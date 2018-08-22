Мюллер снимает скальпы с преступников в окружении Трампа - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оказаться под следствием у команды Мюллера - страшный сон людей из окружения Трампа

В обзоре иностранной прессы 22 августа:

Почему признание вины Пола Манафорта и Майкла Коэна может привести к политической буре в США

Почему спецрасследование Роберта Мюллера - одно из самых успешных в американской истории

Как президент США получил двойной удар от судебной системы

Как совместные военные учения России и Китая могут испортить российско-японские отношения

Параллели с Уотергейтом

Американская пресса активно комментирует последние события с участием двух лиц, приближенных к Дональду Трампу.

Первый - Майкл Коэн, который долгое время был его юристом, - признался, что нарушил закон о финансировании избирательной кампании по приказу "кандидата", а также признал свою вину по ряду других обвинений.

Второй - Пол Манафорт, который несколько месяцев руководил избирательной кампанией Трампа, - был признан виновным в налоговом мошенничестве.

В редакционной колонке под заголовком "Все президентские мошенники" New York Times пишет, что стоит взять паузу, чтобы понять простую вещь: "юрист Трампа обвинил его под присягой в тяжком преступлении".

"Только абсолютный мечтатель - то есть президент Трамп и его фанаты - могут продолжать говорить о том, что расследование иностранного вмешательства в американские выборы, которое уже привело к десяткам обвинительных заключений и нескольким признаниям вины, является "фейком", "махинацией" или "сфальсифицированной охотой на ведьм", - пишет New York Times.

Копірайт зображення Getty Images Image caption New York Times считает, что Трамп окружил себя "слабыми людьми, если не преступниками"

Издание отмечает, что изначально Трамп пытался "дискредитировать" работу спецпрокурора Роберта Мюллера, а также подчеркивал, что сам он не сделал ничего плохого. Теперь, если Коэн согласится сотрудничать с прокурорами, Трамп "окажется в еще худшей ситуации", считает газета.

Авторы колонки напоминают, что перед выборами нынешний глава Белого дома обещал "очистить Вашингтон", а сам взял на работу Пола Манафорта, который "имел привычку врать банкам, чтобы получать многомиллионные займы".

"Как характеризует Трампа то, что он выбрал для управления своей кампанией человека наподобие Манафорта, которого он даже во вторник (21 августа. - Ред.) называл "хорошим человеком". Это свидетельствует о том, что Трамп является последовательным. Он последовательно полон презрения к честности и этике, потому что всю свою карьеру окружал себя слабыми людьми, если не преступниками", - пишет New York Times.

Издание напоминает, что спецпрокурор Мюллер ведет расследование только 15 месяцев и за это время уже предъявил обвинение десяткам людей.

"Для сравнения: Уотергейтский процесс длился более двух лет перед тем, как президент был отстранен от должности, а десятки людей были отправлены в тюрьму", - отмечается в колонке.

"Победа" прокурора

Британская Guardian пишет, что для Трампа показания Коэна и Манафорта, который был признан в налоговом мошенничестве, имеют "угрожающие последствия".

Теперь спецпрокурор Мюллер получит "еще больше стимулов расследовать действия людей из близкого окружения Трампа, если этого потребует доказательная база", считает издание.

Для команды Мюллера обвинительный приговор в отношении Манафорта - "важная победа", ведь если бы первая попытка осудить обвиняемого оказалась неудачной, это поставило бы под вопрос все масштабное расследование, пишет Guardian.

Газета также отмечает, что сейчас результатом работы Мюллера является большее количество признаний вины, чем в любом похожем спецрасследование с 1979 года. Но вместе с тем спецпрокурор находится под давлением на фоне постоянных призывов команды Трампа завершить расследование до промежуточных выборов в нижнюю палату парламента. Они состоятся осенью этого года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пол Манафорт может провести остаток жизни за решеткой

По мнению Guardian, если Мюллер не завершит свою работу быстро, Трамп может воспользоваться случаем и обвинить его в попытке повлиять на результат выборов.

"К сожалению для Трампа, такое шоу не будет иметь успех у публики. После обвинительного приговора для Манафорта Мюллер, похоже, привлек закон на свою сторону больше, чем когда-либо", - считают журналисты.

Двойной удар по Трампу

Британская Times публикует статью с красноречивым заголовком: "Майкл Коэн и Пол Манафорт, двое ближайших помощников Трампа, на пути в тюрьму".

В материале речь идет о "двойном ударе" по Трампу, который в последние дни подвергает спецпрокурора "все более сокрушительной критике".

"Аналитики усматривают в нападках президента попытку нивелировать или отвлечь внимание от незаконных действий, на которые проливает свет расследование", - пишет Times.

А таблоид Daily Mail придает историям с Манафортом и Коэном метафоричности, публикуя заголовки: "Мюллер снимает скальпы с двух ближайших соратников президента" и "Двойная катастрофа Трампа".

Газета, среди прочего, напоминает, что Коэн заявил под присягой, что платил за молчание по указанию своего клиента. Речь идет о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, заявившей о сексуальной связи с Трампом 10-летней давности. Президент США утверждал, что ничего не знал о 130 тысячах долларов, которые его адвокат заплатил порнозвезде перед выборами 2016 года.

Сейчас же, как отмечает Daily Mail, Сторми Дэниелс радуется признанию Коэна. В Twitter она написала: "Что теперь скажете?!"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Признание бывшего адвоката Трампа может сделать порнозвезду Сторми Дэниелс источником больших проблем для Дональда Трампа

А ее адвокат заявил, что последние события позволят заставить Трампа покинуть пост президента.

С кем дружит Москва?

Россия готовится к наиболее "масштабным" военным учениям со времен Холодной войны, пишет Independent.

Речь идет об учения "Восток-2018", которые пройдут на восточных границах России. В них впервые будут участвовать китайские военные, и, по мнению издания, это свидетельствует о "существенных геополитических изменениях в регионе". "Раньше Москва с опаской относилась к Китаю, который является более богатой и густонаселенной страной", - пишет Independent.

В Пекине уже подтвердили, что 3200 военных, 900 танков и 30 самолетов и вертолетов примут участие в учениях. С учетом российских бойцов общее количество участников должно стать рекордным, отмечает издание. В прошлый раз, в 2014 году, в учениях были задействованы около 100 тысяч военных, 1500 танков и 120 самолетов и вертолетов.

"Общая логика совместных учений свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Москва продолжает видеть в США и их союзниках главного стратегического соперника. Во-вторых, это плохо для российско-японских отношений", - пишет издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более 3200 китайских военных примут участие в учениях на востоке России

Как отмечает Independent, японский премьер-министр проводит политику привлечения Москвы к диалогу и предлагает "экономические пряники". Токио надеется решить 70-летний спор относительно Курильских островов. Но именно в тот день, когда премьер-министр Японии приедет во Владивосток, где состоится экономический форум, Россия начнет совместные учения с Китаем, отмечает издание. В Токио вряд ли положительно воспримут такое совпадение, считает автор статьи.

По мнению эксперта Александра Габуева, для Москвы сейчас отношения с Пекином являются приоритетом. "Кто еще может пообещать миллиард долларов банкам, находящимся под американскими санкциями?" - говорит он.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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