других видов нагрузок, пить много воды и носить свободную одежду

Жители колумбийского города Санта-Марта получили необычное предупреждение. Как пишет Independent, член городского управления по вопросам здравоохранения Джулио Салас призвал их не заниматься сексом днем, когда на улице стоит жара.

По словам Саласа, выступившего на местной радиостанции, избегать секса стоит тогда, когда на улице очень жарко.

"Такая активность вызывает немалую физическую нагрузку и учащает сердцебиение", - напомнил чиновник.

Впрочем речь идет не только о сексе. Салас советует избегать и других видов нагрузок, а также пить много воды и носить свободную одежду. Если же физическая активность "крайне необходима", нужно дождаться заката, считает он.

Independent отмечает, что эти советы вызвали немало дискуссий в Санта-Марте - городе с населением в 600 тысяч, которое как раз переживает 40-градусную жару.

Издание также отмечает, что американские специалисты считают секс умеренной физической активностью, влияние на сердце которой можно сравнить с преодолением всего двух пролетов лестницы, пишет Independent.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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