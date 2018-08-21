Российские хакеры инициируют новую войну в США - обзор прессы

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В обзоре прессы:

Российские хакеры ударили по США

Жертва "Новичка" снова в больнице

Латинская Америка отворачивается от беженцев из Венесуэлы

В чем причина природных аномалий этого лета

Новая мишень российских хакеров

У российских хакеров, причастных к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года, появилась новая мишень - американские консервативные аналитические центры, которые лоббируют усиление антироссийских санкций и соблюдение прав человека.

Об этом говорится в последнем отчете Microsoft, сообщает The New York Times.

Корпорация нашла ряд сайтов, которые в течение последних нескольких недель создали хакеры, имеющие связь с российской военной разведкой, говорится в статье.

Сайты выглядели как ресурсы неправительственных организаций, наподобие Международного республиканского института и Гудзоновского института. Но идя по ссылке, можно выйти на интернет-страницу этих организаций, пользователи сети попадали на страницы, на которых хакеры похищали пароли и личную информацию посетителей, пишет издание.

Эти организации косвенно связаны с Республиканской партией США. Так, среди членов совета директоров Международного республиканского института есть несколько партийных лидеров, которые жестко критиковали российского президента Владимира Путина, отмечает The New York Times.

"Переход к атакам на консервативные аналитические центры подтверждает цели, которые преследует российское разведывательное управление - подорвать позиции любых организаций, бросающих вызов Москве и президенту России Владимиру Путину", - пишет газета.

Microsoft заявляет, что также нашла сайты, имитирующие соответствующие страницы Сената США.

По словам президента корпорации Бена Смита, такие действия представляют опасность для организаций, связанных с американскими политическими партиями, накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

"Подобные атаки со стороны авторитарных режимов наподобие России стремятся фрагментировать и разделить общественность", - цитирует издание Смита.

Никаких доказательств действий, которые могут быть связаны с предвыборной кампанией в США со стороны России, Северной Кореи, Китая и Ирана, ни Microsoft, ни другая компания не предоставили, отмечает New York Times.

Жертве "Новичка" стало хуже

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Британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", попал в больницу с резким ухудшением зрения, сообщил его брат Мэтью изданию Guardian.

Мужчину выписали месяц назад после того, как он прошел лечение химического отравления и его последствий.

По словам брата Чарли Роули, мужчину доставили в больницу в выходные после того, как он начал жаловаться на то, что перед глазами все плывет, и он ничего не видит. Сейчас он находится в реанимации.

В больнице отказались давать комментарии относительно пациентов, но подчеркнули, что на данный момент у них не находится никого, кому бы они оказывали помощь в результате отравления "Новичком".

Отвечая на вопрос о возможной связи между отравлением "Новичком" и потерей зрения Чарли Роули, его брат ответил: "Я не врач. Я не могу сказать. Не хочу провоцировать панику. Но интервал времени между этими событиями достаточно короткий".

Чарли Роули и его партнерша Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом, которое предположительно находилось в бутылочке для духов, в Солсбери в конце июня.

9 июля Дон Стерджесс скончалась в больнице. После ее смерти по факту убийства возбудили уголовное дело.

Латинская Америка отворачивается от беженцев из Венесуэлы

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Страны Латинской Америки закрывают двери перед мигрантами из Венесуэлы, которые пытаются убежать от экономического кризиса на родине, пишет Times.

Накануне толпа сожгла палаточный городок беженцев в бразильском муниципалитете Пакарайма на границе с Венесуэлой, вытеснив мигрантов обратно. Местные жители жалуются на резкое повышение уровня преступности в регионе.

Власти Эквадора запретили пересечение границы без действующего паспорта. На получение нового удостоверения личности в Венесуэле может уйти год, отмечает издание.

Власти Перу также заявили о планах пересмотреть свою миграционную политику с учетом увеличения количества мигрантов.

Проблема получила такой масштаб, что ситуация все больше напоминает массовый отъезд венесуэльцев в соседние страны, говорится в статье.

Согласно данным ООН, с 2014 года из Венесуэлы выехали 2,3 млн человек - рекордная цифра для региона.

Венесуэла погрузилась в глубокую рецессию после прихода к власти Николаса Мадуро, экономическая политика которого привела к стремительной инфляции - согласно прогнозам МВФ, к концу года она достигнет 1 млн процентов.

20 августа власти страны объявили об очередной девальвации национальной валюты боливара на 95%.

Погодные аномалии

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Аномальная жара, лесные пожары и наводнения, которые потрясли мир этим летом, вызваны феноменом "застойной" погоды в результате климатических изменений. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, сообщает Independent.

Результаты деятельности человека привели к повышению общей температуры воздуха, а аномальные температурные режимы начали "задерживаться" на более длительный период. Как результат - бесконечные ливни приводят к наводнениям, а увеличение количества солнечных дней к засухам и лесным пожарам, говорят ученые.

"И хотя больше солнечных дней летом - не так уж и плохо, на самом деле, это чревато большими климатическими рисками", - цитирует издание доктора Дима Коумоу из Потсдамского института исследования изменения климата.

По словам доктора Саймона Вонга из Университета штата Юта, подобные аномалии связаны с потеплением в Арктике, изменениями в сезоны муссонов и дождей и особенностями передвижения атмосферных масс.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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